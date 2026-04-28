Για τη σχέση του με τη σύζυγό του, Αντιγόνη Ψυχράμη και τις προσπάθειες που κάνουν να μην αλλοιωθεί αυτή από την έλευση των παιδιών τους στη ζωή μίλησε ο Δημήτρης Μακαλιάς.

Ο ηθοποιός βρέθηκε το πρωί της Τρίτης 28 Απριλίου στην εκπομπή Super Κατερίνα κι εξήγησε στον Στέφανο Κωνσταντινίδη πως πριν γεννηθούν τα δυο τους παιδιά, η Αντιγόνη Ψυχράμη του είχε πει ότι δε θέλει να αλλάξει η δική τους σχέση. γι’ αυτό και προσπαθούν πάντα να βρίσκουν χρόνο και για τους δυο τους ως ζευγάρι.

«Η Αντιγόνη από την αρχή είπε ότι εμείς, έχουμε τη δική μας σχέση, κι ότι αυτή τη σχέση δε θέλει να την αλλοιώσουμε καθόλου. Η παρουσία ενός παιδιού αλλάζει πραγματικά, δομικά, τη σχέση ενός ζευγαριού, ένα νοικοκυριό, ένα σπίτι. Η έλευση ενός παιδιού δε θέλαμε να ταράξει τη δική μας σχέση. Θέλαμε να εντάξουμε και το παιδί μέσα στη δική μας σχέση και να γίνουμε τρεις. όχι να σπάσουμε τελείως και να πάμε να κολλήσουμε πάνω στο παιδί.

Είναι κάτι που το παλέψαμε πάρα πολύ και το παλεύουμε και τώρα. Έχουμε χρόνο για εμάς…Θα κάνουμε και όλοι μαζί πράγματα. Πρέπει ο καθένας να έχει τον προσωπικό του χώρο, και εμείς ως ζευγάρι κι όλοι μαζί σαν οικογένεια. Πρέπει κάπως να το μοιράσουμε. Η Αντιγόνη το είχε στο μυαλό της, το σκέφτηκε. Είναι πολύ σημαντικό», αποκάλυψε.

Θυμίζουμε ότι ο Δημήτρης Μακαλιάς κι η Αντιγόνη Ψυχράμη ξεκίνησαν τη σχέση τους το 2013. Δυο χρόνια αργότερα παντρεύτηκαν. Μαζί έχουν αποκτήσει δυο παιδιά, έναν γιο, τον Χάρη το 2017 και μια κορούλα, την Αριάδνη το 2022.