24ωρη απεργία της Π.Ν.Ο: Black out σε όλα τα λιμάνια την Πρωτομαγιά

Δεμένα τα πλοία την Παρασκευή- Μεταφέρονται τα δρομολόγια στις 30/4

Πηγή: εξωτερική φωτογραφία αρχείου Eurokinissi Δανάη Δαυλοπούλου
ΠΝΟ: 24ωρη απεργία την Πρωτομαγιά - Δεμένα όλα τα πλοία στα λιμάνια/ βίντεο ΕΡΤ
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Π.Ν.Ο κήρυξε 24ωρη απεργία την Πρωτομαγιά, με τα πλοία δεμένα από 00:01 έως 24:00.
  • Όλα τα δρομολόγια της 1ης Μαΐου μεταφέρονται για την Πέμπτη 30/4, προκαλώντας κοσμοσυρροή στα λιμάνια.
  • Οι επιβάτες πρέπει να επικοινωνούν με ακτοπλοϊκές εταιρείες για ενημέρωση σχετικά με τα νέα δρομολόγια.
  • Η απεργία τιμά τους αγώνες των εργαζομένων και εστιάζει σε συλλογικές διαπραγματεύσεις και δικαιώματα.
  • Η Π.Ν.Ο διεκδικεί αναβάθμιση δημόσιας υγείας, παιδείας και αποκατάσταση περικοπών για ναυτεργάτες.

Η Π.Ν.Ο (Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία) έχει κηρύξει 24ωρη απεργία ανήμερα της Πρωτομαγιάς, συνεπώς τα πλοία θα μείνουν δεμένα στα λιμάνια από τις 00:01 τα μεσάνυχτα της 1ης Μαΐου μέχρι τις 24:00 της ίδιας μέρας. 

Όλα τα δρομολόγια της ημέρας αυτής μεταφέρονται την Πέμπτη 30/4 και μαζί με τα προγραμματισμένα δρομολόγια, αναμένεται να προκληθεί κοσμοσυρροή στα λιμάνια. 

Οι επιβάτες πρέπει να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες ή τα ταξιδιωτικά πρακτορεία τους για να ενημερωθούν για τα νέα δρομολόγια και τις αλλαγές εισιτηρίων. 

Η ανακοίνωση της Π.Ν.Ο

«Στη σημερινή συνεδρίαση της (22/4/26), η Διοίκηση της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας τιμώντας τους αγώνες των εργαζομένων και των ναυτεργατών και επ’ αφορμή των εορταστικών εκδηλώσεων για την 1η Μάη 2026, αποφάσισε ομόφωνα την κήρυξη 24ωρης πανελλαδικής απεργίας σε όλες τις κατηγορίες πλοίων, η οποία αρχίζει την 00.01 της 01-05-2026 ημέρα Παρασκευή και λήγει στις 24.00 της ίδιας ημέρας.

Η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία με προμετωπίδα την προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα και την αξιοπρέπεια στην εργασία, συνεχίζει και εντείνει τον αγώνα της έχοντας ψηλά στην ατζέντα το θεσμό των συλλογικών διαπραγματεύσεων, την ανανέωση και υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και την προστασία και διεύρυνση των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων.

Η διατήρηση και αναβάθμιση του δημόσιου χαρακτήρα και της δωρεάν ναυτικής εκπαίδευσης, αποτελεί αιχμή του δόρατος των διεκδικήσεων της Ομοσπονδίας μας η οποία έχει καταθέσει συγκεκριμένες θέσεις και προτάσεις οι οποίες ανταποκρίνονται στις διεθνείς αλματώδεις τεχνολογικές εξελίξεις όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί.

Επιβεβλημένη είναι η ανάγκη για την αναβάθμιση της δωρεάν παροχής δημόσιας υγείας και παιδείας καθώς επίσης και η αποκατάσταση των άδικων περικοπών που έχουν υποστεί οι συνάδελφοι μας απόμαχοι της θάλασσας». 

