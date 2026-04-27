Φτιάξτε εύκολα, μοσχαράκι με πουρέ και μανιτάρια

Ο Γιώργος Ρήγας αρχίζει την εβδομάδα, με μία αγαπημένη, ελληνική γεύση

27.04.26 , 12:44 Φτιάξτε εύκολα, μοσχαράκι με πουρέ και μανιτάρια
27.04.26 , 12:42 Παπαϊωάννου: Χόρεψε τσιφτετέλι στον 6ο μήνα της εγκυμοσύνης της
27.04.26 , 12:39 Κώστας Τσουρός: «Δε θα συνεχιστεί η συνεργασία του με τον ΣΚΑΙ»
27.04.26 , 12:32 Παγκράτι: Έσπασε το πόδι 23χρονης, γιατί αργούσε να παρκάρει το αμάξι της
27.04.26 , 12:32 MasterChef: Ο Κουτσόπουλος έβγαλε το... τζίνι από το μπουκάλι!
27.04.26 , 12:31 Ελληνίδα έφτιαξε τζατζίκι με κάκτο και ξεχώρισε στο Masterchef Βραζιλίας
27.04.26 , 12:23 Τρομακτικό ατύχημα στην Ισπανία: Κόπηκε ιμάντας παιχνιδιού σε λούνα παρκ
27.04.26 , 12:19 TOYOTA GAZOO Racing-WRT: Καθολική επικράτηση στα Κανάρια Νησιά
27.04.26 , 12:13 Χριστιάνα Μπέτα: Απαντά για τον φημολογούμενο γάμο της Ν. Θεοδωρίδου
27.04.26 , 12:02 Tσιμτσιλή: «Aυτός είναι ένας λόγος να κάνω κι άλλο παιδί»
27.04.26 , 12:02 Σταματίνα Τσιμτσιλή: Το πάρτι για τα γενέθλια του γιου της, Γιάννη
27.04.26 , 11:43 Παναγιώτης Χατζηδάκης: «Η τηλεόραση γέρασε, θέλει μια ανανέωση»
27.04.26 , 11:42 Κωνσταντάρας: «Ήταν συντονισμένη όλη αυτή η επίθεση προς το πρόσωπό μου»
27.04.26 , 11:32 Ο Τραμπ περιέγραψε την επίθεση και τα έβαλε με το CBS
27.04.26 , 11:31 Νταντάδες της γειτονιάς: Από σήμερα οι αιτήσεις - Ποιοι δικαιούνται ως 500€
Γιώργος Λιάγκας: Απόδραση στην Τζια με τη Μαρία Αντωνά και τον γιο του
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Το πάρτι για τα γενέθλια του γιου της, Γιάννη
Ιωάννα Τούνη: Ο μικρός Πάρης αποκοιμήθηκε στην αγκαλιά της
Ερωτευμένα ζευγάρια στην παράσταση «ASTORIA»
«Κλείδωσε» ο καιρός της Πρωτομαγιάς - «Φθινοπωρινή παρένθεση» με κρύο
Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Παράταση στις αιτήσεις - Τι πρέπει να κάνετε
Σκορδά - Λιάγκας: Οι φωτογραφίες από τα 15α γενέθλια του γιου τους, Γιάννη
Παγκράτι: Έσπασε το πόδι 23χρονης, γιατί αργούσε να παρκάρει το αμάξι της
Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Νέα παράταση - Έως την Τετάρτη 29/4 οι αιτήσεις
Θέμης Σοφός για Σταματίνα Τσιμτσιλή: «Δηλώνω πάντα ερωτευμένος μαζί της»
Περισσότερα

VIDEOS

Συνταγή Για Λουκουμάδες Μπακαλιάρου
Δείτε μία διαφορετική συνταγή για μπακαλιάρο
Συνταγή Για Λαχταριστή Σοκολατόπιτα
Breakfast@Star: O Xρήστος Μοίρας έκανε ντεμπούτο με το πιο νόστιμο
Οι καλύτερες συνταγές για γλυκά ψυγείου
Σου αρέσουν τα γλυκά ψυγείου; Δες τις καλύτερες συνταγές
Συνταγή Για Λαδένια Με Ντομάτα
Λαδένια με ντομάτα, κρεμμύδι, φέτα και ρίγανη
αυγοσαλάτα
Σου περίσσεψε φαγητό από το πασχαλινό τραπέζι; Τι μπορείς να
αρνίσια πλάτη
Δεν ξέρετε τι να μαγειρέψετε το Πάσχα; Σας έχουμε μία
Καθαρά Δευτέρα: Συνταγή Για Μύδια Αχνιστά!
Καθαρά Δευτέρα: Συνταγή για μύδια αχνιστά από τον Λευτέρη Ζαφειρόπουλο!
Συνταγή για Eύκολη ζαμπονοτυρόπιτα χωρίς φύλλο
Φτιάξτε την πιο νόστιμη ζαμπονοτυρόπιτα χωρίς φύλλο
νηστίσιμη πορτοκαλόπιτα
Νηστίσιμη πορτοκαλόπιτα με φύλλο κρούστας - Η τέλεια συνταγή!
Συνταγές Για Αλμυρές Τάρτες
Σας αρέσουν οι αλμυρές τάρτες; Μαζέψαμε τις καλύτερες συνταγές
Συνταγή για σοκολατένιο μωσαϊκό με μπισκότα
Συνταγή για τραγανό και σοκολατένιο μωσαϊκό με μπισκότα
Συνταγή Για Λαχταριστό Χριστουγεννιάτικο Κέικ
Συνταγή για χριστουγεννιάτικο κέικ
Συνταγή Για Νόστιμες Δίπλες
Δες την πιο νόστιμη συνταγή για χριστουγεννιάτικες δίπλες
Συνταγή για χοιρινό γεμιστό με μανιτάρια
Δεν ξέρεις τι να φτιάξεις τα Χριστούγεννα; Δες μία υπέροχη
Συνταγή Για Χριστουγεννιάτικο Σουφλέ
Xριστουγεννιάτικο σουφλέ για το εορταστικό σας τραπέζι
Προβολή 5 από 15
Μία συνταγή - λουκούμι, με βάση το μοσχάρι
Η εβδομάδα στο Breakfast@Star ξεκινάει με Γιώργο Ρήγα και ένα μοσχομυριστό πιάτο. Μοσχαράκι με σάλτσα, πουρέ πατάτας και μανιτάρια. 

Η συνταγή είναι παραδισιακή, αγαπημένη σε όλα τα ελληνικά σπίτια, και το αποτέλεσμα δίνει ένα κλασικό πιάτο, που φέρνει αναμνήσεις και ξυπνάει μνήμες από ευχάριστες στιγμές. 

Φτιάξτε γνήσια Μανιάτικη «Τσουχτή» για το Σαββατοκύριακο

ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΑ ΦΙΛΕΤΑΚΙΑ ΜΕ ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ, ΚΡΕΜΩΔΗ ΣΑΛΤΣΑ ΚΑΙ ΠΟΥΡΕ ΠΑΤΑΤΑΣ

Ο Γιώργος Ρήγας αρχίζει την εβδομάδα, με μία αγαπημένη γεύση, κάθε ελληνικής οικογένειας

Για το κρέας

• 500 γρ. φιλετάκια μοσχαρίσια
• 250 γρ. μανιτάρια
• 1 μικρό κρεμμύδι
• 1 σκελίδα σκόρδο
• 200 ml κρέμα γάλακτος
• 1/2 ποτήρι λευκό κρασί
• 1 κ.γ. – 1 κ.σ. πελτέ ντομάτας
• 1 κ.σ. βούτυρο
• 1 κ.σ. ελαιόλαδο
• Αλάτι, πιπέρι 
 
Για τον πουρέ
• 600 γρ. πατάτες
• 50 γρ. βούτυρο
• 100–120 ml γάλα ζεστό
• Αλάτι
• Λίγο μοσχοκάρυδο
 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Κρέας & σάλτσα

 Σοτάρεις το κρέας Σε πολύ ζεστό τηγάνι με ελαιόλαδο. 1–2 λεπτά από κάθε πλευρά να πάρει χρώμα. Το βγάζεις στην άκρη.

Μανιτάρια

Στο ίδιο τηγάνι βάζεις το βούτυρο και ρίχνεις τα μανιτάρια. Τα αφήνεις να πάρουν καλό χρώμα (μην τα στριμώξεις).

Βάση γεύσης

Προσθέτεις κρεμμύδι + σκόρδο και σοτάρεις.

Πελτές (το μυστικό)

Ρίχνεις τον πελτέ και τον τσιγαρίζεις 1-2 λεπτά μέχρι να σκουρύνει ελαφρώς.

Σβήσιμο

Ρίχνεις το κρασί και αφήνεις να εξατμιστεί.

Κρέμα

Προσθέτεις την κρέμα γάλακτος, αλάτι και πιπέρι. Χαμηλώνεις φωτιά.

Δένεις το φαγητό

Βάζεις πίσω τα φιλετάκια και μαγειρεύεις 5-7 λεπτά μέχρι να δέσει η σάλτσα.

Πουρές

1. Βράζεις τις πατάτες σε αλατισμένο νερό μέχρι να μαλακώσουν.

2. Τις λιώνεις καλά όσο είναι ζεστές.

3. Προσθέτεις το βούτυρο.

4. Ρίχνεις σιγά σιγά το ζεστό γάλα μέχρι να γίνει κρεμώδης.

5. Αλατίζεις και (αν θες) βάζεις λίγο μοσχοκάρυδο
 

