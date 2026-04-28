Θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο - Πέθανε η ηθοποιός Ελπίδα Μαζαράκη

Την Πέμπτη 30 Μαΐου η κηδεία της

28.04.26 , 15:09 Ελένη Γερασιμίδου: «Παίρνω σύνταξη 1000 ευρώ, θεωρούμαι πλούσια»
28.04.26 , 15:02 Μουρτζούκου: Βίντεο Ντοκουμέντο Με Τον Παναγιωτάκη Μέσα Στο Πλυντήριο
28.04.26 , 14:55 Άγ. Δημήτριος: Προφυλακίστηκε ο 20χρονος- «Ήταν η κακιά στιγμή», υποστήριξε
28.04.26 , 14:49 Ζωή Κρονάκη: «Νιώθω ασφαλής δίπλα στον Τάσο Ιορδανίδη»
28.04.26 , 14:34 Διευθύντρια σχολείου έπεσε στο κενό - «Περνούσε δύσκολα στο σχολείο της»
28.04.26 , 14:30 Oι Megadeth διασκευάζουν Metallica επί σκηνής, ενόψει Release
28.04.26 , 14:18 Άση Μπήλιου: Η όψη Αφροδίτης – Πλούτωνα φέρνει ευκαιρίες σε έρωτα και χρήμα
28.04.26 , 14:11 Πολίτη: «Λες να μην ξαναμιλήσω με τη Βίσση; Το unfollow είναι παιδιάστικο»
28.04.26 , 14:00 Θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο - Πέθανε η ηθοποιός Ελπίδα Μαζαράκη
28.04.26 , 13:49 Θα δούμε βιβλίο της Αγγελικής Νικολούλη στην τηλεόραση; Τι απαντά η ίδια
28.04.26 , 13:48 Με MVP Βεζένκοφ ξεκινάει τη μάχη για το Final 4, ο Ολυμπιακός
28.04.26 , 13:30 Masterchef: Τα αντίποινα του Μιχάλη στον Γιώργο και ο εκνευρισμός του
28.04.26 , 13:23 Ζήνα Κουτσελίνη: Γιατί υπογράφει πάντα μονοετές συμβόλαιο στην τηλεόραση
28.04.26 , 13:11 Tόνια Σωτηροπούλου: Πάρτι γενεθλίων στο σπίτι της - Πόσο ετών έγινε;
28.04.26 , 12:48 Το «μυστικό» του Γιώργου για νόστιμες καραμελωμένες πανσέτες
Ζαχαρέα, Νίκα, Demy, «έκλεψαν» τις εντυπώσεις σε fashion event
Μάρα Ζαχαρέα: Με τον γιο της στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών
Τσιμτσιλή για Σκορδά: «Είδε τον άνθρωπο που θέλει να μοιραστεί τη ζωή της»
Γιάννης Πρετεντέρης: Σπάνια εμφάνιση με τη σύζυγό του
Αλέξανδρος Αθανασιάδης: Ποιος είναι ο σύντροφος της Φαίης Σκορδά
Αφροδίτη Γραμμέλη: Η πρώτη φωτογραφία με τον νέο της σύντροφο
Ελένη Ράντου: «Αναμετριέμαι με τον φόβο μήπως τελικά δεν ξέρω την κόρη μου»
Διευθύντρια σχολείου έπεσε στο κενό - «Περνούσε δύσκολα στο σχολείο της»
MasterChef 2026: Ποιοι από την κόκκινη μπριγάδα φόρεσαν μαύρη ποδιά;
Ερωτευμένα ζευγάρια στην παράσταση «ASTORIA»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Πέθανε η ηθοποιός Ελπίδα Μαζαράκη, αφήνοντας θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο.
  • Η είδηση του θανάτου της ανακοινώθηκε από τον Σπύρο Μπιμπίλα, ο οποίος εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη.
  • Η Μαζαράκη είχε ενεργή παρουσία στον χώρο της υποκριτικής από το 1972 έως το 2004, συμμετέχοντας σε πολλές ταινίες και σειρές.
  • Η εξόδιος ακολουθία θα γίνει την Πέμπτη στις 12μμ από το νέο κοιμητήριο της Γλυφάδας.
  • Ήταν γνωστή για τους χαρακτηριστικούς ρόλους της και την ευγενική της φυσιογνωμία.

Φτωχότερος είναι από σήμερα ο χώρος της υποκριτικής, καθώς έφυγε από τη ζωή η Ελπίδα Μαζαράκη.

Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή, μέσα από ανάρτησή του, ο Σπύρος Μπιμπίλας, εκφράζοντας τη βαθιά του θλίψη για τον θάνατο της συναδέλφου του και αναδεικνύοντας την πορεία και το ήθος της.

«Με πολλή θλίψη πληροφορήθηκα πριν λίγο από τον αδελφό της ότι η αγαπημένη μας και αξιοπρεπέστατη συνάδελφός μας, ηθοποιός, η Ελπίδα Μαζαράκη έφυγε από τη ζωή. Από το '72 ως το 2004 συμμετείχε σε ταινίες, σειρές, εκπομπές με πολύ ωραίους, χαρακτηριστικούς ρόλους μεγάλης γκάμας.

Ευγενική φυσιογνωμία του θεάτρου μας, παρούσα παντού. Πριν έναν μήνα με φώναξε στο ωραίο σπίτι της στην Γλυφάδα και μας δώρισε για το βεστιάριο του ΤΑΣΕΗ την ακριβή γκαρνταρόμπα του συζύγου της, που έφυγε πρόσφατα κι αυτός, και δικά της ..Σ ευχαριστούμε αγαπημένη μας Ελπίδα. Η εξόδιος ακολουθία θα γίνει την Πέμπτη στις 12μμ από το νέο κοιμητήριο της Γλυφάδας», έγραψε ο Σπύρος Μπιμπίλας στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

 

Η ανάρτηση του Σπύρου Μπιμπίλα

Η Ελπίδα Μαζαράκη είχε μια σταθερή και ουσιαστική παρουσία στον χώρο της υποκριτικής.

Από τη δεκαετία του ’70 έως και τις αρχές του 2000 δραστηριοποιήθηκε κυρίως στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο, συμμετέχοντας σε γνωστές ελληνικές παραγωγές και σειρές, όπως οι «Βαμμένα Κόκκινα Μαλλιά», «Αραχτοί και λάιτ» και «Φιλοδοξίες».

