H Rebeca Grynspan Στο Ογκολογικό Νοσοκομείο ΕΛΠΙΔΑ

Μια συμβολική επίσκεψη που υπογραμμίζει τη διεθνή αλληλεγγύη και συνεργασία στον αγώνα ενάντια στον παιδικό καρκίνο πραγματοποιήθηκε, την Τρίτη 2 Ιουνίου 2026, στο Ογκολογικό Νοσοκομείο Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη-ΕΛΠΙΔΑ».

Η Πρόεδρος του Σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ-Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο» κυρία Χριστιάννα Β. Βαρδινογιάννη, ο Διοικητής του Ογκολογικού Νοσοκομείου Παίδων κύριος Εμμανουήλ Παπασάββας, καθώς και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ» υποδέχθηκαν τη Rebeca Grynspan, Γενική Γραμματέα της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη (UNCTAD), και υποψήφια για τη θέση του επόμενου Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), κυρία Rebeca Grynspan.

Χριστιάννα Β. Βαρδινογιάννη, Εμμανουήλ Παπασάββας και Rebeca Grynspan στο Ογκολογικό Νοσοκομείο με τα μέλη του ΔΣ του Σωματείου ΕΛΠΙΔΑ, μέλη της ΕΛΠΙΔΑΣ και συνεργάτες της Rebeca Grynspan

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής της, η κυρία Grynspan είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί εκτενώς για το πολυδιάστατο έργο τoυ Ογκολογικού Νοσοκομείου, τις πρωτοποριακές θεραπείες που εφαρμόζονται, αλλά και για το σπουδαίο έργο του Σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ» στον αγώνα ενάντια στον παιδικό καρκίνο.

Καλωσορίζοντας τη Rebeca Grynspan, η Πρόεδρος του Συλλόγου «ΕΛΠΙΔΑ», κυρία Χριστιάννα Β. Βαρδινογιάννη,τόνισε:

Χριστιάννα Β. Βαρδινογιάννη, Rebeca Grynspan

«Σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή σας παρουσία, η οποία εκφράζει ένα δυνατό μήνυμα αλληλεγγύης και ανθρωπιστικής συνείδησης, αρχές που καθοδήγησαν την ΕΛΠΙΔΑ και διαμόρφωσαν το έργο ζωής της αείμνηστης μητέρας μου, Μαριάννας Β. Βαρδινογιάννη, η οποία ήταν μέλος της οικογένειας των Ηνωμένων Εθνών από το 1999 και τιμήθηκε από τα Ηνωμένα Έθνη με το Βραβείο Νέλσον Μαντέλα του 2020. Η κληρονομιά της συνεχίζει να φωτίζει το μονοπάτι μας, εμπνέοντάς μας να υπηρετούμε με καρδιά και καινοτομία».

Από την πλευρά της, η κυρία Rebeca Grynspan, συγκινημένη από την ιστορία της ΕΛΠΙΔΑΣ και τη δράση της αείμνηστης Μαριάννας Β. Βαρδινογιάννη και το ανθρωπιστικό της έργο που αναγνωρίστηκε διεθνώς και τιμήθηκε από τον ΟΗΕ με το βραβείο Νέλσον Μαντέλα 2020, δήλωσε:

Χριστιάννα Β. Βαρδινογιάννη και Rebeca Grynspan στο Ογκολογικό Νοσοκομείο

«Ανέκαθεν αντλούσα έμπνευση από εκείνο το παλιό ρητό που λέει πως, αν σώσεις μια ζωή, είναι σαν να σώζεις ολόκληρη την ανθρωπότητα. Γιατί μία και μόνο ζωή αρκεί για να κρατήσει την ανθρωπότητα ζωντανή. Και ακριβώς αυτό είναι που κάνετε εσείς εδώ. Ίσως να μην μπορεί κανείς να τους σώσει όλους, όμως εσείς σώζετε πάρα πολλούς. Πρόκειται για ένα σπουδαίο όραμα. Όμως οι ιδέες από μόνες τους δεν αρκούν για να γίνουν πράξη. Απαιτείται επιμονή, δέσμευση, θάρρος και ισχυρές συνεργασίες. Όταν αντικρίζω την ιστορία της ΕΛΠΙΔΑΣ, μια ιστορία που γεννήθηκε από μία και μόνο ιδέα, είναι ξεκάθαρο πως χρειάστηκε τεράστια επιμονή, στρατηγική και η νοοτροπία της προσφοράς σε εκείνους που δεν υπήρξαν τόσο τυχεροί όσο εμείς».

