Στη βράβευση του Μιχάλη Κουινέλη - Stavento, η οποία συνδυάστηκε με την παρουσίαση του νέου του δίσκου, που φέρει τον τίτλο «Δέκα λέξεις» βρέθηκε το βράδυ της Δευτέρας 27 Απριλίου το star.gr.

Ο δημοφιλής καλλιτέχνης παραχώρησε δηλώσεις στη δημοσιογράφο Κατερίνα Καραγιάννη δηλώνοντας πολύ χαρούμενος και περήφανος για το νέο του άλμπουμ.

Η Ήβη Αδάμου κι ο Μιχάλης Κουινέλης στην παρουσίαση του άλμπουμ 10 Λέξεις /Φωτογραφία Star.gr

«Είναι 10 τραγούδια τα οποία είναι όλα συμμετοχικά, είναι όλα ντουέτα. Το καθένα έχει την ιστορία του και τον λόγο του που υπάρχει. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που με εμπιστεύτηκαν όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες» είπε ο τραγουδιστής.

Μάλιστα, σε ένα από τα τραγούδια του, το ομώνυμο του δίσκου «Δέκα λέξεις», τον βλέπουμε να συνεργάζεται με την 8χρονη κόρη του, Ανατολή! «Είναι food for thought. Είναι τροφή για σκέψη αυτό το τραγούδι» είπε συγκινημένος ο Μιχάλης Κουινέλης.

Στην ερώτηση ποιο είναι το αγαπημένο του κομμάτι του δίσκου, μας απάντησε: «Αχ, τώρα ρωτάς κάτι… Είναι σαν να ρωτάς ποιο είναι το αγαπημένο σου παιδί. Ξέρω ότι ακούγεται κλισέ, αλλά είναι όλα γραμμένα χειροποίητα από το χέρι μου. Έχουν όλα την ίδια δουλειά, τον ίδιο κόπο, την ίδια αγάπη. Δεν μπορώ να πω ότι κάποιο είναι πιο αγαπημένο. Όλα τα αγαπώ, όχι μόνο αυτά του δίσκου, αλλά όλα ό,τι έχω κάνει».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην κόρη του, Ανατολή, που ήταν κι εκείνη παρούσα: «Ναι, είναι εδώ, 8 ετών πια… κοπέλα!».

Στην ερώτηση σε ποιον μοιάζει και αν της αρέσει η περισσότερο η μουσική του μπαμπά ή της μαμάς, ο Μιχάλης Stavento απάντησε με χιούμορ: «Μου μοιάζει ναι. Εγώ δεν μπορώ να το παραδεχτώ αυτό γιατί μετά θα φάω… αλλά νομίζω ότι της αρέσουν πιο πολύ του μπαμπά. Τα beats της αρέσουν λίγο περισσότερο από τα πιο λαϊκά και χαίρομαι ιδιαίτερα γι’ αυτό. Χορεύει φουλ! Της αρέσει πολύ η μουσική. Και πώς να μην της άρεσε; Από την κοιλιά της μαμάς της άκουγε μουσική».

Όσον αφορά στο μέλλον της μικρής του, ο καλλιτέχνης ήταν ξεκάθαρος:

«Ας ακολουθήσει όποιο δρόμο θέλει, αρκεί να είναι καλά. Μόνο αυτό με ενδιαφέρει. Ό,τι γουστάρει να κάνει, μόνο να είναι γερή. Αν αυτή είναι η επιλογή της, να γίνει τραγουδίστρια, θα τη στηρίξω. Αλλά αν μιλάμε ειλικρινά, δε θα τρελαινόμουν να κάνει αυτό. Θα ήθελα να κάνει κάτι άλλο, νομίζω. Αλλά ό,τι θέλει».