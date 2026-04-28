Η Αγγελική Νικολούλη άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο κάποια από τις ιστορίες της να μεταφερθεί τηλεοπτικά ως σειρά ή να αποτελέσει υλικό για μελλοντικό project, χωρίς ωστόσο να δώσει σαφείς λεπτομέρειες, μιλώντας με αφορμή την παρουσίαση του νέου της βιβλίου «Απαγωγή».

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε: «Δεν μπορώ να πω κάτι ακόμη. Κάποιες κουβέντες γίνονται. Όταν θα είμαστε έτοιμοι ή έχουμε κάτι, τότε θα το πούμε».

Η παρουσιάστρια βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος λόγω του νέου της βιβλίου, το οποίο όπως είπε έχει ήδη ξεκινήσει το «ταξίδι» του με μεγάλη ανταπόκριση από το κοινό:

«Είμαι ευγνώμων. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι η Απαγωγή που έχει πάρει το δρόμο της τώρα. Έτσι έχει ξεκινήσει το ταξίδι. Έχει ανταπόκριση από τον κόσμο. Είναι το πέμπτο στη σειρά θρίλερ από τις εκδόσεις Καστανιώτη, που βασίζεται σε αληθινή ιστορία και τώρα είμαστε εδώ μια παρέα όλοι».

Αναφερόμενη στη σχέση της με το κοινό και την πορεία της μέσα στα χρόνια, σημείωσε: «Βλέπω, ξέρεις γενιές και γενιές και είναι συγκινητικό αυτό. Είναι αυτό που λέμε ότι έχω μεγαλώσει γενιές και γενιές. Κατάλαβες;»

Για τα σχόλια που δέχεται από τον κόσμο και τι της λένε όταν τη συναντούν από κοντά πρόσθεσε: «Ο κόσμος μου λέει ότι δεν έχω σχέση με την τηλεόραση, με την εικόνα. Τι να μου πουν; Ξέρεις, ο κόσμος εκφράζει την αγάπη του και αυτό είναι που εισπράττω. Κατάλαβες; Αλλά το ότι αλλιώς είμαι στην πραγματικότητα και αλλιώς στο γυαλί μου».

Για το νέο της βιβλίο, η ίδια τόνισε ότι έχει ήδη αγκαλιαστεί θερμά: «Τους αρέσει γιατί είναι και πιο ελεύθερη γραφή. Είναι το πέμπτο βιβλίο. Γι' αυτό είπα και πριν ότι έχει πάρει τον δρόμο του και έχει ξεκινήσει το ταξίδι του. Και εγώ το νιώθω ότι είναι διαφορετικό από τα άλλα».

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η αναφορά της στο πώς επιλέγει τις ιστορίες που μετατρέπει σε βιβλίο: «Είναι αυτές που είναι πολύπλοκες, με έχουν αγγίξει πολύ, που έχουμε κάνει αγώνα για να φωτιστούν… αν σκεφτεί κανείς ότι έχουμε βοηθήσει να εξιχνιαστούν κάπου τριάντα δύο δολοφονίες, οι οποίες είχαν εμφανιστεί σαν απλές εξαφανίσεις στο τούνελ».

Τέλος, για το μέλλον της εκπομπής Φως στο Τούνελ και τη συνέχιση της τηλεοπτικής της πορείας, κράτησε χαμηλούς τόνους: «Να σου πω τον Μάιο; Είμαι στο βιβλίο αυτή τη στιγμή. Εάν δεν κλείσει ο Μάιος δεν κάνουμε καμία κουβέντα γιατί το μυαλό μου όλο είναι στην εκπομπή. Καταλάβατε; Είναι οι υποθέσεις που τρέχουν. Πρέπει να είσαι εκεί με σοβαρότητα. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο. Ίδωμεν».

