Οι «μπλε» επιτέλους νίκησαν και ο αρχηγός τους, Μιχάλης, έχει τη δυνατότητα στο αποψινό Τεστ Δημιουργικότητας να διαμορφώσει τα ζευγάρια των μονομαχιών.

Όπως βλέπουμε στο αποκλειστικό απόσπασμα του Breakfast@Star, ο Μιχάλης επιλέγει να αναμετρηθεί με τον Πάνο, αφήνοντας στον εξώστη δύο δυνατούς παίκτες της κόκκινης μπριγάδας, τον Γιώργο Δημητριάδη και τον Τάσο, σε μια καθαρά στρατηγική κίνηση που προκαλεί αντιδράσεις.

«Το πρώτο πράγμα που σκέφτομαι είναι, όταν βγω από το παιχνίδι, να γράψω μια κακή κριτική στο μαγαζί του χωρίς καν να πάω να φάω», δηλώνει ο Τάσος, μεταξύ σοβαρού και αστείου, δείχνοντας την ενόχλησή του για την εξέλιξη.

MasterChef: Η στρατηγική του Μιχάλη και τα... γαλλικά του Γιώργου

Πριν ανέβει στον εξώστη, ο Γιώργος εκφράζει έντονα τη δυσαρέσκειά του, ωστόσο όταν ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος τον ρωτά αν θεωρεί σωστή την επιλογή του Μιχάλη, απαντά με επιφύλαξη: «Θεωρητικά είναι σωστό και το σέβομαι, αλλά…», αφήνοντας αιχμές για τη στρατηγική που ακολουθήθηκε.

Δεν είναι λίγοι εκείνοι που εκτιμούν ότι η στάση του Μιχάλη ήταν ανταποδοτική προς τον αντίπαλο αρχηγό, ο οποίος στο προηγούμενο συμβούλιο είχε επιλέξει να «σώσει» τον θεωρητικά πιο αδύναμο παίκτη της μπλε μπριγάδας, αφήνοντας τους πιο δυνατούς να συγκρουστούν μεταξύ τους.

Ο Χάρης, πάντως, φαίνεται να απολαμβάνει την τροπή που πήραν τα πράγματα και, μιλώντας στην κάμερα, αποκαλύπτει πως είχε συμβάλει στην απόφαση: «Και πολύ καλά του έκανε. Την άλλη φορά μας έκανε παρατηρήσεις για τα ματσαρίσματα και του είπα “Μιχάλη, άφησέ τον επάνω”», σχολιάζει με νόημα.

