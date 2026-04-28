Κεραμεικός: 89χρονος εισέβαλε με καραμπίνα στον ΕΦΚΑ και πυροβόλησε

Τραυματίστηκε υπάλληλος στο πόδι - Αναζητούν τον δράστη

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
28.04.26 , 11:35 Ο 89χρονος μετά τον ΕΦΚΑ πυροβόλησε ακόμα τρία άτομα στη Λουκάρεως
28.04.26 , 11:32 Οι Χαΐνηδες έρχονται στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων
28.04.26 , 11:15 Σκορδά: «Έγινε τόσος ντόρος με αυτή την εμφάνιση. Και πέρυσι μαζί ήμασταν»
28.04.26 , 11:00 Υπέρταση: Αυτές οι τροφές ρίχνουν την υψηλή αρτηριακή πίεση
28.04.26 , 10:55 Κεραμεικός: 89χρονος εισέβαλε με καραμπίνα στον ΕΦΚΑ και πυροβόλησε
28.04.26 , 10:25 Ρόδος: Προσπάθησε να ρίξει σε γκρεμό την εν διαστάσει σύζυγο & το παιδί του
28.04.26 , 10:13 24ωρη απεργία της Π.Ν.Ο: Black out σε όλα τα λιμάνια την Πρωτομαγιά
28.04.26 , 10:09 Γιώργος Μπένος: «Δε νιώθω ότι είμαι πρότυπο για τις νέες γενιές»
28.04.26 , 09:56 Ζαχαρέα, Νίκα, Demy, «έκλεψαν» τις εντυπώσεις σε fashion event
28.04.26 , 09:55 Πλοίο Νήσος Σάμος: Δεν ενεργοποιήθηκε από τσιγάρο το σύστημα πυρόσβεσης
28.04.26 , 09:38 Τσιμτσιλή για Σκορδά: «Είδε τον άνθρωπο που θέλει να μοιραστεί τη ζωή της»
28.04.26 , 09:34 Σιδηροδρομική τραγωδία στην Ινδονησία - Τουλάχιστον 14 νεκροί
28.04.26 , 09:20 Τριήμερο Αγίου Πνεύματος: Εκδρομή σε 4+1 πανέμορφα παραθαλάσσια χωριά
28.04.26 , 09:07 Antigoni: Το Love Island, η παρουσιάστρια μαμά και η Eurovision
28.04.26 , 09:03 ID. Buzz 4MOTION: Η νέα έκδοση με την τετρακίνηση
Αλέξανδρος Αθανασιάδης: Ποιος είναι ο σύντροφος της Φαίης Σκορδά
Μάρα Ζαχαρέα: Με τον γιο της στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών
Πατέρας για δεύτερη φορά ο Ορφέας Αυγουστίδης - Έγκυος η σύζυγός του
Αφροδίτη Γραμμέλη: Η πρώτη φωτογραφία με τον νέο της σύντροφο
Ο 89χρονος μετά τον ΕΦΚΑ πυροβόλησε ακόμα τρία άτομα στη Λουκάρεως
MasterChef 2026: Ποιοι από την κόκκινη μπριγάδα φόρεσαν μαύρη ποδιά;
Ρουμελιώτη - Κατσούλης: Οι πρώτες φωτογραφίες από το δωμάτιο του γιου τους
MasterChef: Το πιάτο της Wasan «συνέτριψε» την κόκκινη μπριγάδα
Ελένη Ράντου: «Αναμετριέμαι με τον φόβο μήπως τελικά δεν ξέρω την κόρη μου»
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: εξωτερική φωτογραφία αρχείου Eurokinissi Κώστας Τζούμας
Κεραμεικός: Άνδρας εισέβαλε με καραμπίνα στο κτίριο του ΕΦΚΑ/ βίντεο ΕΡΤ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Συναγερμός σήμανε στον Κεραμεικό μετά την εισβολή άνδρα με καραμπίνα στο κτίριο του ΕΦΚΑ.  Ο ηλικιωμένος άνοιξε πυρ και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή. 

Από το περιστατικό πυροβολισμών, τραυματίστηκε ένας υπάλληλος του υποκαταστήματος στο πόδι κι έχει ήδη μεταφερθεί σε νοσοκομείο. 

Πληροφορίες λένε πως ο δράστης είναι ψηλός, αδύνατος και φορούσε καμπαρντίνα. Είχε το κυνηγετικό όπλο σε θήκη. 

Οι Αρχές αναζητούν τον δράστη, ο οποίος είναι γνωστός στην περιοχή, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο ΣΚΑΪ. Πρόκειται για 89χρονο ρακοσυλλέκτη. 

Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Νίκη Κεραμέως, ενημέρωσε με ανάρτησή της ότι βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον Διοικητή του ΕΦΚΑ και την Υφυπουργό.

«Από την Κωνσταντινούπολη στην οποία βρίσκομαι για την Υπουργική Διάσκεψη ΟΟΣΑ για τις δεξιότητες, ενημερώθηκα για την επίθεση 89χρονου σε κατάστημα του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό. Η σκέψη μας βρίσκεται με τον εργαζόμενο που τραυματίστηκε.  Η στήριξή μας θα είναι ολόπλευρη. Βρίσκομαι σε συνεχή επικοινωνία με τον Διοικητή του ΕΦΚΑ και την Υφυπουργό οι οποίοι φθάνουν στο σημείο της επίθεσης, ενώ ήδη βρίσκεται εκεί η Ελληνική Αστυνομία και το ΕΣΥ», αναφέρει στην ανάρτησή της.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ
 |
ΕΦΚΑ
 |
ΚΑΡΑΜΠΙΝΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top