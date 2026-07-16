Ήβη Αδάμου - Μιχάλης Κουινέλης: Ρομαντική απόδραση στο Μιλάνο

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Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ήβη Αδάμου και ο Μιχάλης Κουινέλης ταξίδεψαν στο Μιλάνο για ρομαντική απόδραση.
  • Το ζευγάρι δημοσίευσε στιγμιότυπα από το ταξίδι τους στα social media, περιλαμβάνοντας φωτογραφίες και βίντεο.
  • Η απόδραση περιλάμβανε βόλτες, καφέ και φαγητό, καθώς και επίσκεψη στη Galleria Vittorio Emanuele II.
  • Η Ήβη και ο Μιχάλης είναι μαζί από το 2012 και έχουν μία κόρη, την Ανατολή, γεννημένη το 2018.
  • Η τραγουδίστρια έχει χαρακτηρίσει τον Μιχάλη «βράχο» και εκφράζει δημόσια τον θαυμασμό της γι' αυτόν.

Η Ήβη Αδάμου κι ο Μιχάλης Κουινέλης ταξίδεψαν στο Μιλάνο για λίγες ημέρες χαλάρωσης, με την τραγουδίστρια να δημοσιεύει στο Instagram φωτογραφίες και βίντεο από την κοινή τους απόδραση. Ανάμεσα στα στιγμιότυπα ξεχώρισε η εικόνα στην οποία ο Μιχάλης Κουινέλης τη φιλά στο μάγουλο.

Ήβη Αδάμου - Μιχάλης Κουινέλης: Ρομαντική απόδραση στο Μιλάνο

Το ζευγάρι βρέθηκε στην ιταλική πόλη στα μέσα Ιουλίου με αφορμή τη συναυλία του Bruno Mars. Οι δημοσιεύσεις της τραγουδίστριας στα social media, κατέγραψαν τις βόλτες τους στο Μιλάνο και στιγμές από την καθημερινότητά τους στο ταξίδι.

Ήβη Αδάμου: Τι απάντησε για το ενδεχόμενο δεύτερου παιδιού

Ήβη Αδάμου - Μιχάλης Κουινέλης: Ρομαντική απόδραση στο Μιλάνο

Η απόδραση της Ήβης Αδάμου και του Μιχάλη Κουινέλη στο Μιλάνο

Στις φωτογραφίες που ανέβασε, ο Μιχάλης Κουινέλης εμφανίζεται να περπατάει στους δρόμους της πόλης και να χαμογελάει στον φακό. Σε άλλα καρέ, η Ήβη Αδάμου πόζαρε μπροστά σε καθρέφτη καταστήματος ρούχων και έστελνε ένα φιλί στην κάμερα, κρατώντας το σνακ της.

Η ανάρτηση της Ήβης Αδάμου από το Μιλάνο

Το πρόγραμμα του ταξιδιού περιλάμβανε περιπάτους στα σοκάκια του Μιλάνου, στάσεις για καφέ και φαγητό, καθώς κι επίσκεψη στη Galleria Vittorio Emanuele II. Η ιστορική στοά αποτελεί έναν από τους γνωστότερους εμπορικούς προορισμούς της πόλης.

Ήβη Αδάμου: Τι απάντησε για το ενδεχόμενο δεύτερου παιδιού

Ήβη Αδάμου - Μιχάλης Κουινέλης: Ρομαντική απόδραση στο Μιλάνο

Ήβη Αδάμου - Μιχάλης Κουινέλης: Ρομαντική απόδραση στο Μιλάνο

Η σχέση τους και η οικογένεια με την Ανατολή

Η Ήβη Αδάμου και ο Μιχάλης Κουινέλης είναι μαζί από το 2012. Το 2018 απέκτησαν την κόρη τους, Ανατολή, κι έχουν επιλέξει να διατηρούν διακριτική στάση απέναντι στην προσωπική κι οικογενειακή ζωή τους.

Παρότι σπάνια εκθέτουν δημόσια την καθημερινότητά τους, μοιράζονται κατά διαστήματα επιλεγμένες κοινές στιγμές. Η Ήβη Αδάμου έχει αναφερθεί δημόσια στον σύντροφό της, χαρακτηρίζοντάς τον «βράχο», ενώ έχει δηλώσει: «Ο Μιχάλης είναι βράχος. Έχουμε αμοιβαίο θαυμασμό».

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