Φαίη Σκορδά: Η συγκίνηση για την αποφοίτηση του γιου της, Δημήτρη Λιάγκα

Ο 12χρονος θα πάει στην Α΄ Γυμνασίου τη νέα σχολική χρονιά

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
12.06.26 , 13:43 Άση Μπήλιου: Πώς θα είναι το Σαββατοκύριακο σε αστρολογικό επίπεδο
12.06.26 , 13:30 «Πήγα να τραγουδήσω σε γάμο και χώρισε το ζευγάρι!»
12.06.26 , 13:13 Ένα special show με τον Chris Isaak για το Release Athens, στις 13 Ιουνίου
12.06.26 , 13:10 Ρόδος: Μαγευτικές καλοκαιρινές διακοπές στο νησί των ιπποτών
12.06.26 , 13:10 Wasan Alhashimi: Από το Ντουμπάι & το marketing στην κουζίνα του MasterChef
12.06.26 , 13:08 Ορκίστηκαν τα νέα μέλη της κυβέρνησης στο Προεδρικό Μέγαρο
12.06.26 , 12:58 Μπάρκα: Αύριο ο γάμος της με τον Φάνη Μπότση- Όσα αποκάλυψε ο Καβατζίκης
12.06.26 , 12:41 Δημήτρης Μηλιόγλου: «Η τηλεόραση πρέπει να βρει ξανά τον εαυτό της»
12.06.26 , 12:40 Συναγερμός στο Αμβούργο: Εκκενώθηκε το αεροδρόμιο για λόγους ασφαλείας
12.06.26 , 12:29 LINGO- Νίκος Μουτσινάς: Η αποκάλυψη για το μπάσκετ που δε γνωρίζαμε
12.06.26 , 12:25 «Έκρηξη» γεύσης σε κάθε μπουκιά - Η τέλεια συνταγή για μπριζόλα στη σχάρα
12.06.26 , 12:22 Φτιάξτε Νιόκι με Καραμελωμένα Ντοματίνια, με τη συνταγή του Γιώργου Ρήγα
12.06.26 , 12:20 Νέο έκτακτο δελτίο καιρού: Βροχές και καταιγίδες σε επτά περιοχές
12.06.26 , 12:19 Ιρανικά ΜΜΕ: Προσχέδιο συμφωνίας Ιράν και ΗΠΑ - Τα 14 σημεία
12.06.26 , 12:15 Συνταγή Για Ζουμερή Μπριζόλα Με Δροσερή Σάλτα Τσιμιτσούρι
Wasan Alhashimi: Από το Ντουμπάι & το marketing στην κουζίνα του MasterChef
Λιάγκας - Σκορδά: Στην αποφοίτηση του γιου τους, Δημήτρη
Βασίλης Κικίλιας: Το 1ο Μουντιάλ με τον γιο του & η ανάρτηση που ξεχώρισε
Μπάρκα: Αύριο ο γάμος της με τον Φάνη Μπότση- Όσα αποκάλυψε ο Καβατζίκης
MasterChef: «Για κάποιους είναι η τελευταία μέρα - Πενταπλή αποχώρηση!»
MasterChef 2026: Η μπριγάδα που μείωσε τη διαφορά στη βαθμολογία!
Νέο έκτακτο δελτίο καιρού: Βροχές και καταιγίδες σε επτά περιοχές
Περιπέτεια για την κόρη της Πάολα: «Κυκλοφορώ σαν αποτυχημένο υαλουρονικό»
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Dinner με τις φίλες της για τα γενέθλιά της
«Πήγα να τραγουδήσω σε γάμο και χώρισε το ζευγάρι!»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Φαίη Σκορδά: Όσα είπε για την αποφοίτηση του γιου της, Δημήτρη, από το Δημοτικό/ Buoniorno

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Φαίη Σκορδά εξέφρασε τη συγκίνηση της για την αποφοίτηση του γιου της, Δημήτρη Λιάγκα, από το Δημοτικό.
  • Ο Δημήτρης θα ξεκινήσει την Α' γυμνασίου τη νέα σχολική χρονιά.
  • Η Φαίη τόνισε τη σημασία της αποφοίτησης και την εξέλιξη των παιδιών από βρέφη σε ενήλικες.
  • Οι γονείς του Δημήτρη, Φαίη και Γιώργος Λιάγκας, ήταν παρόντες στην αποφοίτηση και δημοσίευσαν στιγμιότυπα.
  • Ο μεγαλύτερος γιος τους, Γιάννης, ολοκληρώνει φέτος το γυμνάσιο και θα πάει στην Α' Λυκείου.

Η Φαίη Σκορδά περιέγραψε στον αέρα του Buongiorno τη συγκίνησή της για την αποφοίτηση του γιου της, Δημήτρη Λιάγκα, από το Δημοτικό. Ο δεύτερος γιος της με τον Γιώργο Λιάγκα θα πάει στην Α' γυμνασίου από τη νέα σχολική χρονιά.

Φαίη Σκορδά: Το πάρτι για τα 12ά γενέθλια του γιου της Δημήτρη Λιάγκα

«Καλημέρα σας! Θα έχουμε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Όταν με βλέπεις έτσι να προσέχω την εμφάνιση, κάτι συμβαίνει. Για καλό, το λέω», είπε στην έναρξη της σημερινής εκπομπής. 

Φαίη Σκορδά: Η συγκίνηση για την αποφοίτηση του γιου της, Δημήτρη Λιάγκα

«Τι καλό συμβαίνει; Θα με καταλάβουνε οι μανούλες. Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα να βλέπεις, όχι μόνο το παιδί σου και τους συμμαθητές του. Εγώ συγκινούμαι περισσότερο κάθε φορά από τον παιδικό σταθμό μέχρι τώρα που την άλλη εβδομάδα έχουμε την αποφοίτηση του Γυμνασίου, εννοώ καθώς περνούνε οι βαθμίδες, πιο πολύ με τα άλλα παιδάκια, γιατί στα άλλα παιδάκια καταλαβαίνω τη διαφορά και μου έρχονται εικόνες πώς ήτανε μπεμπέ. Ερχόντουσαν στο σπίτι και πώς έχουνε μεγαλώσει και γίνονται άνθρωποι ολόκληροι και πιο πολύ συγκινούμαι βέβαια και με τον γιο μου, αλλά χτες που έβλεπα τα άλλα...», περιέγραψε.

Ο Γιώργος Λιάγκας με τους γιους του στη Μύκονο το καλοκαίρι του 2023 /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Ο Γιώργος Λιάγκας με τους γιους του στη Μύκονο το καλοκαίρι του 2023 /Φωτογραφία NDP Photo Agency

«Έβλεπα τα άλλα τα παιδάκια και πιο πολύ συγκινούμουν», επισήμανε.

Λιάγκας - Σκορδά: Στην αποφοίτηση του γιου τους, Δημήτρη

Οι γονείς του Δημήτρη ήταν παρόντες στην αποφοίτησή του από το Δημοτικό σχολείο. Τόσο ο Γιώργος Λιάγκας όσο και η Φαίη Σκορδά δημοσίευσαν στιγμιότυπα από τη γιορτή αποφοίτησης. Ο μεγαλύτερός τους γιος, ο Γιάννης, φέτος ολοκληρώνει τη φοίτησή του στο γυμνάσιο και τη νέα σχολική χρονιά θα είναι μαθητής της Α' Λυκείου. 
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΦΑΙΗ ΣΚΟΡΔΑ
 |
ΓΙΟΣ
 |
ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ
 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΙΑΓΚΑΣ
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑΓΚΑΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top