Ορκίστηκαν Tα Nέα Mέλη Tης Kυβέρνησης

Προεδρικό Μέγαρο: Ολοκληρώθηκε η ορκωμοσία των νέων μελών της κυβέρνησης / Action24

Ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ορκίστηκαν το μεσημέρι της Παρασκευής τα νέα μέλη της κυβέρνησης, μετά τον μίνι ανασχηματισμό που ανακοινώθηκε την περασμένη Δευτέρα.

Αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών ορκίστηκε ο Γιώργος Κώτσηρας στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη που εξελέγη γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας. Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος αναλαμβάνει υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο Τάσος Χατζηβασιλείου υφυπουργός Εξωτερικών, η Μαριλένα Σούκουλη υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, η οποία παραιτήθηκε από υφυπουργός Εξωτερικών, ορκίστηκε στη θέση του μόνιμου υπηρεσιακού υπουργού που θεσμοθετήθηκε.

Ανάμεσα στα ενσταντανέ που συνέλαβε ο φωτογραφικός φακός στο Μέγαρο Μαξίμου και το χειροφίλημα του Δημήτρη Μαρκόπουλου στην Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου.

Το χειροφίλημα Μαρκόπουλου στην Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου / Eurokinissi

Η ορκωμοσία έγινε από τον Αρχιγραμματέα της Ιεράς Συνόδου, Επίσκοπο Σκιάθου Ιωάννη.