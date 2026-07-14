Τα πρώτα γενέθλια ως μαμά γιορτάζει σήμερα 14 Ιουλίου, η Γιώτα Τσιμπρικίδου.

Η ραδιοφωνική παραγωγός και γυναικεία «φωνή» του Star δημοσίευσε δύο φωτογραφίες, καθώς κρατούσε αγκαλιά το μωρό της και λίγο πριν σβήσει το γενέθλιο κεράκι της.

«14 Ιουλίου - τα γενέθλια μου! Και φέτος είναι τα πρώτα μου, είναι το δικό μου reborn με την κόρη μας στην αγκαλιά μου🩷🧿

Ευγνώμων για κάθε μάθημα της ζωής μέσα στον χρόνο που αφήνω πίσω μου και δυνατή για το νέο κεφάλαιο που ξεκινά σήμερα.. Σας ευχαριστώ για κάθε μία ευχή ξεχωριστά!!!», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Η Γιώτα Τσιμπρικίδου αγκαλιά με την κόρη της/ instagram

O καρπός του έρωτά της με τον σύζυγό της, Άγγελο Ανδριανό, ήρθε στον κόσμο στις 8 Μαΐου 2026.

Η ίδια είχε μιλήσει για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε πριν μείνει έγκυος και κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Ωστόσο, δεν έπαψε να χαμογελά και να επικοινωνεί ότι είναι ευγνώμων για το «θαύμα» της!

«Μέσα σε έναν - ενάμιση χρόνο έκανα εξωσωματική, έμεινα έγκυος, απέβαλα, δούλευα. Ήμουνα στην τηλεόραση, δεν το καταλάβαινε κανένας. Έκανα θεραπείες, έκανα επεμβάσεις, ξανά έκανα εξωσωματική. Ήταν δίδυμη κύηση, έχασα ένα ακόμη παιδάκι. Έχει μείνει το παιδάκι μου, το κοριτσάκι μου στην κοιλίτσα μου», είχε αποκαλύψει η Γιώτα Τσιμπρικίδου στην εκπομπή Super Κατερίνα, τον περασμένο Ιανουάριο.

«Εμείς δεν είχαμε κανένα πρόβλημα, παρόλα αυτά περνούσαν τα χρόνια και δεν ερχόταν το παιδάκι. Και η ηλικία…, γιατί διαφορετικά είναι να είσαι 25-30 και διαφορετικά είναι να είσαι 40 κάτι. Εμπιστεύτηκα τους γιατρούς μου. Θέλω πολύ να το πω αυτό. Εγώ δύο πράγματα με κράτησαν σε αυτό και έχω φτάσει μέχρι εδώ και μακάρι να πάνε όλα καλά. Γιατί κάνουμε τον σταυρό μας και προχωράμε. Εμένα η πίστη μου με βοήθησε πάρα πολύ και οι υπέροχοι γιατροί που έχω», είχε επισημάνει στην ίδια συνέντευξη.

Η σχέση της Γιώτας Τσιμπρικίδου με τον τραγουδιστή, Άγγελο Ανδριανό, μετρά 8 χρόνια.Ο θρησκευτικός τους γάμος έγινε τον Δεκέμβριο του 2023.

«Τον γνώρισα σε μια περίοδο της ζωής μου που είχα βγει από μια μεγάλη σχέση και είχα πει “δε θέλω τίποτα”. Μου είπαν ότι είναι πολύ καλό παιδί και κοίτα να μην τον παιδέψεις. Κι εκεί κάπου αλληλοπαιδευτήκαμε κι έδεσε το γλυκό. Κατάλαβα στην πορεία ότι είναι ο άντρας της ζωής μου, γιατί είδα ότι κάποιες αξίες μας είναι ίδιες, κάποια πράγματα έρχονται και κολλάνε όπως κολλάει το παζλ και ρέουν. Καμιά σχέση δεν είναι τέλεια και τίποτα δεν είναι μαγικό. Ποτέ στη ζωή μου δεν ωραιοποιούσα τις καταστάσεις», είχε πει για τον άντρα της ζωής της στην ίδια συνέντευξη.