Με τις πρώτες του καουμπόικες μπότες έκανε την εμφάνισή του ο μικρός Ιάσονας και η εικόνα του ήταν πραγματικά αξιολάτρευτη! Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη μοιράστηκε ένα τρυφερό στιγμιότυπο με τον ενός έτους γιο της, ο οποίος φαίνεται να εξερευνά τον χώρο φορώντας το νέο του ζευγάρι παπουτσιών.

Οι μικρές καουμπόικες μπότες κλέβουν αμέσως την παράσταση, με τον Ιάσονα να περπατά φορώντας το ξεχωριστό αυτό αξεσουάρ και τη μαμά του να απαθανατίζει τη στιγμή. Πρόκειται για ένα από εκείνα τα μικρά στιγμιότυπα της καθημερινότητας που αποκτούν ξεχωριστή αξία, ειδικά όσο το παιδί μεγαλώνει και κάνει τα πρώτα του βήματα σε κάθε νέα εμπειρία.

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και ο Γρηγόρης Μόργκαν απολαμβάνουν το φετινό καλοκαίρι έχοντας στο πλευρό τους τον γιο τους και, μέσα από τις αναρτήσεις της παρουσιάστριας, βλέπουμε κατά διαστήματα μικρές εικόνες από την οικογενειακή τους καθημερινότητα.

Τις προηγούμενες ημέρες η οικογένεια βρέθηκε στην Εύβοια, όπου απόλαυσε τον ήλιο και τη θάλασσα. Μάλιστα, εκεί είχαν και μια αναπάντεχη συνάντηση με τον Σάκη Κατσούλη και τη Μαριαλένα Ρουμελιώτη, οι οποίοι βρέθηκαν στην ίδια παραλία.

Μετά την εξόρμηση στην Εύβοια, η Ευρυδίκη και ο Γρηγόρης επέστρεψαν για λίγο στην Αθήνα. Η ίδια, ωστόσο, άφησε να εννοηθεί πως η παραμονή τους στην πρωτεύουσα θα είναι σύντομη, αφού σε story που δημοσίευσε έγραψε χαρακτηριστικά: «Αθήνα για λίγες εμφανίσεις».

Όλα δείχνουν, λοιπόν, πως η οικογένεια ετοιμάζεται για ακόμη μία καλοκαιρινή εξόρμηση, με την Ευρυδίκη να κρατά τους followers της ενήμερους μέσα από μικρές στιγμές από την καθημερινότητά τους.