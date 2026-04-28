Ο 89χρονος μετά τον ΕΦΚΑ πυροβόλησε στη Λουκάρεως- Ακόμα 4 τραυματίες

Αναζητείται από τις αρχές ο ρακοσυλλέκτης

28.04.26 , 15:09 Ελένη Γερασιμίδου: «Παίρνω σύνταξη 1000 ευρώ, θεωρούμαι πλούσια»
28.04.26 , 15:02 Μουρτζούκου: Βίντεο Ντοκουμέντο Με Τον Παναγιωτάκη Μέσα Στο Πλυντήριο
28.04.26 , 14:55 Άγ. Δημήτριος: Προφυλακίστηκε ο 20χρονος- «Ήταν η κακιά στιγμή», υποστήριξε
28.04.26 , 14:49 Ζωή Κρονάκη: «Νιώθω ασφαλής δίπλα στον Τάσο Ιορδανίδη»
28.04.26 , 14:34 Διευθύντρια σχολείου έπεσε στο κενό - «Περνούσε δύσκολα στο σχολείο της»
28.04.26 , 14:30 Oι Megadeth διασκευάζουν Metallica επί σκηνής, ενόψει Release
28.04.26 , 14:18 Άση Μπήλιου: Η όψη Αφροδίτης – Πλούτωνα φέρνει ευκαιρίες σε έρωτα και χρήμα
28.04.26 , 14:11 Πολίτη: «Λες να μην ξαναμιλήσω με τη Βίσση; Το unfollow είναι παιδιάστικο»
28.04.26 , 14:00 Θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο - Πέθανε η ηθοποιός Ελπίδα Μαζαράκη
28.04.26 , 13:49 Θα δούμε βιβλίο της Αγγελικής Νικολούλη στην τηλεόραση; Τι απαντά η ίδια
28.04.26 , 13:48 Με MVP Βεζένκοφ ξεκινάει τη μάχη για το Final 4, ο Ολυμπιακός
28.04.26 , 13:30 Masterchef: Τα αντίποινα του Μιχάλη στον Γιώργο και ο εκνευρισμός του
28.04.26 , 13:23 Ζήνα Κουτσελίνη: Γιατί υπογράφει πάντα μονοετές συμβόλαιο στην τηλεόραση
28.04.26 , 13:11 Tόνια Σωτηροπούλου: Πάρτι γενεθλίων στο σπίτι της - Πόσο ετών έγινε;
28.04.26 , 12:48 Το «μυστικό» του Γιώργου για νόστιμες καραμελωμένες πανσέτες
Ζαχαρέα, Νίκα, Demy, «έκλεψαν» τις εντυπώσεις σε fashion event
Μάρα Ζαχαρέα: Με τον γιο της στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών
Τσιμτσιλή για Σκορδά: «Είδε τον άνθρωπο που θέλει να μοιραστεί τη ζωή της»
Γιάννης Πρετεντέρης: Σπάνια εμφάνιση με τη σύζυγό του
Αλέξανδρος Αθανασιάδης: Ποιος είναι ο σύντροφος της Φαίης Σκορδά
Αφροδίτη Γραμμέλη: Η πρώτη φωτογραφία με τον νέο της σύντροφο
Ελένη Ράντου: «Αναμετριέμαι με τον φόβο μήπως τελικά δεν ξέρω την κόρη μου»
MasterChef 2026: Ποιοι από την κόκκινη μπριγάδα φόρεσαν μαύρη ποδιά;
Ιωάννα Τούνη: Ο μικρός Πάρης αποκοιμήθηκε στην αγκαλιά της
Πατέρας για δεύτερη φορά ο Ορφέας Αυγουστίδης - Έγκυος η σύζυγός του
Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
Ο 89χρονος μετά τον ΕΦΚΑ πυροβόλησε ακόμα τρία άτομα στη Λουκάρεως/ βίντεο Mega
Με μια ματιά - by STAR AI
  • 89χρονος πυροβόλησε στα γραφεία του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό, τραυματίζοντας έναν υπάλληλο στο πόδι.
  • Μετά την επίθεση, ο δράστης κατευθύνθηκε στην οδό Λουκάρεως και πυροβόλησε τέσσερις δικαστικούς υπαλλήλους, όλες γυναίκες, οι οποίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα.
  • Ο δράστης χρησιμοποίησε καραμπίνα και διέφυγε, αφήνοντας το όπλο στο Πρωτοδικείο Αθηνών.
  • Ο διοικητής του ΕΦΚΑ δήλωσε ότι ο δράστης δεν έχει σχέση με τον οργανισμό.

Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση πυροβολισμών από 89χρονο, σήμερα το πρωί, στα γραφεία του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό. Ο δράστης ανέβηκε στον 4ο όροφο του κτιρίου, πυροβόλησε και τραυμάτισε έναν υπάλληλο στο πόδι. 

Κεραμεικός: 89χρονος εισέβαλε με καραμπίνα στον ΕΦΚΑ και πυροβόλησε

Στη συνέχεια, τράπηκε σε φυγή. Κατευθύνθηκε στον οδό Λουκάρεως, όπου λίγο αργότερα πυροβόλησε και τραυμάτισε άλλα τέσσερα άτομα.

Στιγμιότυπο έξω από το Πρωτοδικείο στη Λουκάρεως, μετά την επίθεση του 89χρονου ενόπλου/ INTIME Λιάκος Γιάννης

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Αλέξανδρου Καλαφάτη στην εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα, ο δράστης μετακινήθηκε με ταξί από την οδό Κειριαδών (ΕΦΚΑ) στην οδό Λουκάρεως (κτίρο Πρωτοδικείου), κρύβοντας την καραμπίνα στην καμπαρντίνα του. 

Πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ αναφέρουν πως ο δράστης μπήκε στο ισόγειο του Πρωτοδικείου Αθηνών, εισέβαλε στο γραφείο 23, όπου γίνεται η κατάθεση δικόγραφων και πυροβόλησε. Τραυματίστηκαν τέσσειρις δικαστικοί υπάλληλοι, όλες γυναίκες, οι οποίες έχουν διακομισθεί στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός, με ελαφρά τραύματα.

Η καραμπίνα με την οποία πυροβόλησε ο 89χρονος στο Πρωτοδικείο Αθηνών

Εκεί, ο δράστης άφησε την καραμπίνα του και πάλι διέφυγε. 

Στιγμιότυπο έξω από το κτίριο του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό, μετά την επίθεση του 89χρονου ενόπλου/ Eurokinissi Αρετή Τηλιάκου

Σημειώνεται πως πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για  89χρονο ρακοσυλλέκτη και σύμφωνα με μαρτυρίες είναι ψηλός και αδύνατος άνδρας.

Ο διοικητής του ΕΦΚΑ, Αλέξανδρος Βαρβέρης, μιλώντας νωρίτερα στους δημοσιογράφους για το περιστατικό, ανέφερε πως ο δράστης «ζήτησε από έναν υπάλληλο να σκύψει. Ακολούθως πυροβόλησε προς την απέναντι πλευρά, εκεί που βρισκόταν άλλος υπάλληλος και δέχθηκε το βλήμα στο πόδι». Είπε επίσης, πως ο δράστης δεν έχει σχέση με τον ΕΦΚΑ.

