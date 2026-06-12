Ένα special show με τον Chris Isaak για το Release Athens, στις 13 Ιουνίου

Ο εμβληματικός Αμερικανός τραγουδοποιός στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού

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Ένας σπουδαίος εκπρόσωπος της αμερικανικής μουσικής, στο Release Athens 2026

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Το Release Athens παρουσιάζει ένα show με τον Chris Isaak, το Σάββατο 13 Ιουνίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού. Ο εμβληματικός Αμερικανός τραγουδοποιός, με τη μαγευτική φωνή και με μια καριέρα που ξεπερνά τις τέσσερις δεκαετίες, έρχεται στην Αθήνα για μια βραδιά γεμάτη διαχρονικές μελωδίες, κινηματογραφική ατμόσφαιρα και τον χαρακτηριστικό, ρετρό ήχο που τον έχει κάνει μοναδικό.

chris isaac

Ο Chris Isaak, με τη βαθιά, βελούδινη φωνή και την αναγνωρίσιμη rockabilly μουσική του, έχει κατακτήσει –χωρίς υπερβολή– τα πάντα. Έγινε παγκοσμίως γνωστός μέσα από το εμβληματικό “Wicked Game”, ένα από τα πιο συναισθηματικά φορτισμένα τραγούδια όλων των εποχών, ενώ μεγάλες επιτυχίες όπως τα “Baby Did a Bad Bad Thing”, “Blue Hotel” και “Somebody’s Crying” συνεχίζουν να συγκινούν γενιές ακροατών.

chris isaak

Μαζί με το πιστό συγκρότημά του, τους Silvertone, έχει πραγματοποιήσει sold-out εμφανίσεις σε όλο τον κόσμο, συνδυάζοντας τη νοσταλγία του κλασικού rock ’n’ roll με μια σύγχρονη, δυναμική σκηνική παρουσία.

O σπουδαίος τραγουδοποιός, με το ιδιαίτερο ύφος και την αισθητική του, που συχνά θυμίζουν θρύλους όπως ο Roy Orbison έχει πάνω από 10 εκατομμύρια μηνιαίους ακροατές στο Spotify και περισσότερα από 1,3 δισεκατομμύρια συνολικά streams, παραμένει μέχρι σήμερα μια αδιαμφισβήτητα διαχρονική προσωπικότητα της σύγχρονης μουσικής.

chris isaak

Οι συνεργασίες του με τον David Lynch προσέδωσαν στη μουσική του μια μοναδική, ονειρική διάσταση, ενώ τα 13 studio albums του αποτελούν ορόσημα για τη σύγχρονη αμερικανική δημιουργία. Το Σάββατο 13 Ιουνίου ο Chris Isaak, υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη συναίσθημα, νοσταλγία και αυθεντική ενέργεια.

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Διάθεση εισιτηρίων:

Τηλεφωνικά στο 211770000
Online / releaseathens.gr + more.com
Φυσικά σημεία: https://www.more.com/el/physical-spots/

Όλες οι πληροφορίες (τιμές, πρόγραμμα, πρόσβαση) στο releaseathens.gr

Ένα special show με τον Chris Isaak για το Release Athens, στις 13 Ιουνίου

Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού / City Of Athens Lycabettus Theatre / Πρόσβαση

Η προσέγγιση με αυτοκίνητο στο πάρκινγκ του θεάτρου θα επιτρέπεται μόνο σε ΑμεΑ, ηλικιωμένους, καθώς και για επιβίβαση / αποβίβαση ταξί. 

Παράλληλα, ο Δήμος Αθηναίων θα παρέχει στους επισκέπτες δωρεάν μεταφορά με τη χρήση shuttle bus το οποίο θα πραγματοποιεί αναβάσεις στο Θέατρο από τις 19.00 έως τις 21.30, ξεκινώντας από την οδό Σαρανταπήχου.

Μετά το πέρας της συναυλίας, τo shuttle bus θα εξυπηρετεί την κατάβαση του κοινού από το θέατρο. Προτεραιότητα θα έχουν ηλικιωμένοι, άνθρωποι με κινητικές ή άλλες δυσκολίες, έγκυοι.

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