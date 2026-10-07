Tι είχε πει ο Κωνσταντίνος Αργυρός για την Αλεξάνδρα Νίκα και τα παιδιά τους/ Breakfast@Star 23/6/26

Η Αλεξάνδρα Νίκα βρέθηκε στη Μύκονο στα τέλη Σεπτεμβρίου. Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε την κομψή και glam εμφάνισή της σε βραδινή βόλτα της στα σοκάκια του νησιού.

Αλεξάνδρα Νίκα στη Μύκονο στις 26/09/26/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Eιδικότερα, η σύζυγος του Κωνσταντίνου Αργυρού φόρεσε ένα μίνι εφαρμοστό φόρεμα από δαντέλα, σε εκρού απόχρωση, με μακριά μανίκια και high neck, δημιουργία της Celia Kritharioti. Οι δύο γυναίκες διατηρούν φιλικές σχέσεις κι έχουν συνεργαστεί σε συλλογή homewear.

Αλεξάνδρα Νίκα στη Μύκονο στις 26/09/26/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Συνδύασε το look της με flat σανδάλια σε μεταλλική απόχρωση και λευκό mini bag. Eίχε τα μαλλιά της ίσια και λιτά.

Αλεξάνδρα Νίκα στη Μύκονο στις 26/09/26/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Η ίδια είχε κάνει γνωστό πως είχε παραβρεθεί στον γάμο της παιδικής της φίλης, Εβίτας Μιχαλοπούλου, που έγινε στη Μύκονο.

Για το μυστήριο είχε επιλέξει πάλι δημιουργία της Celia Kritharioti.

Κωνσταντίνος Αργυρός και Αλεξάνδρα Νίκα έχουν αποκτήσει έναν γιο, τον Βασίλη που θα γίνει δύο ετών τον άλλο μήνα και μιας κόρης - που θα πάρει το όνομα Μιράντα και είναι μόλις 4 μηνών.

Το ζευγάρι πραγματοποίησε τον θρησκευτικό του γάμο τον Ιούλιο του 2025 και τον Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς βάπτισαν τον γιο τους στη Μύκονο.