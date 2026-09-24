Θάλεια Ματίκα για Ιορδανίδη: «Είμαι πολύ ερωτευμένη, είναι ο άνθρωπός μου»

Τα 18 χρόνια κοινής πορείας και η αδυναμία στα παιδιά τους

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Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: NDP
Όσα είπε η Θάλεια Ματίκα για το σύζυγό της Τάσο Ιορδανίδη / Βίντεο: Super Κατερίνα

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Θάλεια Ματίκα δήλωσε ότι είναι πολύ ερωτευμένη με τον σύζυγό της, Τάσο Ιορδανίδη, με τον οποίο είναι μαζί 18 χρόνια.
  • Περιέγραψε τον Τάσο ως εξαιρετικό πατέρα με υπομονή και διάθεση για παιχνίδι, ενώ η ίδια βάζει όρια στα παιδιά τους.
  • Η Ματίκα τόνισε τη σημασία της συντροφικότητας και της υποστήριξης μεταξύ τους, ειδικά σε έναν απαιτητικό επαγγελματικό χώρο.
  • Αναφέρθηκε στην πρώτη εμπειρία των παιδιών τους στην παράσταση, όπου νόμιζαν ότι οι γονείς τους τσακώνονταν στ' αλήθεια.
  • Η ηθοποιός εξήγησε πώς ισορροπούν επαγγελματικά και οικογενειακά, κάνοντας επιλογές για να είναι παρόντες για τα παιδιά τους.

Για τη σχέση της με το σύζυγό της, Τάσο Ιορδανίδη, και την αδυναμία που έχει στα παιδιά της, Δάνο και Νάγια, μίλησε η ηθοποιός και σκηνοθέτρια Θάλεια Ματίκα.

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Η γνωστή ηθοποιός η οποία πρωταγωνιστεί για έκτη χρονιά στη θεατρική παράσταση «Θέλω να σου κρατώ το χέρι» (κείμενο Τάσος Ιορδανίδης και σκηνοθεσία Θάλεια Ματίκα), μίλησε δημόσια για τα συναισθήματα που τρέφει για το σύζυγο και πατέρα των παιδιών της: «Μου δίνει την εντύπωση ενός πολύ καλού πατέρα. Γενικώς έχω πάθει πλάκα με τον Τάσο. Θέλω να σου πω ότι σαν ηθοποιό τον ήξερα, τον θαύμαζα. Είναι το αγόρι μου. Να είναι καλά, πραγματικά. Του πάει και πολύ η τηλεόραση. Και αυτό που κάνει», ανέφερε η Θάλεια Ματίκα στην εκπομπή Super Κατερίνα, όπου βρέθηκε καλεσμένη.

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Ενώ συνέχισε λέγοντας για το σύζυγό της, Τάσο Ιορδανίδη: «Ό,τι δοκιμάζει νομίζω ότι είναι καλός αυτό. Νομίζω ότι ο Τάσος δεν έχει καθόλου ψώνιο, ρε παιδί μου μέσα. Φαίνεται αυτό. Είναι ένας κανονικός γήινος άνθρωπος που πατάει κανονικά εδώ στον πλανήτη μας και ξέρει τι θέλει από μικρός. Δηλαδή, αυτό που λέμε τα παιδιά. Ήθελε οικογένεια, το ήξερε παιδί μου. Από τότε που το γνώρισα. Μου λέει κάτι ατάκες, όπως "το λιμάνι μου, το σπίτι μου που με το που γυρίζω μέσα είμαι ευτυχισμένος". Πράγματα που δεν τα ακούς εύκολα στη σημερινή εποχή».

 

 

Θάλεια Ματίκα: «Είμαστε 18 χρόνια μαζί. Είμαι πολύ ερωτευμένη με τον Τάσο»

«Η συντροφικότητα είναι πολύ σημαντική. Είναι ο άνθρωπός μου. Είμαστε 18 χρόνια μαζί. Είμαι πολύ ερωτευμένη με τον Τάσο. Είναι αυτός που θα μείνει όταν με το καλό, αν όλα πάνε καλά, τα παιδιά μας φύγουν και ανοίξουν τα φτερά τους. Θέλω να είναι εκεί μαζί μου. Και ξέρεις, είναι και δύσκολο για ζευγάρια τα οποία είναι και στον ίδιο χώρο. Σε έναν χώρο και που λένε ανταγωνιστικό και απαιτητικό», είπε σε άλλο σημείο της συνέντευξής της στην Κατερίνα Καινούργιου η Θάλεια Ματίκα. 

Η Θάλεια Ματίκαι και ο Τάσος Ιορδανίδης / Φωτογραφία: NDP

Η Θάλεια Ματίκαι και ο Τάσος Ιορδανίδης / Φωτογραφία: NDP

Θάλεια Ματίκα: «Όταν ήρθαν τα παιδιά μου να δουν την παράσταση έκλαιγαν με λυγμούς. Πίστευαν ότι τσακώνομαι στ' αλήθεια με τον μπαμπά τους»

Για το πώς είναι ως πατέρας ο σύζυγός της, η Θάλεια Ματίκα αποκάλυψε ότι: «Είναι πάρα πολύ καλός μπαμπάς, γιατί έχει υπομονή σε σχέση με μένα, μεγάλη. Έχει διάθεση για παιχνίδι, που είναι πολύ σημαντικό για τα παιδιά. Αλλά δε βάζει όρια. Και έρχομαι εγώ και τα βάζω. Εκεί είναι το πρόβλημά του».

Θάλεια Ματίκα για Ιορδανίδη: «Είμαι πολύ ερωτευμένη, είναι ο άνθρωπός μου»

Ενώ για τα παιδιά της, η γνωστή ηθοποιός είπε, μεταξύ άλλων, ότι στην πρώτη της εγκυμοσύνη: «Επειδή δεν ήμουν αποφασισμένη και ήρθε η εγκυμοσύνη, ήρθε μια αναστάτωση στη ζωή μου. Οπότε είχα ένα μωρό που δεν ήξερα τι να το κάνω. Γιατί αισθανόμουν ότι επικοινωνώ μόνο με τους ανθρώπους που έχουν φωνή και σου λένε, σου απαντούν. Άκου τώρα σκέψεις».

Ενώ για το πώς κατάφεραν να βρουν τις ισορροπίες με τα επαγγελματικά και την οικογένειά τους, η Θάλεια Ματίκα εξομολογήθηκε ότι: «Επαγγελματικά μπορεί να απορρίψεις κάτι αν θεωρείς ότι λίγο μπορεί να σου χαλάσει και το πρόγραμμα με τα παιδιά. Ναι, δηλαδή όταν κάνουμε μια επιλογή στο σπίτι, όταν ο Τάσος δουλεύει Δευτέρα ως Κυριακή, όπως συμβαίνει φέτος, εγώ φέτος έχω κρατήσει μόνο το θέατρο και έχω κάνει κάποια γκέστ τηλεόραση, γιατί κάποιος πρέπει να είναι εκεί, σε χρειάζονται».

 

Τέλος, αναφέρθηκε στην πρώτη φορά που τα παιδιά τους παρακολούθησαν παράσταση τους και ξέσπασαν σε λυγμούς, αφού νόμιζαν ότι οι γονείς τους τσακωνόντουσαν στ' αληθινά: «Εντάξει, δεν είναι πολύ καλή πρώτη εμπειρία. Έκλαιγαν και τα δύο με λυγμούς. Ήταν στον Πόρο πριν από δύο χρόνια. Πίστεψαν ότι είναι αλήθεια γιατί στη σκηνή έχουμε έντονες στιγμές τσακωμού, γιατί υπάρχει μέσα το θέμα της απιστίας. Και πιστέψαν ότι είναι πραγματικότητα. Και μου λένε και τα δύο, συγγνώμη είχε φύγει ο μπαμπάς από το σπίτι και δεν μας το έχεις πει. Λέω παιδιά, σας είχα προετοιμάσει, είναι, μυθοπλασία, είναι θέατρο...».

 

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ΘΑΛΕΙΑ ΜΑΤΙΚΑ
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ΤΑΣΟΣ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ,
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SUPER ΚΑΤΕΡΙΝΑ
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