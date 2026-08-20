Διακοπές και φαγητό: Πώς να τα συνδυάσεις χωρίς καμία ενοχή

Οι γλυκές απολαύσεις αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των διακοπών και δεν υπάρχει λόγος να τις αποκλείσετε

Ας ξεκινήσουμε με το ότι κανονικά, φαγητό και ενοχή δεν θα έπρεπε να βρίσκονται στην ίδια πρόταση. Ούτε στις διακοπές στην καθημερινότητά μας. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να αποκτήσουμε μία υγιή και ισορροπημένη σχέση με το φαγητό, έτσι ώστε να καταναλώνουμε τα πάντα, αλλά με μέτρο.

Τώρα που κάνουμε διακοπές, είναι πολύ εύκολο να ακούσουμε τη φωνούλα που μας λέει ότι δεν είναι οκ να τρώμε κάθε βράδυ σουβλάκι, και μετά κρέπα με σοκολάτα και μπισκότο. Φυσικά και μπορούμε αλλά δεν χρειάζεται να είναι κάθε μέρα. Αν τρεφόμαστε σωστά και δεν ξεχνάμε τη σημασία των φυτικών ινών και της ενυδάτωσης, τότε δεν υπάρχει καμία ενοχή.

Όταν γυρίσουμε στη βάση μας, θα επανέλθουμε στην καθημερινότητά μας. Ωστόσο, αν δεν θέλεις να ξεφύγεις πάρα πολύ, τρόποι υπάρχουν.

Επιλογές σε ταβέρνες και μπαρ

Όταν πας στην ταβέρνα, προτίμησε φρέσκα εποχικά προϊόντα. Πιάτα με λαχανικά εποχής, φρέσκα θαλασσινά ή άλλες τοπικές σπεσιαλιτέ και μην αισθάνεσαι ότι πρέπει να φας το ψωμί που σερβίρεται, αν δεν πεινάς πραγματικά. Μοιράσου ένα ορεκτικό ή ένα επιδόρπιο, ώστε να απολαύσεις τη γεύση χωρίς υπερβολές.

Τα κοκτέιλ είναι σίγουρα η επιλογή με τις περισσότερες θερμίδες, γιατί συνήθως φτιάχνονται από πολλή ζάχαρη. Μείνε στα κλασικά, απλά ποτά ή πιες ένα ποτήρι κρασί.

Οι γλυκές απολαύσεις αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των διακοπών και δεν υπάρχει λόγος να τις αποκλείσετε. Μπορείτε, όμως, να επιλέξετε μικρότερες μερίδες, να απολαύσετε πραγματικά κάθε μπουκιά και να περιορίσετε τις λιχουδιές σε μία φορά την ημέρα. Άλλωστε, μία μπάλα παγωτό μπορεί να είναι εξίσου απολαυστική με δύο.

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Συντάκτης άρθρου: Κλέλια Φατούρου