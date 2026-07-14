Η προγραμματισμένη εμφάνιση του Αντώνη Ρέμου στο Nammos στη Μύκονο, στις 23 Ιουλίου ακυρώνεται.

Η είδηση προκάλεσε έκπληξη καθώς πρόκειται για ένα event που κάθε χρόνο συγκεντρώνει το ενδιαφέρον της εγχώριας και διεθνούς κοσμικής σκηνής. Αρχικά, υπήρξαν φήμες που έκαναν λόγο και για πιθανή ρήξη στις σχέσεις του τραγουδιστή με τη διοίκηση του γνωστού beach restaurant. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες του Ηλία Μαραβέγια στην Espresso, δεν υφίσταται καμία διαφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές, και εξακολουθούν να διατηρούν άριστες σχέσεις. Δεν έχει προηγηθεί οποιοδήποτε παρασκήνιο που να οδήγησε στη ματαίωση της εμφάνισης.

Η ακύρωση της συναυλίας, όπως είναι φυσικό, έχει προκαλέσει απογοήτευση στους θαυμαστές του τραγουδιστή και σε όσους είχαν ήδη προγραμματίσει να βρεθούν στη βραδιά που θεωρούνταν μία από τις κορυφαίες του φετινού καλοκαιριού στη Μύκονο.

Το ίδιο το Nammos, σε ανακοίνωσή του, περιορίστηκε να αναφέρει ότι «εξαιτίας απρόσμενων συνθηκών, η προγραμματισμένη εμφάνιση στις 23 Ιουλίου δεν θα πραγματοποιηθεί», ευχαριστώντας τον κόσμο για την κατανόηση.

Η σχετική ανακοίνωση του Nammos:

Εντύπωση, πάντως, προκάλεσε το γεγονός ότι στην ανακοίνωση δεν έγινε καμία αναφορά στο όνομα του Αντώνη Ρέμου, το οποίο δεν πέρασε απαρατήρητο από τους χρήστες των social media.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο ίδιο ρεπορτάζ, η ακύρωση συνδέεται με διαδικαστικό ζήτημα που αφορά τις απαιτούμενες άδειες για τη διεξαγωγή της εκδήλωσης. Συγκεκριμένα, φέρεται ότι δε δόθηκε η τελική έγκριση από την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στον χώρο της παραλίας, προϋπόθεση που θεωρούνταν απαραίτητη για την πραγματοποίηση της βραδιάς με τον σχεδιασμό που είχε γίνει.

Οι υπεύθυνοι του καταστήματος υποστηρίζουν ότι είχε προηγηθεί θετική προφορική ενημέρωση, ωστόσο η επίσημη άδεια δεν εκδόθηκε ποτέ, οδηγώντας τελικά στην ακύρωση του πολυσυζητημένου live.