Φαίη Σκορδά: Όσα είπε για την αποφοίτηση του γιου της, Δημήτρη, από το Δημοτικό/ Buoniorno

Η Φαίη Σκορδά περιέγραψε στον αέρα του Buongiorno τη συγκίνησή της για την αποφοίτηση του γιου της, Δημήτρη Λιάγκα, από το Δημοτικό. Ο δεύτερος γιος της με τον Γιώργο Λιάγκα θα πάει στην Α' γυμνασίου από τη νέα σχολική χρονιά.

«Καλημέρα σας! Θα έχουμε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Όταν με βλέπεις έτσι να προσέχω την εμφάνιση, κάτι συμβαίνει. Για καλό, το λέω», είπε στην έναρξη της σημερινής εκπομπής.

«Τι καλό συμβαίνει; Θα με καταλάβουνε οι μανούλες. Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα να βλέπεις, όχι μόνο το παιδί σου και τους συμμαθητές του. Εγώ συγκινούμαι περισσότερο κάθε φορά από τον παιδικό σταθμό μέχρι τώρα που την άλλη εβδομάδα έχουμε την αποφοίτηση του Γυμνασίου, εννοώ καθώς περνούνε οι βαθμίδες, πιο πολύ με τα άλλα παιδάκια, γιατί στα άλλα παιδάκια καταλαβαίνω τη διαφορά και μου έρχονται εικόνες πώς ήτανε μπεμπέ. Ερχόντουσαν στο σπίτι και πώς έχουνε μεγαλώσει και γίνονται άνθρωποι ολόκληροι και πιο πολύ συγκινούμαι βέβαια και με τον γιο μου, αλλά χτες που έβλεπα τα άλλα...», περιέγραψε.

Ο Γιώργος Λιάγκας με τους γιους του στη Μύκονο το καλοκαίρι του 2023 /Φωτογραφία NDP Photo Agency

«Έβλεπα τα άλλα τα παιδάκια και πιο πολύ συγκινούμουν», επισήμανε.

Οι γονείς του Δημήτρη ήταν παρόντες στην αποφοίτησή του από το Δημοτικό σχολείο. Τόσο ο Γιώργος Λιάγκας όσο και η Φαίη Σκορδά δημοσίευσαν στιγμιότυπα από τη γιορτή αποφοίτησης. Ο μεγαλύτερός τους γιος, ο Γιάννης, φέτος ολοκληρώνει τη φοίτησή του στο γυμνάσιο και τη νέα σχολική χρονιά θα είναι μαθητής της Α' Λυκείου.

