Το λεμονάτο κοτόπουλο είναι μία κλασική και εύκολη λύση, για όποιον θέλει να απολαύσει ένα υγιεινό γεύμα στο σπίτι ή το γραφείο. Ο Χρήστος Μοίρας, έρχται στο πλατό του Πρώτου Καφέ με τη Ζήνα και δείχνει βήμα-βήμα τη συνταγή, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή, όχι μόνο στη γεύση αλλά και στο ασφαλές ψήσιμο των υλικών, ειδικά του κοτόπουλου.
Πάμε να δούμε αναλυτικά τη διαδικασία
Συνταγή για παραδοσιακή παστιτσάδα, όπως την φτιάχνουν στην Κέρκυρα
Κοτόπουλο λεμονάτο με ρύζι στο τηγάνι
Υλικά Συνταγής
- 2 φιλέτα κοτόπουλο
- 100 ml ελαιόλαδο
- 75 ml λευκό κρασί
- 2 σκελίδες σκόρδο
- Χυμός από 1 μοσχολεμονο
- Ξύσμα από 2 μοσχολέμονα
- 1/4 ματσάκι φρέσκια ρίγανη
- 1 κτλ σούπας μουστάρδα
- 1 κτλ σούπας μελι
- 1 πρεζα curry
- Αλάτι /πιπερι
Σερβίρισμα με καστανό ρύζι 300 γρ
Εκτέλεση
- Κόβουμε τα φιλέτα κοτόπουλου σε μπουκιές και τα αλατοπιπερώνουμε. Σε μεγάλο τηγάνι ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο και σοτάρουμε το κοτόπουλο μέχρι να πάρει καλό χρώμα από όλες τις πλευρές.
- Προσθέτουμε το σκόρδο ψιλοκομμένο και σοτάρουμε για λίγο. Σβήνουμε με το λευκό κρασί και αφήνουμε να εξατμιστεί το αλκοόλ.
- Προσθέτουμε τον χυμό και το ξύσμα από τα μοσχολέμονα, τη μουστάρδα, το μέλι, το curry και τη φρέσκια ρίγανη. Ανακατεύουμε καλά και αφήνουμε το κοτόπουλο να μαγειρευτεί μέχρι να δέσει η σάλτσα και να ψηθεί καλά.
- Παράλληλα βράζουμε το καστανό ρύζι σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας. Σερβίρουμε το λεμονάτο κοτόπουλο μαζί με το ρύζι και περιχύνουμε με τη σάλτσα.