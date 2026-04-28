Φτιάξτε χειροποίητα ζυμαρικά καπελέτι με γέμιση σπανακόπιτας

Δείτε τη συνταγή του Γιώργου Ρήγα που συνδυάζει Ιταλία και Ελλάδα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
VIDEOS

STAR.GR
Συνταγες
Χειροποίητα ιταλικά ζυμαρικά από τον Γιώργο Ρήγα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Καπελέτι σε συνδυασμό με σπανακόπιτα σήμερα από τον Γιώργο Ρήγα. Όταν η ιταλική και η ελληνική μαγειρική παράδοση συναντιούνται, τότε το αποτέλεσμα είναι εξαιρετικό

Με αγνά υλικά, και απλά βήματα, μία συνταγή που γίνεται εύκολα και γεμίζει γεύση και μυρωδιες το πλατό του Breakfast@Star

capeletti spanakopitta

Ζυμαρικά και σπανακόπιτα, Η απόλυτη συνάντηση ελληνικής και ιταλικής κουζίνας

ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΑ ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΚΑΠΕΛΕΤΙ ΜΕ ΓΕΜΙΣΗ ΣΠΑΝΑΚΟΠΙΤΑΣ

Υλικά

Για την ζύμη
• 1 αυγό
• 75γρ. αλεύρι
• 25γρ. σιμιγδάλι 
 
Για την γέμιση
• 250–300γρ. σπανάκι
• 150γρ. ανθότυρο
• 100γρ. κρέμα τυρί
• Ξύσμα από 1 λεμόνι
• Αλάτι, πιπέρι
• Κρέμα φέτας
• 200ml κρέμα γάλακτος
• 150γρ. φέτα
• Πιπέρι
• Φρέσκια ρίγανη
 
Εκτέλεση

1. Ζύμη  

Ανακατεύεις αυγό, αλεύρι, σιμιγδάλι  Ζυμώνεις μέχρι να γίνει λεία και ελαστική  Σκεπάζεις και αφήνεις να ξεκουραστεί 30 λεπτά

2. Γέμιση

Σοτάρεις ελαφρά το σπανάκι  Το αφήνεις να κρυώσει και το στραγγίζεις ΠΟΛΥ καλά  Ανακατεύεις με ανθότυρο, κρέμα τυρί, ξύσμα λεμονιού, αλάτι & πιπέρι

3. Άνοιγμα & κόψιμο (κουπάτ στρογγυλό)

Ανοίγεις λεπτό φύλλο  Κόβεις δίσκους με στρογγυλό κουπάτ  Βάζεις λίγη γέμιση στο κέντρο  Κλείνεις σε μισοφέγγαρο (σαν ραβιόλι)  Πιέζεις καλά να φύγει ο αέρας  Ενώνεις τις άκρες γύρω από το δάχτυλο → καπελέτι

4. Κρέμα φέτας

Ζεσταίνεις την κρέμα γάλακτος σε χαμηλή φωτιά  Προσθέτεις τη φέτα θρυμματισμένη  Ανακατεύεις μέχρι να γίνει κρεμώδης  Ρίχνεις πιπέρι  Στο τέλος προσθέτεις φρέσκια ρίγανη  Αν πήξει πολύ: λίγο νερό από τα ζυμαρικά

5. Βράσιμο & δέσιμο  

Βράζεις τα καπελέτι σε αλατισμένο νερό (3–4 λεπτά)  Τα μεταφέρεις κατευθείαν στη σάλτσα  Ανακατεύεις απαλά να δέσουν

Τελικό άγγιγμα

 • Λίγο ωμό ελαιόλαδο

• Ξύσμα λεμονιού από πάνω

• Φρεσκοτριμμένο πιπέρι
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
BREAKFAST@STAR
 |
BREAKFAST@STAR ΣΥΝΤΑΓΕΣ
 |
BREAKFAST@STAR ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΗΓΑΣ
 |
ΣΥΝΤΑΓΕΣ
 |
ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΗΓΑΣ
 |
ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΓΙΑ ΖΥΜΑΡΙΚΑ
 |
ΖΥΜΑΡΙΚΑ
 |
ΣΠΑΝΑΚΟΠΙΤΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top