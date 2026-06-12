Ακαθάριστα οικόπεδα: Πήρε παράταση η προθεσμία

Έως τις 22 Ιουνίου

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STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία Eurokinissi
Ακαθάριστα οικόπεδα: Παράταση μιας εβδομάδας, έως 22 Ιουνίου στην προθεσμία καθαρισμού / EΡΤ

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η προθεσμία για τον καθαρισμό οικοπέδων παρατάθηκε έως τις 22 Ιουνίου.
  • Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης, Ευάγγελος Τουρνάς, ανακοίνωσε την παράταση μετά από συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου.
  • Μέχρι χθες, είχαν δηλωθεί 373.000 καθαρισμοί οικοπέδων στην ψηφιακή πλατφόρμα.
  • Η Επιτροπή αξιολόγησε τις καιρικές συνθήκες και πρότεινε την παράταση λόγω δυσκολιών που αναμένονται.
  • Υποχρέωση των πολιτών είναι να ολοκληρώσουν τον καθαρισμό έγκαιρα.

Την παράταση της προθεσμίας των καθαρισμών οικοπέδων έως τις 22 Ιουνίου ανακοίνωσε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς

«Ωρολογιακές βόμβες» τα ακαθάριστα οικόπεδα: Τα πρόστιμα για τους παραβάτες

Μιλώντας στo ΕΡΤnews, ο κ. Τουρνάς επισήμανε ότι μέχρι χθες το βράδυ είχαν δηλωθεί στη σχετική ψηφιακή πλατφόρμα (akatharista.apps.gov.gr) 373.000 καθαρισμοί οικοπέδων.

Όπως ανέφερε ο κ. Τουρνάς σήμερα συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου. Μετά την αξιολόγηση των μετεωρολογικών δεδομένων και λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις καιρικές συνθήκες που επικράτησαν το τελευταίο διάστημα, η Επιτροπή διατύπωσε τη γνώμη ότι θα μπορούσε να εξεταστεί μία μικρή παράταση για τον καθαρισμό των οικοπέδων.

Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη επιτάχυνσης των σχετικών εργασιών από τους υπόχρεους πολίτες και τους αρμόδιους φορείς, καθώς οι μετεωρολογικές συνθήκες που θα επικρατήσουν τις επόμενες ημέρες θα γίνουν δυσκολότερες. Ο κ. Τουρνάς σημείωσε ότι είναι υποχρέωση και ευθύνη του κάθε πολίτη να καθαρίσει την περιουσία του και προσέθεσε ότι η διαδικασία θα πρέπει να ολοκληρωθεί έγκαιρα.

 

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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
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