Ήβη Αδάμου: Τι απάντησε για το ενδεχόμενο δεύτερου παιδιού

Όσα είπε για τη σχέση της με τον Μιχάλη Κουϊνέλη

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Ήβη Άδάμου: Η συνέντευξή της στο Happy Day

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ήβη Αδάμου μίλησε για τη σχέση της με τον Μιχάλη Κουϊνέλη, τονίζοντας τον σεβασμό και την υποστήριξή του.
  • Αναφέρθηκε στην 8χρονη κόρη τους, λέγοντας ότι είναι «ίδια με τον μπαμπά της».
  • Για το ενδεχόμενο δεύτερου παιδιού, η Ήβη δήλωσε ότι δεν έχει πρόβλημα να ξαναμπεί στη διαδικασία, αλλά είναι αβέβαιη αν μπορεί να το υποστηρίξει τώρα.
  • Η οικογένεια σκέφτεται να μετακομίσει στην Αθήνα, αν και αγαπά την Αλεξανδρούπολη.
  • Η Ήβη Αδάμου έγινε μητέρα σε ηλικία 24 ετών και είναι ζευγάρι με τον Μιχάλη Κουϊνέλη εδώ και 14 χρόνια.

Η Ήβη Αδάμου εξομολογήθηκε ποια είναι εκείνα τα συστατικά που κάνουν την πολυετή σχέση της με τον Μιχάλη Κουϊνέλη να είναι επιτυχημένη και βέβαια, αναφέρθηκε και στην 8χρονη κόρη τους, η οποία είναι «ίδια με τον μπαμπά της». Η δημοφιλής τραγουδίστρια που έγινε μαμά σε μικρή ηλικία απάντησε και στο αν έχει σκεφτεί να αποκτήσει δεύτερο παιδάκι, τώρα που η Ανατολή έχει μεγαλώσει. 

«Αρχικά νομίζω ότι το μεγαλύτερο μεγαλείο ενός άντρα είναι να σέβεται τη γυναίκα του. Να τη σέβεται ως μια δυναμική γυναίκα, μια ανεξάρτητη γυναίκα. Να μην το φοβάται αυτό. Για μένα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι ένα στοιχείο το οποίο το έχει» είπε για τον Μιχάλη Κουϊνέλη στο Happy Day, προσθέτοντας ότι είναι δίπλα της σε ό,τι ονειρεύεται και θέλει να κάνει.

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«Είναι δίπλα μου στα καλά, στα όμορφα και τα δύσκολα. Είναι βράχος, είναι ένας υπέροχος πατέρας. Θεωρώ ότι έχουμε αμοιβαία εκτίμηση, αμοιβαίο σεβασμό, θαυμασμό και υπάρχει επικοινωνία», αποκάλυψε. 

Ήβη Αδάμου- Μιχάλης Κουϊνέλης/ NDP ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ

Ήβη Αδάμου- Μιχάλης Κουϊνέλης/ NDP ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ

Στη συνέχεια, η Σταματίνα Τσιμτσιλή ρώτησε την Ήβη Αδάμου αν έχει σκεφτεί να αποκτήσει δεύτερο παιδί, επισημαίνοντας ότι έγινε μητέρα σε πολύ μικρή ηλικία και ότι ακόμη παραμένει νέα. Η παρουσιάστρια σχολίασε πως, όσο μεγαλώνουν τα παιδιά, πολλές φορές οι γονείς διστάζουν να επιστρέψουν στη διαδικασία με πάνες, μπιμπερό, ταΐσματα και ξενύχτια. Από την πλευρά της, η τραγουδίστρια απάντησε πως δεν το βλέπει έτσι και ξεκαθάρισε ότι δε σκέφτεται τη διαδικασία ως κάτι που θα την απέτρεπε από το να κάνει ένα δεύτερο παιδί.

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«Δεν έχω πρόβλημα να μπω στη διαδικασία. Το θέμα είναι επειδή, όπως είπαμε και πριν, είμαι λίγο της οργάνωσης και επειδή είναι δύσκολη λίγο η ροή της ζωής μας, θεωρώ ότι δεν ξέρω αν μπορώ να το υποστηρίξω στη δεδομένη στιγμή. Όπως επίσης θεωρώ ότι όλα έχουν την ώρα τους και το χρόνο τους. Και αυτή τη στιγμή, έχω εστιάσει και λίγο στο πιο επαγγελματικό κομμάτι. Αν και εγώ λατρεύω την ιδέα της οικογένειας, δηλαδή μου αρέσει να γεμίζω το σπίτι μου με φίλους, με παιδιά. Θεωρώ ότι είμαι και αυτός ο τύπος. Απλά έχω δύο τύπους μέσα μου και νιώθω ότι παλεύω», απάντησε χαρακτηριστικά. 

Μιχάλης Κουϊνέλης- Ανατολή Κουϊνέλη- Ήβη Αδάμου/ NDP

Μιχάλης Κουϊνέλης- Ανατολή Κουϊνέλη- Ήβη Αδάμου/ NDP

Η Ήβη Αδάμου και ο Μιχάλης Κουϊνέλης είναι ζευγάρι εδώ και 14 χρόνια. Η κόρη τους γεννήθηκε το 2018 και η τραγουδίστρια έγινε για πρώτη φορά μητέρα σε ηλικία 24 ετών. Εδώ και μερικά χρόνια, η βάση της οικογένειάς τους είναι στην Αλεξανδρούπολη, με το ζευγάρι να ταξιδεύει στην Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη όταν το απαιτούν οι επαγγελματικές τους υποχρεώσεις. Όπως αποκάλυψε η Ήβη Αδάμου, το ζευγάρι σκέφτεται έντονα να μετακομίσει στην Αθήνα. 

«Η Κύπρος είναι η μία μου πατρίδα. Θεωρώ ότι η Αλεξανδρούπολη είναι η δεύτερη μου πατρίδα πια, γιατί μένουμε πάρα πολύ καιρό εκεί και η αλήθεια είναι ότι την αγαπώ αυτή την πόλη. Όμως εντάξει, είναι μια σκέψη πάρα πολύ έντονη που κάνουμε για την αλλαγή αυτήν. Γιατί εντάξει, όσο να 'ναι είναι πολύ δύσκολο και απαιτεί πολλή οργάνωση. Όμως είναι μια πολύ σημαντική έτσι σκέψη που κάνουμε και θα δούμε», είπε η Ήβη Αδάμου.

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