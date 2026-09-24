Φαίη Σκορδά: «Ο γάμος θα γίνει σύντομα, όχι το καλοκαίρι»

Λίγο πριν ξεκινήσει για την ίδια η τηλεοπτική σεζόν, στον Ant1 φέτος, η Φαίη Σκορδά μίλησε για τη νέα ζώνη που αναλαμβάνει αυτή του Σαββατοκύριακου, αλλά και τον γάμο της με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη.

«Έχουμε λίγο ακόμα εμείς. Ανυπομονώ, ναι. Έχω χαρά μεγάλη. Ούτε εγώ μ' έχω δει στη ζώνη του Σαββατοκύριακου», είπε στο Happy Day.

Στη συνέχεια, δέχτηκε τις ευχές του δημοσιογράφου για τον γάμο της, με την παρουσιάστρια να αποκαλύπτει πως θα γίνει πιο σύντομα από το ερχόμενο καλοκαίρι. «Οι ευχές είναι καλοδεχούμενες, θα γίνει πιο σύντομα (σ.σ από το καλοκαίρι) νομίζω!», συμπλήρωσε.

Φαίη Σκορδά: Η επιστροφή στον Ant1

O Ant1 ανακοίνωσε επίσημα τη συνεργασία τoυς και την επιστροφή της Φαίης Σκορδά στον τηλεοπτικό σταθμό του Αμαρουσίου στα τέλη Αυγούστου.

«Ο ΑΝΤ1 καλωσορίζει με χαρά τη Φαίη Σκορδά, η οποία επιστρέφει στο δυναμικό του, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στη συνεργασία τους. Με αυθεντικότητα, αμεσότητα και μια μοναδική σχέση εμπιστοσύνης με τους τηλεθεατές, η Φαίη Σκορδά έχει κατακτήσει μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά του κοινού και αποτελεί μία από τις πιο αγαπητές παρουσιάστριες της ελληνικής τηλεόρασης. Μετά από μια επιτυχημένη κοινή διαδρομή στο παρελθόν, ο ΑΝΤ1 και η Φαίη Σκορδά συναντιούνται και πάλι, με δημιουργική διάθεση και στόχο να προσφέρουν στους τηλεθεατές ξεχωριστές τηλεοπτικές στιγμές».

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως θα αναλάβει ψυχαγωγική εκπομπή του Σαββατοκύριακου, με την πρεμιέρα της να δρομολογείται για τα μέσα Οκτωβρίου. «Άκουσα τη Φαίη να λέει στη Σταματίνα πως θα κάνει πρεμιέρα στις 17/10. Το 17 άκουσα και δεν κρυφάκουσα, το φώναξε», αποκάλυψε χθες η Ιωάννα Μαλέσκου στην ίδια εκπομπή.

Υπενθυμίζεται πως η Φαίη Σκορδά βρισκόταν στον ΑΝΤ1 για εννέα συνεχόμενα χρόνια, από το 2013 έως το 2022, πριν μετακομίσει στον ΣΚΑΪ για δύο χρόνια και στη συνέχεια, στο Mega.

Φαίη Σκορδά: Η σχέση της με τον αρχιτέκτονα και ο επικείμενος γάμος

Η παρουσιάστρια γνώρισε τον αρχιτέκτονα, Αλέξανδρο Αθανασιάδη, μέσω κοινών φίλων, το 2021. Η σχέση τους έμεινε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας για πολλά χρόνια. Μόλις το περασμένο καλοκαίρι, η παρουσιάστρια δημοσιοποίησε κοινή τους φωτογραφία. Η ίδια είχε παραδεχτεί πως ετοιμαζόταν να παντρευτεί τον σύντροφό της.

Οι δυο τους μοιράζονται πολλά κοινά. Ένα εξ αυτών είναι η αγάπη τους για την Ιταλία, στην οποία σπούδασαν κι έχουν περάσει ένα μεγάλο μέρος της ζωής τους.