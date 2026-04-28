Stavento: «Νομίζω της μικρής αρέσουν τα δικά μου τραγούδια περισσότερο»

«Δε θα τρελαινόμουν η κόρη μου να γίνει τραγουδίστρια»

28.04.26 , 18:04 «Aντάρτικο» 5 βουλευτών της ΝΔ κατά του «επιτελικού κράτους»
28.04.26 , 17:40 Μακαλιάς - Ψυχράμη: Τι κάνουν για να μην... αλλοιώνεται η σχέση τους;
28.04.26 , 17:29 Κρήτη: Σκύλος επιτέθηκε σε 4χρονο παιδί - Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση
28.04.26 , 17:22 Stavento: «Νομίζω της μικρής αρέσουν τα δικά μου τραγούδια περισσότερο»
28.04.26 , 17:05 Traction: Μια μοναδική μηχανοκίνητη αναμέτρηση μεταξύ διασημοτήτων!
28.04.26 , 16:37 Συνελήφθη στην Πάτρα ο 89χρονος που πυροβόλησε σε ΕΦΚΑ και Εφετείο
28.04.26 , 16:31 MasterChef 10: Ποιος αγαπημένος παίκτης είναι καλεσμένος σήμερα;
28.04.26 , 16:18 Επίσημη πρεμιέρα για την παράσταση Άμλετ - Ποιοι έδωσαν το «παρών»
28.04.26 , 16:17 Αθηνά Ωνάση: Σπάνια εμφάνιση με total red σύνολο
28.04.26 , 16:11 Νέος σεισμός στη Σκιάθο - Αισθητός και στην Αττική
28.04.26 , 16:09 Εκδόσεις Πουκαμισάς: Η πιο ισχυρή παρουσία στον θεσμό του Πολλαπλού Βιβλίου
28.04.26 , 15:53 Άφαντος ο 89χρονος: «Διάβασε τους φακέλους για να δεις γιατί πυροβολώ»
28.04.26 , 15:50 Θεσσαλονίκη: 5χρονος μόνος στο σπίτι πετούσε αντικείμενα σε περαστικούς
28.04.26 , 15:47 Limp Bizkit & Viagra Boys στην σκηνή του Release Athens
28.04.26 , 15:09 Ελένη Γερασιμίδου: «Παίρνω σύνταξη 1000 ευρώ, θεωρούμαι πλούσια»
Διευθύντρια σχολείου έπεσε στο κενό: «Περνούσε δύσκολα στη δουλειά»
Τσιμτσιλή για Σκορδά: «Είδε τον άνθρωπο που θέλει να μοιραστεί τη ζωή της»
Ζαχαρέα, Νίκα, Demy, «έκλεψαν» τις εντυπώσεις σε fashion event
Αλέξανδρος Αθανασιάδης: Ποιος είναι ο σύντροφος της Φαίης Σκορδά
Μάρα Ζαχαρέα: Με τον γιο της στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών
Tόνια Σωτηροπούλου: Πάρτι γενεθλίων στο σπίτι της - Πόσων ετών έγινε;
Αφροδίτη Γραμμέλη: Η πρώτη φωτογραφία με τον νέο της σύντροφο
Γιάννης Πρετεντέρης: Σπάνια εμφάνιση με τη σύζυγό του
Ελένη Ράντου: «Αναμετριέμαι με τον φόβο μήπως τελικά δεν ξέρω την κόρη μου»
MasterChef 2026: Ποιοι από την κόκκινη μπριγάδα φόρεσαν μαύρη ποδιά;
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Stavento: «Της Μικρής Αρέσουν Τα Δικά Μου Τραγούδια»/ star.gr
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Μιχάλης Κουινέλης (Stavento) παρουσίασε το νέο του άλμπουμ "Δέκα λέξεις" με 10 συμμετοχικά τραγούδια.
  • Συνεργάζεται με την 8χρονη κόρη του, Ανατολή, στο ομότιτλο κομμάτι του δίσκου.
  • Δηλώνει ότι όλα τα τραγούδια του είναι αγαπημένα και έχουν την ίδια σημασία για εκείνον.
  • Η κόρη του φαίνεται να προτιμά τη μουσική του μπαμπά, ενώ χορεύει με ενθουσιασμό.
  • Ο Stavento υποστηρίζει την επιλογή της κόρης του για το μέλλον, ανεξαρτήτως καριέρας.

Στη βράβευση του Μιχάλη Κουινέλη - Stavento, η οποία συνδυάστηκε με την παρουσίαση του νέου του δίσκου, που φέρει τον τίτλο «Δέκα λέξεις» βρέθηκε το βράδυ της Δευτέρας 27 Απριλίου το star.gr.

Ήβη Αδάμου - Μιχάλης Κουινέλης: Μαζί στην παρουσίαση του νέου του δίσκου

Ο δημοφιλής καλλιτέχνης παραχώρησε δηλώσεις στη δημοσιογράφο Κατερίνα Καραγιάννη δηλώνοντας πολύ χαρούμενος και περήφανος για το νέο του άλμπουμ.

Η Ήβη Αδάμου κι ο Μιχάλης Κουινέλης στην παρουσίαση του άλμπουμ 10 Λέξεις /Φωτογραφία Star.gr

«Είναι 10 τραγούδια τα οποία είναι όλα συμμετοχικά, είναι όλα ντουέτα. Το καθένα έχει την ιστορία του και τον λόγο του που υπάρχει. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που με εμπιστεύτηκαν όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες» είπε ο τραγουδιστής.

Μάλιστα, σε ένα από τα τραγούδια του, το ομώνυμο του δίσκου «Δέκα λέξεις», τον βλέπουμε να συνεργάζεται με την 8χρονη κόρη του, Ανατολή! «Είναι food for thought. Είναι τροφή για σκέψη αυτό το τραγούδι» είπε συγκινημένος ο Μιχάλης Κουινέλης.

Στην ερώτηση ποιο είναι το αγαπημένο του κομμάτι του δίσκου, μας απάντησε: «Αχ, τώρα ρωτάς κάτι… Είναι σαν να ρωτάς ποιο είναι το αγαπημένο σου παιδί. Ξέρω ότι ακούγεται κλισέ, αλλά είναι όλα γραμμένα χειροποίητα από το χέρι μου. Έχουν όλα την ίδια δουλειά, τον ίδιο κόπο, την ίδια αγάπη. Δεν μπορώ να πω ότι κάποιο είναι πιο αγαπημένο. Όλα τα αγαπώ, όχι μόνο αυτά του δίσκου, αλλά όλα ό,τι έχω κάνει».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην κόρη του, Ανατολή, που ήταν κι εκείνη παρούσα: «Ναι, είναι εδώ, 8 ετών πια… κοπέλα!».

Στην ερώτηση σε ποιον μοιάζει και αν της αρέσει η περισσότερο η μουσική του μπαμπά ή της μαμάς, ο Μιχάλης Stavento απάντησε με χιούμορ: «Μου μοιάζει ναι. Εγώ δεν μπορώ να το παραδεχτώ αυτό γιατί μετά θα φάω… αλλά νομίζω ότι της αρέσουν πιο πολύ του μπαμπά. Τα beats της αρέσουν λίγο περισσότερο από τα πιο λαϊκά και χαίρομαι ιδιαίτερα γι’ αυτό. Χορεύει φουλ! Της αρέσει πολύ η μουσική. Και πώς να μην της άρεσε; Από την κοιλιά της μαμάς της άκουγε μουσική».

Όσον αφορά στο μέλλον της μικρής του, ο καλλιτέχνης ήταν ξεκάθαρος:

«Ας ακολουθήσει όποιο δρόμο θέλει, αρκεί να είναι καλά. Μόνο αυτό με ενδιαφέρει. Ό,τι γουστάρει να κάνει, μόνο να είναι γερή. Αν αυτή είναι η επιλογή της, να γίνει τραγουδίστρια, θα τη στηρίξω. Αλλά αν μιλάμε ειλικρινά, δε θα τρελαινόμουν να κάνει αυτό. Θα ήθελα να κάνει κάτι άλλο, νομίζω. Αλλά ό,τι θέλει».

