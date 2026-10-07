Tι είχε πει ο Κωνσταντίνος Αργυρός για την Αλεξάνδρα Νίκα και τα παιδιά τους/ Breakfast@Star 23/6/26

Μια ξεχωριστή βραδινή έξοδο πραγματοποίησαν ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα. Το αγαπημένο ζευγάρι απόλαυσε μαζί τη συναυλία του Bruno Mars, στο πλαίσιο του «The Romantic World Tour» του.

Η Αλεξάνδρα Νίκα θέλησε μάλιστα, να μοιραστεί με τους followers της μερικές στιγμές από τη βραδιά, και δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες και βίντεο από το εντυπωσιακό show του Mars. Μεταξύ άλλων, έδειξε το ειδικό pass που είχε για τη συναυλία, αλλά και στιγμιότυπα του παγκοσμίου φήμης καλλιτέχνη πάνω στη σκηνή.

Ξεχωριστή θέση στα stories της είχε, φυσικά, και μια κοινή φωτογραφία με τον σύζυγό της. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα πόζαραν χαμογελαστοί από τις θέσεις τους, λίγο πριν ξεκινήσει η μεγάλη μουσική βραδιά.

Δες τις φωτογραφίες:

Αργυρός - Νίκα: Η οικογένεια και τα δύο παιδιά

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα γνωρίστηκαν το 2023 και έναν χρόνο αργότερα, τον Νοέμβριο του 2024, έγιναν για πρώτη φορά γονείς, με τον ερχομό του γιου τους, Βασίλη.

Στις 7 Ιουλίου 2025, το ζευγάρι επισφράγισε τη σχέση του με τον θρησκευτικό του γάμο, ο οποίος πραγματοποιήθηκε στο εκκλησάκι του Αγίου Δημητρίου στο Grand Resort Lagonissi. Η τελετή έγινε σε στενό κύκλο, παρουσία συγγενών και αγαπημένων φίλων.

Λίγους μήνες μετά, τον Σεπτέμβριο του 2025, ακολούθησε και η βάφτιση του γιου τους στη Μύκονο. Ο μικρός πήρε το όνομα Βασίλης, τιμώντας τον πατέρα του τραγουδιστή.

Η οικογένεια μεγάλωσε ακόμη περισσότερο τον Ιούνιο του 2026, όταν η Αλεξάνδρα Νίκα έφερε στον κόσμο το δεύτερο παιδί τους, ένα κοριτσάκι. Έτσι, σήμερα ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα έχουν δημιουργήσει τη δική τους τετραμελή οικογένεια.