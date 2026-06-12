Ορκίστηκαν τα νέα μέλη της κυβέρνησης στο Προεδρικό Μέγαρο

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Πηγή: Φωτογραφίες Eurokinissi
Προεδρικό Μέγαρο: Ολοκληρώθηκε η ορκωμοσία των νέων μελών της κυβέρνησης / Action24

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Ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ορκίστηκαν το μεσημέρι της Παρασκευής τα νέα μέλη της κυβέρνησης,  μετά τον μίνι ανασχηματισμό που ανακοινώθηκε την περασμένη Δευτέρα.

Ανασχηματισμός: Τι Δείχνει Για Τον Χρόνο Των Εκλογών

Αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών ορκίστηκε ο Γιώργος Κώτσηρας στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη που εξελέγη γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας. Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος αναλαμβάνει υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο Τάσος Χατζηβασιλείου υφυπουργός Εξωτερικών, η Μαριλένα Σούκουλη υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, η οποία παραιτήθηκε από υφυπουργός Εξωτερικών, ορκίστηκε στη θέση του μόνιμου υπηρεσιακού υπουργού που θεσμοθετήθηκε.

Ορκίστηκαν τα νέα μέλη της κυβέρνησης

Ορκίστηκαν τα νέα μέλη της κυβέρνησης

Ανάμεσα στα ενσταντανέ που συνέλαβε ο φωτογραφικός φακός στο Μέγαρο Μαξίμου και το χειροφίλημα του Δημήτρη Μαρκόπουλου στην Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου.

Ορκίστηκαν Tα Nέα Mέλη Tης Kυβέρνησης

Το χειροφίλημα Μαρκόπουλου στην Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου / Eurokinissi

Η ορκωμοσία έγινε από τον Αρχιγραμματέα της Ιεράς Συνόδου, Επίσκοπο Σκιάθου Ιωάννη.

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