Ο 89χρονος μετά τον ΕΦΚΑ πυροβόλησε ακόμα τρία άτομα στη Λουκάρεως/ βίντεο Mega

Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση πυροβολισμών από 89χρονο, σήμερα το πρωί, στα γραφεία του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό. Ο δράστης ανέβηκε στον 4ο όροφο του κτιρίου, πυροβόλησε και τραυμάτισε έναν υπάλληλο στο πόδι.

Στη συνέχεια, τράπηκε σε φυγή. Κατευθύνθηκε στον οδό Λουκάρεως, όπου λίγο αργότερα πυροβόλησε και τραυμάτισε άλλα τέσσερα άτομα.

Στιγμιότυπο έξω από το Πρωτοδικείο στη Λουκάρεως, μετά την επίθεση του 89χρονου ενόπλου/ INTIME Λιάκος Γιάννης

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Αλέξανδρου Καλαφάτη στην εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα, ο δράστης μετακινήθηκε με ταξί από την οδό Κειριαδών (ΕΦΚΑ) στην οδό Λουκάρεως (κτίρο Πρωτοδικείου), κρύβοντας την καραμπίνα στην καμπαρντίνα του.

Στιγμιότυπο έξω από το Πρωτοδικείο στη Λουκάρεως, μετά την επίθεση του 89χρονου ενόπλου/ / INTIME Λιάκος Γιάννης

Πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ αναφέρουν πως ο δράστης μπήκε στο ισόγειο του Πρωτοδικείου Αθηνών, εισέβαλε στο γραφείο 23, όπου γίνεται η κατάθεση δικόγραφων και πυροβόλησε. Τραυματίστηκαν τέσσειρις δικαστικοί υπάλληλοι, όλες γυναίκες, οι οποίες έχουν διακομισθεί στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός, με ελαφρά τραύματα.

Η καραμπίνα με την οποία πυροβόλησε ο 89χρονος στο Πρωτοδικείο Αθηνών

Εκεί, ο δράστης άφησε την καραμπίνα του και πάλι διέφυγε.

Στιγμιότυπο έξω από το κτίριο του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό, μετά την επίθεση του 89χρονου ενόπλου/ Eurokinissi Αρετή Τηλιάκου

Σημειώνεται πως πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για 89χρονο ρακοσυλλέκτη και σύμφωνα με μαρτυρίες είναι ψηλός και αδύνατος άνδρας.

Στιγμιότυπο έξω από το κτίριο του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό, μετά την επίθεση του 89χρονου ενόπλου/ ΙΝΤΙΜΕ Λιάκος Γιάννης

Ο διοικητής του ΕΦΚΑ, Αλέξανδρος Βαρβέρης, μιλώντας νωρίτερα στους δημοσιογράφους για το περιστατικό, ανέφερε πως ο δράστης «ζήτησε από έναν υπάλληλο να σκύψει. Ακολούθως πυροβόλησε προς την απέναντι πλευρά, εκεί που βρισκόταν άλλος υπάλληλος και δέχθηκε το βλήμα στο πόδι». Είπε επίσης, πως ο δράστης δεν έχει σχέση με τον ΕΦΚΑ.