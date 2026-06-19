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Μαριαλένα Ρουμελιώτη: Το τρυφερό βίντεο που μοιράστηκε με τον Σάκη Κατσούλη και τον γιο τους

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μαριαλένα Ρουμελιώτη γέννησε το πρώτο της παιδί, ένα υγιές αγοράκι, στις 6 Ιουνίου.
  • Μοιράστηκε μια ρεαλιστική φωτογραφία από τη νέα της ζωή ως μητέρα, αποτυπώνοντας την κούραση και τα ξενύχτια.
  • Η Ρουμελιώτη και ο Σάκης Κατσούλης παντρεύτηκαν στις 25 Ιανουαρίου 2026, πριν γίνουν γονείς.
  • Η τελετή του γάμου τους ήταν συγκινητική, με τη νύφη να χορεύει ζεϊμπέκικο.
  • Η επανασύνδεση του ζευγαριού στο Survivor οδήγησε σε αυτήν την ευτυχισμένη περίοδο.

Σε πελάγη ευτυχίας πλέει εδώ και λίγες μέρες η Μαριαλένα Ρουμελιώτη, η οποία το Σάββατο 6 Ιουνίου έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδί, ένα υγιέστατο αγοράκι, καρπό του έρωτά της με τον επιχειρηματία Σάκη Κατσούλη.

Μαριαλένα Ρουμελιώτη: Η cute φωτογραφία με τον νεογέννητο γιο της

Το απόγευμα της Παρασκευής, η πρώην παίκτρια του Survivor μοιράστηκε ένα Instagram Story από την καινούρια πραγματικότητα που ζει ως νέα μητέρα με ένα νεογέννητο μωρό στο σπίτι.

Μαριαλένα Ρουμελιώτη: «25 ώρες πάλευα για να σε φέρω στον κόσμο»

Στη φωτογραφία, η ίδια εμφανίζεται καταπονημένη, με τα μάτια κλειστά και το κεφάλι στηριγμένο στο χέρι της, αποτυπώνοντας με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο την κούραση και τα ατέλειωτα ξενύχτια που συνοδεύουν τις πρώτες μέρες της μητρότητας.

Η Μαριαλένα Ρουμελιώτη θέλησε, χωρίς φίλτρα, να μοιραστεί με το κοινό της μια ρεαλιστική στιγμή από την καθημερινότητά της.

Η φωτογραφία που πόσταρε η Μαριαλένα Ρουμελιώτη από τη νέα της καθημερινότητα ως μητέρα

Η φωτογραφία που πόσταρε η Μαριαλένα Ρουμελιώτη από τη νέα της καθημερινότητα ως μητέρα

Η Μαριαλένα Ρουμελιώτη και ο Σάκης Κατσούλης παντρεύτηκαν στις 25 Ιανουαρίου 2026, επισφραγίζοντας τη σχέση τους με τον γάμο λίγο πριν γίνουν γονείς.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε σε κλίμα συγκίνησης και χαράς, με τη γυμνάστρια να επιλέγει δύο νυφικά. Κορυφαία στιγμή της βραδιάς ήταν όταν η νύφη χόρεψε ένα εντυπωσιακό ζεϊμπέκικο μέσα σε χειροκροτήματα.

Πλέον, οι δυο τους ζουν την απόλυτη ευτυχία, κρατώντας στην αγκαλιά τους το πρώτο τους παιδί. Η συνύπαρξη του ζευγαριού στο Survivor έφερε την επανασύνδεσή τους, με αποτέλεσμα να βιώνουν τώρα μία από τις ωραιότερες περιόδους της κοινής τους πορείας.

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