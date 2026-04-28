Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση πυροβολισμών από 89χρονο, σήμερα το πρωί, στα γραφεία του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό. Ο δράστης ανέβηκε στον 4ο όροφο του κτιρίου, πυροβόλησε και τραυμάτισε έναν υπάλληλο στο πόδι.
Κεραμεικός: 89χρονος εισέβαλε με καραμπίνα στον ΕΦΚΑ και πυροβόλησε
Στη συνέχεια, τράπηκε σε φυγή. Κατευθύνθηκε στον οδό Λουκάρεως, όπου λίγο αργότερα πυροβόλησε και τραυμάτισε άλλα τέσσερα άτομα.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Αλέξανδρου Καλαφάτη στην εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα, ο δράστης μετακινήθηκε με ταξί από την οδό Κειριαδών (ΕΦΚΑ) στην οδό Λουκάρεως (κτίρο Πρωτοδικείου), κρύβοντας την καραμπίνα στην καμπαρντίνα του.
Πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ αναφέρουν πως ο δράστης μπήκε στο ισόγειο του Πρωτοδικείου Αθηνών, εισέβαλε στο γραφείο 23, όπου γίνεται η κατάθεση δικόγραφων και πυροβόλησε. Τραυματίστηκαν τέσσειρις δικαστικοί υπάλληλοι, όλες γυναίκες, οι οποίες έχουν διακομισθεί στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός, με ελαφρά τραύματα.
Εκεί, ο δράστης άφησε την καραμπίνα του και πάλι διέφυγε.
Σημειώνεται πως πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για 89χρονο ρακοσυλλέκτη και σύμφωνα με μαρτυρίες είναι ψηλός και αδύνατος άνδρας.
Ο διοικητής του ΕΦΚΑ, Αλέξανδρος Βαρβέρης, μιλώντας νωρίτερα στους δημοσιογράφους για το περιστατικό, ανέφερε πως ο δράστης «ζήτησε από έναν υπάλληλο να σκύψει. Ακολούθως πυροβόλησε προς την απέναντι πλευρά, εκεί που βρισκόταν άλλος υπάλληλος και δέχθηκε το βλήμα στο πόδι». Είπε επίσης, πως ο δράστης δεν έχει σχέση με τον ΕΦΚΑ.