Αλεξάνδρα Νίκα: Κομψή και glam εμφάνιση στα σοκάκια της Μυκόνου

Το μίνι φόρεμα από δαντέλα με μακριά μανίκια και high neck

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Celebrities & Gossip Νεα
Tι είχε πει ο Κωνσταντίνος Αργυρός για την Αλεξάνδρα Νίκα και τα παιδιά τους/ Breakfast@Star 23/6/26

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Αλεξάνδρα Νίκα εμφανίστηκε κομψά στη Μύκονο στα τέλη Σεπτεμβρίου.
  • Φόρεσε μίνι φόρεμα από δαντέλα της σχεδιάστριας Celia Kritharioti.
  • Συνδύασε το look της με μεταλλικά flat σανδάλια και λευκό mini bag.
  • Παραβρέθηκε στον γάμο της φίλης της, Εβίτας Μιχαλοπούλου, στη Μύκονο.
  • Έχει δύο παιδιά με τον Κωνσταντίνο Αργυρό, τον Βασίλη και τη Μιράντα.

Η Αλεξάνδρα Νίκα βρέθηκε στη Μύκονο στα τέλη Σεπτεμβρίου. Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε την κομψή και glam εμφάνισή της σε βραδινή βόλτα της στα σοκάκια του νησιού. 

Αλεξάνδρα Νίκα στη Μύκονο στις 26/09/26/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Αλεξάνδρα Νίκα στη Μύκονο στις 26/09/26/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Eιδικότερα, η σύζυγος του Κωνσταντίνου Αργυρού φόρεσε ένα μίνι εφαρμοστό φόρεμα από δαντέλα, σε εκρού απόχρωση, με μακριά μανίκια και high neck, δημιουργία της Celia Kritharioti. Οι δύο γυναίκες διατηρούν φιλικές σχέσεις κι έχουν συνεργαστεί σε συλλογή homewear.

Αλεξάνδρα Νίκα στη Μύκονο στις 26/09/26/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Αλεξάνδρα Νίκα στη Μύκονο στις 26/09/26/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Συνδύασε το look της με flat σανδάλια σε μεταλλική απόχρωση και λευκό mini bag. Eίχε τα μαλλιά της ίσια και λιτά. 

Αλεξάνδρα Νίκα στη Μύκονο στις 26/09/26/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Αλεξάνδρα Νίκα στη Μύκονο στις 26/09/26/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Η ίδια είχε κάνει γνωστό πως είχε παραβρεθεί στον γάμο της παιδικής της φίλης, Εβίτας Μιχαλοπούλου, που έγινε στη Μύκονο.

Αλεξάνδρα Νίκα: Το glamorous look σε γάμο φίλης της

Για το μυστήριο είχε επιλέξει πάλι δημιουργία της Celia Kritharioti. 

Κωνσταντίνος Αργυρός και Αλεξάνδρα Νίκα έχουν αποκτήσει έναν γιο, τον Βασίλη που θα γίνει δύο ετών τον άλλο μήνα και μιας κόρης - που θα πάρει το όνομα Μιράντα και είναι μόλις 4 μηνών. 

Αλεξάνδρα Νίκα: Ο μήνας σε φωτογραφίες & το τρυφερό κλικ με τον Αργυρό

Το ζευγάρι πραγματοποίησε τον θρησκευτικό του γάμο τον Ιούλιο του 2025 και τον Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς βάπτισαν τον γιο τους στη Μύκονο.

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