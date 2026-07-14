Σε ηλικία 49 ετών έφυγε από τη ζωή ο μουσικός Γιώργος Λαγογιάννης. Την είδηση γνωστοποίησαν οι The Peppers Beatles Tribute Band, συγκρότημα του οποίου υπήρξε μέλος. Η εξόδιος ακολουθία έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη 16 Ιουλίου, στις 13:30, στη Ριτσώνα.

Ο Λαγογιάννης, που τα τελευταία χρόνια έδινε μάχη με τον καρκίνο, είχε μακρά παρουσία στην ελληνική rock και blues σκηνή ως κιμπορντίστας, τραγουδιστής και session μουσικός. Συνδέθηκε με τους Blues Cargo, The Bet, WHY NOT και The Peppers Beatles Tribute Band, ενώ είχε συνεργαστεί και περιοδεύσει εντός και εκτός Ελλάδας με σημαντικά ονόματα της διεθνούς blues σκηνής.

Η ανακοίνωση των The Peppers Beatles Tribute Band

Στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά τους, οι The Peppers Beatles Tribute Band ανέφεραν: «Γιώργο μας, Λαγέ μας, σε ευχαριστούμε για όλα. Αυτό το συγκρότημα δεν θα είχε υπάρξει ποτέ χωρίς την αγάπη σου και τις γνώσεις σου για τους Beatles- μας έμαθες τόσα πολλά... Το ταλέντο σου, το μοναδικό σου "αυτί", το πάθος στην ερμηνεία τόσο στα πλήκτρα όσο και στα φωνητικά αφήνουν δυσαναπλήρωτο κενό- όχι μόνο στη μικρή μας tribute band, αλλά συνολικά στη μουσική σκηνή της Αθήνας, όπως μαρτυρούν οι αποχαιρετισμοί τόσων σπουδαίων μουσικών και συγκροτημάτων σήμερα. Πάνω από όλα σε ευχαριστούμε για το απίστευτο χιούμορ και την καλοσύνη σου. Αποχαιρετούμε τον αγαπημένο μας Γιώργο Λαγογιάννη στη Ριτσώνα, την Πέμπτη 16/7 στις 13.30».

Η μουσική διαδρομή του Γιώργου Λαγογιάννη

Ο Γιώργος Λαγογιάννης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1977. Σπούδασε κλασικό πιάνο και ανώτερα θεωρητικά στο Ωδείο Αττικής και συνέχισε με μοντέρνο πιάνο, έχοντας δασκάλους τους Δημήτρη Πολύτιμο, Γώργο Κατσάνο, Άγγελο Τσουρέλη και Σάμι Αμίρη.

Από νεαρή ηλικία συμμετείχε ως μέλος και session μουσικός σε ελληνικά συγκροτήματα και συνεργάστηκε κυρίως με αγγλόφωνα σχήματα και καλλιτέχνες. Στην πορεία του βρέθηκε σε συναυλίες και περιοδείες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με τους Joe Louis Walker, Lourrie Bell, Louisiana Red, Murali Coryell, Big Time Sarah, Doogie White, Matthew Skoller, Linwood Taylor, Henry Oden και Nellie Travis.

Υπήρξε μέλος των The Bet και Blues Cargo, ενώ η παρουσία του στους The Peppers Beatles Tribute Band συνδέθηκε με την ερμηνεία τραγουδιών των Beatles. Αναφορές για τον θάνατό του σημειώνουν επίσης τη συμμετοχή του στους WHY NOT.

Ο αποχαιρετισμός από συγγενείς και φίλους

Η δημοσιογράφος Μυρτώ Κάζη, ξαδέρφη του Γιώργου Λαγογιάννη, τον αποχαιρέτησε με δημόσια ανάρτηση στο Facebook: «Για ένα κορίτσι σαν κι εμένα που δεν είχα την τύχη σε αυτή τη ζωή να έχω αδέρφια, τα 4 μου πρώτα ξαδέρφια είναι ό,τι πιο κοντινό έχω σε οικογένεια. Το να χάνω τον ξαδερφούλη μου, τον Γιώργο μας, στα 48 του είναι μια πληγή στην καρδιά μας που ο χρόνος θα δείξει πώς θα κλείσει. Αυτός δεν είναι ένας επικήδειος για τον Γιώργο γιατί ξέρω ότι δεν θα του άρεσε καθόλου. Είναι απλώς ένας ειλικρινής φόρος τιμής για έναν άνθρωπο με καλοσύνη μωρού παιδιού. Ο Γιώργος, ξέρετε, όσο ταλέντο στη μουσική δεν είχε όλη η οικογένεια, το πήρε όλο πάνω του. Καλλιτέχνης από κούνια, καλλιτέχνης στην ψυχή και τη ζωή, ένας άνθρωπος που δεν πείραξε ποτέ ούτε ένα μυρμήγκι. Θα ήθελα πολύ να πιστεύω στον θεό, να μπορώ να πιστέψω ότι για κάποιον -δικό του σαδιστικό λόγο- τον πήρε κοντά του, θα ήθελα να πιστεύω ότι ταξιδεύει στο φως, αλλά δυστυχώς δεν πιστεύω τίποτα από αυτά. Πιστεύω όμως, ότι η ενέργεια του Γιώργου μας, θα είναι εδώ μέσα από τις μουσικές του και την ανθρώπινη παρακαταθήκη που άφησε. Ένας άνθρωπος γλυκός, ταπεινός, τόσο ταλαντούχος και τόσο μοναδικός. Γιωργάκη μου χαίρομαι που δεν ταλαιπωρήθηκες άλλο. Η ζωή είναι δυστυχώς πολύ πολύ άδικη».

Η ανάρτηση της Μυρτώς Κάζη

Ο φίλος και συνεργάτης του Κωνσταντίνος Σαλάπας έγραψε ότι ο μουσικός αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας το τελευταίο διάστημα. Στην ανάρτησή του ανέφερε: «Σήμερα έφυγε από τη ζωή ένας από τους πιο ταλαντούχους μουσικούς που έχει βγάλει αυτή η χώρα, ο Γιώργος ο Λαγογιάννης. Με τον Γιώργο συνυπήρξαμε για πάρα πολλά λάηβ στους WHY NOT, μιλάμε για ένα παιδί με χρυσή καρδιά, τόσο καλός που είναι δύσκολο να το περιγράψεις κάπως και να σε πιστέψουν - συνήθως γράφονται αυτά στα αποχαιρετιστήρια σημειώματα, αλλά εδώ ισχύει εκατό τοις εκατό. Επίσης, το ταλέντο του στη μουσική, το πόσο καλό αυτί είχε (το απόλυτο), το πόσο καλά έπαιζε τα μπλουζ και το ροκενρόλ και γενικά το πόσο άρτια κατείχε το κόλπο hammond/rhodes, το πόσο μέσα στυλιστικά ήταν σε όλο αυτό, σου έδινε μια αίσθηση όταν έπαιζες μαζί του πως ήταν ένας παίκτης με αισθητική από άλλη εποχή, που απλώς ήρθε εδώ για να μας δείξει πώς γίνεται σωστά η φάση. Ο Γιώργος είχε επίσης πολυ ιδιαίτερο χιούμορ, σκοτεινό, αλλά και τέρμα χειμαρρώδες και ευφυές, δεν θα ξεχάσω ποτέ που μια φορά ήταν να μου περάσει κάτι λεφτά από ένα γκιγκ που είχαμε κάνει μαζί και στην αιτιολογία στην τράπεζα ο τυπάρας έγραψε με μεγάλα γράμματα ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ, που μετά δεν ήξερα να ήθελα να τονέ βρίσω ή να τονέ σηκώσω στα χέρια και να τον αποθεώσω. Δυστυχώς, ο Γιώργος χτυπήθηκε άσχημα στην υγεία του και τράβηξε μεγάλη ταλαιπωρία τον τελευταίο καιρό - του είχα πει πως θα πάω να τον δω σε μια φάση που μου είχε πει ότι ήταν ΟΚ και καλυτέρευε, αλλά δεν πρόλαβα και κάπως το φέρω βαρέως... Γιώργο, φιλαράκι μου, παικταρά μου, μουσικάρα μου, ατομάρα της υψηλής αισθητικής και της διανόησης, καλό σου ταξίδι στο φως, ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάσει. Δεν βγαίνουν άλλα λόγια, συγγνώμη...».