Κωνσταντίνος Αργυρός - Αλεξάνδρα Νίκα: Μαζί στη συναυλία του Bruno Mars

Οι φωτογραφίες που ανήρτησαν στα social mediia

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
07.10.26 , 23:54 Ρεκόρ κατάσχεσης 7,4 εκατομμυρίων λαθραίων τσιγάρων
07.10.26 , 23:50 Γιώργος Μαζωνάκης: Η Μαρία Δελόγκα «ξαναζωντάνεψε» τις στιγμές τους
07.10.26 , 23:45 Κακούργημα κάθε τηλεφωνική και ηλεκτρονική απάτη
07.10.26 , 23:29 Κωνσταντίνος Αργυρός - Αλεξάνδρα Νίκα: Μαζί στη συναυλία του Bruno Mars
07.10.26 , 22:58 First Dates: «Περίμενα μια φορά μια γυναίκα να με δει σαν άντρα»
07.10.26 , 22:49 Δημήτρης Αλεξάνδρου: Η τρυφερή φωτογραφία αγκαλιά με τον γιο του
07.10.26 , 22:40 First Dates: Η Έρη ήθελε δεύτερο ραντεβού, αλλά ο Γιώργος είχε… άλλα σχέδια
07.10.26 , 22:05 Κάρλος Πέρεζ: Η ανάρτηση με νόημα μετά τη ρήξη Βίσση – Καρβέλα
07.10.26 , 22:01 Ο Όμιλος Σαρακάκη εκπαιδεύει μηχανικούς
07.10.26 , 21:58 Η κοινή δήλωση Ελλάδας – ΗΠΑ για τον 6ο Στρατηγικό Διάλογο
07.10.26 , 21:55 First Dates: Η ερωτική φαντασίωση του Γιώργου άφησε άφωνη την Έρη
07.10.26 , 21:52 Ισπανία: Πέθανε η Μαρικάρμεν, η γυναίκα - σύμβολο της στεγαστικής κρίσης
07.10.26 , 21:33 Νίκαια: Άγρια επίθεση 17χρονου σε έγκυο - «Την κλωτσούσε στην κοιλιά»
07.10.26 , 21:33 Μητσοτάκης στον Ρούμπιο στο Μαξίμου: Πυλώνας ασφάλειας  η Ελλάδα
07.10.26 , 21:21 Γιάννης Μπέζος: Η δημόσια εμφάνιση μετά την περιπέτεια με την υγεία του
Γιάννης Μπέζος: Η δημόσια εμφάνιση μετά την περιπέτεια με την υγεία του
Νέο επίδομα ανεργίας: Τι αλλάζει μετά τους 12 μήνες
Το «καρφί» της Τσιμτσιλή στον Δημητρακόπουλο & η απάντηση στην Καινούργιου
Ισπανία: Πέθανε η Μαρικάρμεν, η γυναίκα - σύμβολο της στεγαστικής κρίσης
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Η biker rock εμφάνιση στο ΟΑΚΑ με mini τσαντάκι Chanel
Γιώργος Μαζωνάκης: Η Μαρία Δελόγκα «ξαναζωντάνεψε» τις στιγμές τους
Κάρλος Πέρεζ: Η ανάρτηση με νόημα μετά τη ρήξη Βίσση – Καρβέλα
Anastazja - Χρύσανθος: «Θα προτιμούσα να μην ξανασυνεργαστούμε»
Μαζωνάκης: Η πασίγνωστη αθλήτρια που «μύησε» τη γιατρό στις «θεραπείες»
Καρβέλας: Η ηλικία, το τραγούδι για τη Σοφία και η ομοιότητα με τον γιο του
Περισσότερα

VIDEOS

Ελένη Προκοπίου
«Δεν είπα ποτέ ''είμαι η Ελένη Προκοπίου'. Γιατί να το
Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Tι είχε πει ο Κωνσταντίνος Αργυρός για την Αλεξάνδρα Νίκα και τα παιδιά τους/ Breakfast@Star 23/6/26

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα παρακολούθησαν τη συναυλία του Bruno Mars στο πλαίσιο του «The Romantic World Tour».
  • Η Αλεξάνδρα μοιράστηκε στιγμές από τη συναυλία στα social media, συμπεριλαμβανομένων φωτογραφιών και βίντεο.
  • Το ζευγάρι γνωρίστηκε το 2023 και απέκτησε τον γιο τους, Βασίλη, τον Νοέμβριο του 2024.
  • Παντρεύτηκαν τον Ιούλιο του 2025 και βάφτισαν τον γιο τους στη Μύκονο τον Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς.
  • Η οικογένεια τους επεκτάθηκε το 2026 με τη γέννηση της κόρης τους.

Μια ξεχωριστή βραδινή έξοδο πραγματοποίησαν ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα. Το αγαπημένο ζευγάρι απόλαυσε μαζί τη συναυλία του Bruno Mars, στο πλαίσιο του «The Romantic World Tour» του.

Αλεξάνδρα Νίκα: Κομψή και glam εμφάνιση στα σοκάκια της Μυκόνου

Η Αλεξάνδρα Νίκα θέλησε μάλιστα, να μοιραστεί με τους followers της μερικές στιγμές από τη βραδιά, και δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες και βίντεο από το εντυπωσιακό show του Mars. Μεταξύ άλλων, έδειξε το ειδικό pass που είχε για τη συναυλία, αλλά και στιγμιότυπα του παγκοσμίου φήμης καλλιτέχνη πάνω στη σκηνή.

Ξεχωριστή θέση στα stories της είχε, φυσικά, και μια κοινή φωτογραφία με τον σύζυγό της. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα πόζαραν χαμογελαστοί από τις θέσεις τους, λίγο πριν ξεκινήσει η μεγάλη μουσική βραδιά.

Δες τις φωτογραφίες:

Κωνσταντίνος Αργυρός - Αλεξάνδρα Νίκα: Μαζί στη συναυλία του Bruno Mars

Κωνσταντίνος Αργυρός - Αλεξάνδρα Νίκα: Μαζί στη συναυλία του Bruno Mars

Κωνσταντίνος Αργυρός - Αλεξάνδρα Νίκα: Μαζί στη συναυλία του Bruno Mars

Αργυρός - Νίκα: Η οικογένεια και τα δύο παιδιά

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα γνωρίστηκαν το 2023 και έναν χρόνο αργότερα, τον Νοέμβριο του 2024, έγιναν για πρώτη φορά γονείς, με τον ερχομό του γιου τους, Βασίλη.

Στις 7 Ιουλίου 2025, το ζευγάρι επισφράγισε τη σχέση του με τον θρησκευτικό του γάμο, ο οποίος πραγματοποιήθηκε στο εκκλησάκι του Αγίου Δημητρίου στο Grand Resort Lagonissi. Η τελετή έγινε σε στενό κύκλο, παρουσία συγγενών και αγαπημένων φίλων.

Λίγους μήνες μετά, τον Σεπτέμβριο του 2025, ακολούθησε και η βάφτιση του γιου τους στη Μύκονο. Ο μικρός πήρε το όνομα Βασίλης, τιμώντας τον πατέρα του τραγουδιστή.

Η οικογένεια μεγάλωσε ακόμη περισσότερο τον Ιούνιο του 2026, όταν η Αλεξάνδρα Νίκα έφερε στον κόσμο το δεύτερο παιδί τους, ένα κοριτσάκι. Έτσι, σήμερα ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα έχουν δημιουργήσει τη δική τους τετραμελή οικογένεια.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ
 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΝΙΚΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μαρία Δελόγκα-Γιώργος Μαζωνάκης
Celebrities & Gossip Νεα
Γιώργος Μαζωνάκης: Η Μαρία Δελόγκα «ξαναζωντάνεψε» τις στιγμές τους
Αλεξάνδρου: Η τρυφερή φωτογραφία αγκαλιά με τον γιο του
Celebrities & Gossip Νεα
Δημήτρης Αλεξάνδρου: Η τρυφερή φωτογραφία αγκαλιά με τον γιο του
Κάρλος Πέρεζ - Άννα Βίσση
Celebrities & Gossip Νεα
Κάρλος Πέρεζ: Η ανάρτηση με νόημα μετά τη ρήξη Βίσση – Καρβέλα
Μπέζος: Η δημόσια εμφάνιση μετά την περιπέτεια με την υγεία
Celebrities & Gossip Νεα
Γιάννης Μπέζος: Η δημόσια εμφάνιση μετά την περιπέτεια με την υγεία του
Τροχός της Τύχης: Σε Χρόνο… Μηδέν Η Λύση Του Τελικού Γρίφου
Celebrities & Gossip Νεα
Τροχός της Τύχης: «Φανταστικές επιλογές!» – Η Άρτεμις βρήκε αμέσως τη λύση
Νίκος Καρβέλας - Άννα Βίσση
Celebrities & Gossip Νεα
Νίκος Καρβέλας – Άννα Βίσση: Η απάντηση που «καίει» για τα χρήματα του ΟΑΚΑ
Άννα Κουρή
Celebrities & Gossip Νεα
Άννα Κουρή: Γιατί δεν έγινε ποτέ το remake των «Μεν και Δεν»
Γιάννης Κώστογλου
Celebrities & Gossip Νεα
Γιάννης Κώστογλου: Επιστρέφει με το «Ούτε φίλοι ούτε εχθροί»
Νίκος Ψαρράς: «Δεν υπάρχει ωραιότερο πράγμα από το να μεγαλώνεις ένα παιδί»
Celebrities & Gossip Νεα
Νίκος Ψαρράς: «Δεν υπάρχει ωραιότερο πράγμα από το να μεγαλώνεις ένα παιδί»
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top