Φτωχότερος είναι από σήμερα ο χώρος της υποκριτικής, καθώς έφυγε από τη ζωή η Ελπίδα Μαζαράκη.

Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή, μέσα από ανάρτησή του, ο Σπύρος Μπιμπίλας, εκφράζοντας τη βαθιά του θλίψη για τον θάνατο της συναδέλφου του και αναδεικνύοντας την πορεία και το ήθος της.

«Με πολλή θλίψη πληροφορήθηκα πριν λίγο από τον αδελφό της ότι η αγαπημένη μας και αξιοπρεπέστατη συνάδελφός μας, ηθοποιός, η Ελπίδα Μαζαράκη έφυγε από τη ζωή. Από το '72 ως το 2004 συμμετείχε σε ταινίες, σειρές, εκπομπές με πολύ ωραίους, χαρακτηριστικούς ρόλους μεγάλης γκάμας.

Ευγενική φυσιογνωμία του θεάτρου μας, παρούσα παντού. Πριν έναν μήνα με φώναξε στο ωραίο σπίτι της στην Γλυφάδα και μας δώρισε για το βεστιάριο του ΤΑΣΕΗ την ακριβή γκαρνταρόμπα του συζύγου της, που έφυγε πρόσφατα κι αυτός, και δικά της ..Σ ευχαριστούμε αγαπημένη μας Ελπίδα. Η εξόδιος ακολουθία θα γίνει την Πέμπτη στις 12μμ από το νέο κοιμητήριο της Γλυφάδας», έγραψε ο Σπύρος Μπιμπίλας στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Η Ελπίδα Μαζαράκη είχε μια σταθερή και ουσιαστική παρουσία στον χώρο της υποκριτικής.

Από τη δεκαετία του ’70 έως και τις αρχές του 2000 δραστηριοποιήθηκε κυρίως στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο, συμμετέχοντας σε γνωστές ελληνικές παραγωγές και σειρές, όπως οι «Βαμμένα Κόκκινα Μαλλιά», «Αραχτοί και λάιτ» και «Φιλοδοξίες».