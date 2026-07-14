Δύσκολες στιγμές περνάει ο Μπράντ Πιτ, αφού δύο από τα έξι παιδιά του, η 21χρονη Ζαχάρα και ο 24χρονος Μάντοξ έκαναν και επίσημα αίτηση για να αλλάξουν το επίθετό τους από Πιτ, σε Τζολί.

H Zαχάρα με τη μαμά της Αντζελίνα Τζολί/ φωτογραφία από apimages/ φωτογράφος: Jordan Strauss

Την επίσημη αίτησή τους, δημοσίευσε η εφημερίδα Los Angeles Daily Journal, και οι σχετικές ακροάσεις για τον Μάντοξ έχουν οριστεί για τις 14 Σεπτεμβρίου και για τη Ζαχάρα στις 28 Σεπτεμβρίου.

Η Ζαχάρα με τη μητέρα της Αντζελίνα Τζολί

Angelina Jolie and Brad Pitt's Daughter Zahara Files to Drop 'Pitt' from Last Name Days After Brother Maddox Did the Same https://t.co/vINKYDMmAT — People (@people) June 10, 2026

Η απόφαση της Ζαχάρα δε φαίνεται να ξάφνιασε τον χολιγουντιανό ηθοποιό καθώς η κόρη του τον είχε προϊδεάσει για την απόφασή της καθώς μετά την αποφοίτησή της στις 17 Μαΐου, στο πρόγραμμα της τελετής αναγραφόταν ως Ζαχάρα Μάρλεϊ Τζολί-Πιτ.

Έτσι και τη φώναξαν για να ανέβει στο βάθρο και να πάρει το πτυχίο ψυχολογίας.

Και ο γιος του Μάντοξ όμως, του είχε δείξει τις προθέσεις του, καθώς όταν συμμετείχε ως βοηθός στην ταινία της μητέρας του «Couture», στους τίτλους αναγράφονταν με το επίθετο Τζολί.

Ο Μάντοξ και η Ζαχάρα δεν είναι τα μόνα παιδιά του Πιτ που έχουν απομακρυνθεί από εκείνον.

O Παξ με τη μητέρα του Αντζελίνα Τζολί/ Evan Agostini

Πέρυσι στη γιορτή του Πατέρα και ο γιος του ηθοποιού, Παξ, είχε κάνει για τον μπαμπά του μία ανάρτηση που μόνο κολακευτική δε θα μπορούσε να τη χαρακτηρίσει κανείς, καθώς τον χαρακτήριζε απαίσιο άνθρωπο που έχει καταστρέψει τους κοντινούς του ανθρώπους.

«Ευτυχισμένη Ημέρα του Πατέρα σε αυτόν τον παγκόσμιας κλάσης κόπ... Χρόνο με τον χρόνο, ξανά και ξανά, αποδεικνύεις στον εαυτό σου ότι είσαι ένα απαίσιο και ποταπό πρόσωπο. Δεν έχεις καμία εκτίμηση ή ενσυναίσθηση απέναντι στα 4 μικρότερα παιδιά σου που τρέμουν από φόβο όταν βρίσκονται μπροστά σου. Ποτέ δεν θα καταλάβεις τη ζημιά που έχεις κάνει στην οικογένειά μου, γιατί είσαι ανίκανος να το κάνεις. Έχεις κάνει τη ζωή των πιο κοντινών μου ανθρώπων μια συνεχή κόλαση. Μπορείς να λες στον εαυτό σου και στον κόσμο ό,τι θες, αλλά η αλήθεια θα έρθει στο φως κάποια μέρα. Οπότε, χρόνια πολλά για την Ημέρα του Πατέρα, απαίσιε άνθρωπε...», έγραφε.

Μπορεί ο Παξ μετά από λίγο να έσβησε την ανάρτηση, η Daily Mail ωστόσο κατάφερε να τη δημοσιεύσει.

Και τα άλλα τρία παιδιά του ηθοποιού όμως ακολούθησαν την ίδια γραμμή πλεύσης: Η Σιλό ολοκλήρωσε επίσημα τη διαδικασία αλλαγής του ονόματός της σε Σιλό Τζολί, ενώ και η Βίβιεν εμφανίστηκε στο πρόγραμμα του μιούζικαλ «The Outsiders», όνομα Βίβιεν Τζολί αντί για Βίβιεν Τζολί-Πιτ.

