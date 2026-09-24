Εύκολη και γρήγορη συνταγή για λεμονάτο κοτόπουλο στο τηγάνι

Συνδυάστε το με καστανό ρύζι - Δείτε τα υλικά και την εκτέλεση

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Συνδυάστε κλασικά υλικά, για ένα εύκολο πιάτο, ιδανικό για το σπίτι ή το γραφείο

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Το λεμονάτο κοτόπουλο είναι μία κλασική και εύκολη λύση, για όποιον θέλει να απολαύσει ένα υγιεινό γεύμα στο σπίτι ή το γραφείο. Ο Χρήστος Μοίρας, έρχται στο πλατό του Πρώτου Καφέ με τη Ζήνα και δείχνει βήμα-βήμα τη συνταγή, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή, όχι μόνο στη γεύση αλλά και στο ασφαλές ψήσιμο των υλικών, ειδικά του κοτόπουλου.

Πάμε να δούμε αναλυτικά τη διαδικασία

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Κοτόπουλο λεμονάτο με ρύζι στο τηγάνι

Εύκολη και γρήγορη συνταγή για λεμονάτο κοτόπουλο στο τηγάνι

Υλικά Συνταγής

  • 2 φιλέτα κοτόπουλο 
  • 100 ml ελαιόλαδο 
  • 75 ml λευκό κρασί 
  • 2 σκελίδες σκόρδο 
  • Χυμός από 1 μοσχολεμονο 
  • Ξύσμα από 2 μοσχολέμονα 
  • 1/4 ματσάκι φρέσκια ρίγανη 
  • 1 κτλ σούπας μουστάρδα 
  • 1 κτλ σούπας μελι 
  • 1 πρεζα curry 
  • Αλάτι /πιπερι 

Σερβίρισμα με καστανό ρύζι 300 γρ 

Εύκολη και γρήγορη συνταγή για λεμονάτο κοτόπουλο στο τηγάνι

Εκτέλεση

  • Κόβουμε τα φιλέτα κοτόπουλου σε μπουκιές και τα αλατοπιπερώνουμε. Σε μεγάλο τηγάνι ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο και σοτάρουμε το κοτόπουλο μέχρι να πάρει καλό χρώμα από όλες τις πλευρές.
  • Προσθέτουμε το σκόρδο ψιλοκομμένο και σοτάρουμε για λίγο. Σβήνουμε με το λευκό κρασί και αφήνουμε να εξατμιστεί το αλκοόλ.
  • Προσθέτουμε τον χυμό και το ξύσμα από τα μοσχολέμονα, τη μουστάρδα, το μέλι, το curry και τη φρέσκια ρίγανη. Ανακατεύουμε καλά και αφήνουμε το κοτόπουλο να μαγειρευτεί μέχρι να δέσει η σάλτσα και να ψηθεί καλά.
  • Παράλληλα βράζουμε το καστανό ρύζι σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας. Σερβίρουμε το λεμονάτο κοτόπουλο μαζί με το ρύζι και περιχύνουμε με τη σάλτσα.
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