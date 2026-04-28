Κεραμεικός: 89χρονος εισέβαλε με καραμπίνα στον ΕΦΚΑ και πυροβόλησε

Συναγερμός σήμανε στον Κεραμεικό μετά την εισβολή άνδρα με καραμπίνα στο κτίριο του ΕΦΚΑ. Ο ηλικιωμένος άνοιξε πυρ και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή.

Από το περιστατικό πυροβολισμών, τραυματίστηκε ένας υπάλληλος του υποκαταστήματος στο πόδι κι έχει ήδη μεταφερθεί σε νοσοκομείο.

Πληροφορίες λένε πως ο δράστης είναι ψηλός, αδύνατος και φορούσε καμπαρντίνα. Είχε το κυνηγετικό όπλο σε θήκη.

Οι Αρχές αναζητούν τον δράστη, ο οποίος είναι γνωστός στην περιοχή, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο ΣΚΑΪ. Πρόκειται για 89χρονο ρακοσυλλέκτη.

Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Νίκη Κεραμέως, ενημέρωσε με ανάρτησή της ότι βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον Διοικητή του ΕΦΚΑ και την Υφυπουργό.

Από την Κωνσταντινούπολη στην οποία βρίσκομαι για την Υπουργική Διάσκεψη ΟΟΣΑ για τις δεξιότητες, ενημερώθηκα για την επίθεση 89χρονου σε κατάστημα του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό. Η σκέψη μας βρίσκεται με τον εργαζόμενο που τραυματίστηκε. Η στήριξή μας θα είναι ολόπλευρη. Βρίσκομαι σε…