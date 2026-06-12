«Πήγα να τραγουδήσω σε γάμο και χώρισε το ζευγάρι!»

Μια απολαυστική συνέντευξη παραχώρησε η Τζένη Κατσίγιαννη στο Breakfast@Star, μιλώντας για την τεράστια επιτυχία που γνωρίζει το νέο της τραγούδι στα social media, τη δυναμική επιστροφή των πανηγυριών, αλλά και τις δυσκολίες που έχει συναντήσει στον χώρο του τραγουδιού.

Η τραγουδίστρια, που έχει καταφέρει να γίνει viral στο TikTok με το τραγούδι «Πες μου πώς σε λένε», αποκάλυψε αρχικά ένα απίστευτο περιστατικό από την καριέρα της.

«Έχω ζήσει πάρα πολλά πάνω στη σκηνή. Έχω πάει να τραγουδήσω σε γάμο και μετά να χωρίσει το ζευγάρι, έχουν γίνει φασαρίες, ευτράπελα... από όλα», είπε χαρακτηριστικά, προκαλώντας γέλια στο πλατό.

Η επιτυχία στο TikTok και η νέα γενιά στα πανηγύρια

Η Τζένη Κατσίγιαννη δεν έκρυψε τη χαρά της για την απήχηση που έχει το τραγούδι της, τονίζοντας ότι η ανταπόκριση του κόσμου ξεπέρασε κάθε προσδοκία.

«Από την πρώτη στιγμή που το ανεβάσαμε στο TikTok, πριν ακόμα κυκλοφορήσει επίσημα, έγινε χαμός. Δεν περιμέναμε ότι μέσα σε ένα βράδυ θα αγαπηθεί τόσο πολύ», ανέφερε.

Παράλληλα, εξέφρασε την πεποίθηση ότι τέτοιες επιτυχίες φέρνουν τους νέους πιο κοντά στο παραδοσιακό και λαϊκό τραγούδι.

«Είναι μια πολύ καλή αφορμή για να ακούσουν οι νέοι και το δικό μας είδος μουσικής, όχι μόνο τραπ ή ξένη μουσική», σημείωσε.

Η συνεργασία με την Έφη Θώδη και οι φήμες για τις εμφανίσεις

Η τραγουδίστρια αναφέρθηκε και στην πρόσφατη κοινή της εμφάνιση με την Έφη Θώδη, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπήρξε κανένα θέμα σχετικά με τη σειρά εμφάνισης των καλλιτεχνών.

«Περάσαμε υπέροχα και ο κόσμος το χάρηκε. Δεν δίνω σημασία σε τέτοια πράγματα. Ακόμα και πρώτη να βγω στη σκηνή, δεν έχω κανένα πρόβλημα», είπε.

«Έχω δεχτεί πισώπλατα μαχαιρώματα»

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Τζένη Κατσίγιαννη μίλησε ανοιχτά για τον ανταγωνισμό στον χώρο της μουσικής, παραδεχόμενη ότι κατά καιρούς έχει βρεθεί αντιμέτωπη με άσχημες συμπεριφορές.

«Έχω ζήσει πολλά χρόνια ψέματα και πισώπλατα μαχαιρώματα. Να λένε ότι είπα κάτι ή έκανα κάτι που δεν ισχύει. Δεν είμαι άνθρωπος του κουτσομπολιού και δεν με ενδιαφέρουν αυτά», τόνισε.

Ωστόσο, όπως είπε, προτιμά να επικεντρώνεται στη δουλειά της και όχι στις αντιπαραθέσεις.

Η άποψή της για τα νυχτερινά κέντρα και την επαφή με τον κόσμο

Η γνωστή τραγουδίστρια εξέφρασε επίσης τη διαφωνία της με την τάση που επικρατεί σε ορισμένα νυχτερινά κέντρα, όπου οι θαμώνες δεν επιτρέπεται να ανέβουν στην πίστα ή να έρθουν κοντά στους καλλιτέχνες.

«Μου φαινόταν πάντα περίεργο όταν κάποιος με ρωτούσε αν μπορεί να ανέβει να χορέψει. Φυσικά και μπορεί. Ο κόσμος έρχεται για να διασκεδάσει και να περάσει καλά», ανέφερε.

Πρώτη φορά στα Mad Video Music Awards

Ιδιαίτερα ενθουσιασμένη εμφανίστηκε και για την πρώτη της συμμετοχή στα Mad Video Music Awards, μια στιγμή που, όπως παραδέχθηκε, αποτελεί ορόσημο για την ίδια.

«Είναι κάτι πρωτόγνωρο για μένα και νιώθω πολύ όμορφα. Το γεγονός ότι ένα τραγούδι από το δικό μας είδος μουσικής έφτασε μέχρι εκεί σημαίνει πολλά», είπε.

Η Τζένη Κατσίγιαννη αποκάλυψε μάλιστα ότι θα εμφανιστεί επί σκηνής μαζί με γνωστή τραγουδίστρια, χωρίς όμως να θελήσει να αποκαλύψει το όνομά της, κρατώντας την έκπληξη για τη μεγάλη βραδιά.

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