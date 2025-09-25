Κλαίρη Κατσαντώνη: Πώς είναι και τι κάνει σήμερα η «Ελένη» του Ρετιρέ

Σπάνια δημόσια εμφάνιση για την ηθοποιό

Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency
Δείτε διάφορες φωτογραφίες της Κλαίρης Κατσαντώνη
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο «Ιάσονας» κι η «Ελένη» είναι από τα πιο θρυλικά τηλεοπτικά ζευγάρια, με την πεθερά «Κυρία Θάλεια» να τους κάνει δύσκολη τη ζωή. Μπήκαν στα σπίτια όλων στις αρχές της δεκαετίας του '90 με τη σειρά του Mega Το Ρετιρέ του Γιάννη Δαλιανίδη κι από τότε τους βλέπουμε σχεδόν... κάθε καλοκαίρι. 

Κλαίρη Κατσαντώνη: Πώς είναι και τι κάνει σήμερα η «Ελένη» του Ρετιρέ

Η Κλαίρη Κατσαντώνη με τον Παύλο Ευαγγελόπουλου και την αείμνηστη Μαρία Μαρτίκα

Η καριέρα του Παύλου Ευαγγελόπουλου συνεχίστηκε κανονικά και -φέτος- τον βλέπουμε στη σειρά του Alpha, Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι. Όμως, πώς είναι σήμερα η «Ελένη» της σειράς; Η κατά κόσμον Κλαίρη Κατσαντώνη ξεκίνησε την καριέρα της ως ηθοποιός το '80 κι έγινε πασίγνωστη μέσα από την αγαπημένη σειρά του Γιάννη Δαλιανίδη, λίγα χρόνια μετά. 

«Μετά το Ρετιρέ με απέκλεισαν από το ποιοτικό θέατρο»

Συνάδελφος της Χαρούλας Πεπονάκη (Έλντα Πανοπούλου) και της Κατερίνας Σοφιανού (Κατερίνα Γιουλάκη), η «Ελένη Σωτηριάδου» ήταν παντρεμένη με τον Ιάσωνα, τον οποίο υποδυόταν ο Παύλος Ευαγγελόπουλος.

Τα χρόνια δε λογαριάζω την Κλαίρη Κατσαντώνη σαν κοιτάζω!

Τα χρόνια δε λογαριάζω την Κλαίρη Κατσαντώνη σαν κοιτάζω! /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Η επιτυχία του Ρετιρέ ήταν τεράστια, ωστόσο, η Κλαίρη Κατσαντώνη αποφάσισε να αποτραβηχτεί από τα φώτα της δημοσιότητας

Ελληνίδα ηθοποιός: «Δεν άντεχα να με βλέπω στο "Ρετιρέ"»

Σε παλαιότερη συνέντευξη της η Τζόυς Ευείδη είχε αναφερθεί σε εκείνη, λέγοντας πως τα σταμάτησε όλα κι αφοσιώθηκε στην οικογένειά της.

Η Κλαίρη Κατσαντώνη με τη Νάντια Μουρούζη

Η Κλαίρη Κατσαντώνη με τη Νάντια Μουρούζη /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Το βράδυ της Τετάρτης, σε μια σπάνια δημόσια εμφάνισή της, η Κλαίρη Κατσαντώνη βρέθηκε στην παράσταση Ιλαριοπούλα στο κηποθέατρο Παπάγου, παρέα με τις παλιές της συναδέλφισσες, Νάντια Μουρούζη κι Ελένη Κρίτα.

Η Κλαίρη Κατσαντώνη ανάμεσα στην Ελένη Κρίτα και τη Νάντια Μουρούζη

Η Κλαίρη Κατσαντώνη ανάμεσα στην Ελένη Κρίτα και τη Νάντια Μουρούζη /Φωτογραφία NDP Photo Agency
