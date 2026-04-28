«Aντάρτικο» 5 βουλευτών της ΝΔ κατά του «επιτελικού κράτους»

Ζητούν νέο μοντέλο διακυβέρνησης και ενίσχυση του ρόλου των βουλευτών

28.04.26 , 20:56 Cash or Trash: Το ηλεκτρονικό σκάκι του Γιώργου που δίχασε τους αγοραστές!
28.04.26 , 20:42 MINI: Γιορτάζει τα 25 χρόνια σύγχρονης ιστορίας της μάρκας
28.04.26 , 20:38 Το προφίλ του 89χρονου πιστολέρο - Οι απειλές σε Εισαγγελέα
28.04.26 , 20:38 «Κουρέλια» τα μέτρα ασφάλειας σε Εφετείο και ΕΦΚΑ από τον 89χρονο
28.04.26 , 20:16 Ατύχημα για τη Βάσια Παναγοπούλου: «Ούρλιαζε από τους πόνους!»
28.04.26 , 19:54 Τι αλλάζει στα επιδόματα - Τι σημαίνει για τους δικαιούχους
28.04.26 , 19:43 Τροχός της Τύχης: Έλυσε τον γρίφο πριν ανοίξουν τα γράμματα - Εσύ;
28.04.26 , 19:15 BYD ATTO 2 DM-i: Σύντομη δοκιμη στην Ελλάδα--Εκδόσεις και τιμές
28.04.26 , 19:10 Aποχωρούν από ΟΠΕΚ και ΟΠΕΚ+ τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα!
28.04.26 , 19:09 Κων/νος Χριστοφόρου για ONE: «Υπήρξαν εποχές που δεν είχαμε καλές σχέσεις»
28.04.26 , 18:49 «Εγώ το σκυλί λύσσαξα και θα πάω να τους δαγκώσω»: H επιστολή του 89χρονου
28.04.26 , 18:36 Fuel Pass 2026: Μέχρι 30 Απριλίου οι αιτήσεις στο gov.gr
28.04.26 , 18:32 Ήβη Αδάμου για την κόρη της: «Ίσως δώσει λίγη προσοχή και σε μένα»
28.04.26 , 18:29 Θανάσης Αναγνωστόπουλος για Στούντιο 4: «Δεν μπορώ να πω ακόμα τίποτα»
28.04.26 , 18:25 Απεργία Πρωτομαγιάς: Τι ισχύει για τα ΜΜΜ - Ποιοι απεργούν
Αλέξανδρος Αθανασιάδης: Ποιος είναι ο σύντροφος της Φαίης Σκορδά
Τσιμτσιλή για Σκορδά: «Είδε τον άνθρωπο που θέλει να μοιραστεί τη ζωή της»
Μάρα Ζαχαρέα: Με τον γιο της στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών
Ζαχαρέα, Νίκα, Demy, «έκλεψαν» τις εντυπώσεις σε fashion event
Διευθύντρια σχολείου έπεσε στο κενό: «Περνούσε δύσκολα στη δουλειά»
Γιάννης Πρετεντέρης: Σπάνια εμφάνιση με τη σύζυγό του
Ελένη Ράντου: «Αναμετριέμαι με τον φόβο μήπως τελικά δεν ξέρω την κόρη μου»
Tόνια Σωτηροπούλου: Πάρτι γενεθλίων στο σπίτι της - Πόσων ετών έγινε;
Αφροδίτη Γραμμέλη: Η πρώτη φωτογραφία με τον νέο της σύντροφο
Ατύχημα για τη Βάσια Παναγοπούλου: «Ούρλιαζε από τους πόνους!»
Περισσότερα

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Προβολή 5 από 15
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Πέντε βουλευτές της ΝΔ εξέδωσαν ανοιχτή επιστολή κατά του «επιτελικού κράτους», εκφράζοντας ανησυχία για τη συγκέντρωση εξουσιών.
  • Ζητούν νέο μοντέλο διακυβέρνησης, ενίσχυση του ρόλου των βουλευτών και επαναπροσδιορισμό της σχέσης κυβέρνησης-βουλευτών.
  • Οι βουλευτές διαφωνούν με τον χαρακτηρισμό της στάσης τους ως «αντάρτικο» και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος την αποκάλεσε «κόσμια».
  • Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει σε προσυνέδριο της ΝΔ στο Ναύπλιο με θέμα «Σύγχρονο Κράτος για όλους».
  • Στο προσυνέδριο αναμένονται τοποθετήσεις υπουργών, μετά από κριτική που δέχθηκαν για τον πελατειακό χαρακτήρα της κυβέρνησης.

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει  στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος η ανοιχτή επιστολή 5 βουλευτών της ΝΔ με  αποδέκτη το Μέγαρο Μαξίμου και αιχμές για το «επιτελικό κράτος», το οποίο αποτελεί ένα από τα κεντρικά αφηγήματα της σημερινής διακυβέρνησης.

3+1 προβλήματα Μαξίμου στη δεύτερη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ

Την επιστολή έστειλαν στα ΝΕΑ  οι κύριοι Αθανάσιος Ζεμπίλης, Ανδρέας Κατσανιώτης, Ξενοφών Μπαραλιάκος, Γιάννης Οικονόμου και Ιωάννης Παππάς. Να σημειωθεί ότι 3  εξ αυτών( Γ. Οικονόμου Α. Κατσανιώτης, και Γ. Παππάς) έχουν διατελέσει μέλη της κυβέρνησης./    

Οι 5 βουλευτές εκφράζουν την ανησυχία τους για τη συγκέντρωση εξουσιών στο κέντρο της διακυβέρνησης, ζητούν νέο μοντέλο, ενίσχυση του ρόλου των βουλευτών και επαναπροσδιορισμό της σχέσης κυβέρνησης και βουλευτών. 

Οι ίδιοι οι βουλευτές πάντως σε ραδιοφωνικές συνεντεύξεις τους διαφώνησαν με τον χαρακτηρισμό της στάσης τους σαν «αντάρτικου», ενώ ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης χαρακτήρισε «κόσμια» την  επιστολή. 

Ανασχηματισμός λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ: Σχοινάς, Λαζαρίδης και Τουρνάς στην κυβέρνηση

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρεθεί στην Τρίπολη και στη συνέχεια στο προσυνέδριο της ΝΔ στο Ναύπλιο όπου είναι ο επόμενος σταθμός της πορείας προς το 16ο  τακτικό συνέδριο της ΝΔ. 

Ντελίριο στα τουρκικά ΜΜΕ για Μητσοτάκη - Μακρόν και τη συμφωνία με Γαλλία

Το προσυνέδριο του Ναυπλίου έχει θέμα «Σύγχρονο Κράτος για όλους». Θα παραστεί ο Πρωθυπουργός και πολλοί Υπουργοί, μεταξύ αυτών και ο Άκης Σκέρτσος.

Διαδικτυακός «καβγάς» Σκέρτσου με Πυργιώτη

Θα έχει ενδιαφέρον η τοποθέτηση του μετά και τις βολές που είχε δεχθεί από βουλευτές που σχολίασαν σκωπτικά ανάρτηση του κατηγορώντας τον για αφ’  υψηλού κριτική, κάνοντας λόγω μεταξύ άλλων για «γάγγραινα του πελατειακού κράτους». 
 

