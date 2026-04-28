Αντιδράσεις έχει προκαλέσει στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος η ανοιχτή επιστολή 5 βουλευτών της ΝΔ με αποδέκτη το Μέγαρο Μαξίμου και αιχμές για το «επιτελικό κράτος», το οποίο αποτελεί ένα από τα κεντρικά αφηγήματα της σημερινής διακυβέρνησης.

Την επιστολή έστειλαν στα ΝΕΑ οι κύριοι Αθανάσιος Ζεμπίλης, Ανδρέας Κατσανιώτης, Ξενοφών Μπαραλιάκος, Γιάννης Οικονόμου και Ιωάννης Παππάς. Να σημειωθεί ότι 3 εξ αυτών( Γ. Οικονόμου Α. Κατσανιώτης, και Γ. Παππάς) έχουν διατελέσει μέλη της κυβέρνησης./

Οι 5 βουλευτές εκφράζουν την ανησυχία τους για τη συγκέντρωση εξουσιών στο κέντρο της διακυβέρνησης, ζητούν νέο μοντέλο, ενίσχυση του ρόλου των βουλευτών και επαναπροσδιορισμό της σχέσης κυβέρνησης και βουλευτών.

Οι ίδιοι οι βουλευτές πάντως σε ραδιοφωνικές συνεντεύξεις τους διαφώνησαν με τον χαρακτηρισμό της στάσης τους σαν «αντάρτικου», ενώ ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης χαρακτήρισε «κόσμια» την επιστολή.

Στην Τρίπολη και στο προσυνέδριο της ΝΔ στο Ναύπλιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρεθεί στην Τρίπολη και στη συνέχεια στο προσυνέδριο της ΝΔ στο Ναύπλιο όπου είναι ο επόμενος σταθμός της πορείας προς το 16ο τακτικό συνέδριο της ΝΔ.

Το προσυνέδριο του Ναυπλίου έχει θέμα «Σύγχρονο Κράτος για όλους». Θα παραστεί ο Πρωθυπουργός και πολλοί Υπουργοί, μεταξύ αυτών και ο Άκης Σκέρτσος.

Θα έχει ενδιαφέρον η τοποθέτηση του μετά και τις βολές που είχε δεχθεί από βουλευτές που σχολίασαν σκωπτικά ανάρτηση του κατηγορώντας τον για αφ’ υψηλού κριτική, κάνοντας λόγω μεταξύ άλλων για «γάγγραινα του πελατειακού κράτους».

