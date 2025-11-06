Κωνσταντίνος Μουσουλής: Συγκινεί ο γιος της Αγγελικής Νικολούλη

Με μια φωτογραφία από τα παιδικά του χρόνια και μια ιστορία για το πώς εκείνη αντιδρούσε σε κάθε εύκολη και δύσκολη στιγμή, ο Κωνσταντίνος Μουσούλης αποχαιρετά την πολυαγαπημένη του γιαγιά.

Ο γιος της Αγγελικής Νικολούλη συγκινεί με ένα μακροσκελές μήνυμα λίγες ημέρες μετά τον θάνατο της γιαγιάς του και μητέρας της παρουσιάστριας του «Φως στο Τούνελ».

Η συγκινητική ανάρτηση του Κωνσταντίνου Μουσούλη:

«Καλά να ‘σαι» Ένα από τα μεγαλύτερα μαθήματα ζωής που πήρα ποτέ…

Μου έκανε εντύπωση όσο θυμόμουνα να λέω κάποιες επιτυχίες μου ή δυσκολίες μου στη γιαγιά από μικρός, είτε με το σχολείο, είτε με τον πρωταθλητισμό, είτε αργότερα με τη δουλειά, πως δεν έδειχνε ποτέ ενθουσιασμό ή αντίστοιχα να θέλει να με παρηγορήσει, η αντίδραση της ήτανε πάντα η πηγαία ερώτηση, «καλά είσαι;»

Και όταν απαντούσα καλά είμαι -θεωρώντας το δεδομένο- συνέχιζε με ένα γεμάτο «καλά να είσαι». Απορούσα πάντα γιατί αντιδράει έτσι. Μήπως δεν την ενδιαφέρουν αυτά που της λέω κάθε φορά; Χρόνια μετά, όταν ένας καλός μου φίλος που χαμε καιρό να μιλήσουμε, με πήρε να μοιραστεί μαζί μου ένα πολύ καλό επαγγελματικό νέο, η αυθόρμητη αντίδραση μου ήταν να βεβαιωθώ πρώτα ότι είναι καλά στη ζωή του. Σωματικά, ψυχικά και πνευματικά. Η φωνή της γιαγιάς μου είχε περάσει σε μένα και είχα συνειδητοποιήσει πια τι εχει πραγματικά σημασία. Γιατί όλα τ’άλλα είναι παροδικά…

Καλό ταξίδι γιαγιά μου, καλή αντάμωση με τα εγγόνια σου και τα αδέρφια σου. Με πόση χαρά θα σε δεχθούνε με τις αστείες σου ατάκες και τα ωραία σου τραγούδια.

Με πιο αγαπημένο σου, το μινόρε της αυγής», έγραψε ο σκηνοθέτης.