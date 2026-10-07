Η Αλεξάνδρα Νίκα βρέθηκε στη Μύκονο στα τέλη Σεπτεμβρίου. Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε την κομψή και glam εμφάνισή της σε βραδινή βόλτα της στα σοκάκια του νησιού.
Eιδικότερα, η σύζυγος του Κωνσταντίνου Αργυρού φόρεσε ένα μίνι εφαρμοστό φόρεμα από δαντέλα, σε εκρού απόχρωση, με μακριά μανίκια και high neck, δημιουργία της Celia Kritharioti. Οι δύο γυναίκες διατηρούν φιλικές σχέσεις κι έχουν συνεργαστεί σε συλλογή homewear.
Συνδύασε το look της με flat σανδάλια σε μεταλλική απόχρωση και λευκό mini bag. Eίχε τα μαλλιά της ίσια και λιτά.
Η ίδια είχε κάνει γνωστό πως είχε παραβρεθεί στον γάμο της παιδικής της φίλης, Εβίτας Μιχαλοπούλου, που έγινε στη Μύκονο.
Για το μυστήριο είχε επιλέξει πάλι δημιουργία της Celia Kritharioti.
Κωνσταντίνος Αργυρός και Αλεξάνδρα Νίκα έχουν αποκτήσει έναν γιο, τον Βασίλη που θα γίνει δύο ετών τον άλλο μήνα και μιας κόρης - που θα πάρει το όνομα Μιράντα και είναι μόλις 4 μηνών.
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Το ζευγάρι πραγματοποίησε τον θρησκευτικό του γάμο τον Ιούλιο του 2025 και τον Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς βάπτισαν τον γιο τους στη Μύκονο.Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.