Φτιάξτε εύκολα, μοσχαράκι με πουρέ και μανιτάρια

Μία συνταγή - λουκούμι, με βάση το μοσχάρι

Η εβδομάδα στο Breakfast@Star ξεκινάει με Γιώργο Ρήγα και ένα μοσχομυριστό πιάτο. Μοσχαράκι με σάλτσα, πουρέ πατάτας και μανιτάρια.

Η συνταγή είναι παραδισιακή, αγαπημένη σε όλα τα ελληνικά σπίτια, και το αποτέλεσμα δίνει ένα κλασικό πιάτο, που φέρνει αναμνήσεις και ξυπνάει μνήμες από ευχάριστες στιγμές.

ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΑ ΦΙΛΕΤΑΚΙΑ ΜΕ ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ, ΚΡΕΜΩΔΗ ΣΑΛΤΣΑ ΚΑΙ ΠΟΥΡΕ ΠΑΤΑΤΑΣ

Ο Γιώργος Ρήγας αρχίζει την εβδομάδα, με μία αγαπημένη γεύση, κάθε ελληνικής οικογένειας

Για το κρέας

• 500 γρ. φιλετάκια μοσχαρίσια

• 250 γρ. μανιτάρια

• 1 μικρό κρεμμύδι

• 1 σκελίδα σκόρδο

• 200 ml κρέμα γάλακτος

• 1/2 ποτήρι λευκό κρασί

• 1 κ.γ. – 1 κ.σ. πελτέ ντομάτας

• 1 κ.σ. βούτυρο

• 1 κ.σ. ελαιόλαδο

• Αλάτι, πιπέρι



Για τον πουρέ

• 600 γρ. πατάτες

• 50 γρ. βούτυρο

• 100–120 ml γάλα ζεστό

• Αλάτι

• Λίγο μοσχοκάρυδο



ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Κρέας & σάλτσα

Σοτάρεις το κρέας Σε πολύ ζεστό τηγάνι με ελαιόλαδο. 1–2 λεπτά από κάθε πλευρά να πάρει χρώμα. Το βγάζεις στην άκρη.

Μανιτάρια

Στο ίδιο τηγάνι βάζεις το βούτυρο και ρίχνεις τα μανιτάρια. Τα αφήνεις να πάρουν καλό χρώμα (μην τα στριμώξεις).

Βάση γεύσης

Προσθέτεις κρεμμύδι + σκόρδο και σοτάρεις.

Πελτές (το μυστικό)

Ρίχνεις τον πελτέ και τον τσιγαρίζεις 1-2 λεπτά μέχρι να σκουρύνει ελαφρώς.

Σβήσιμο

Ρίχνεις το κρασί και αφήνεις να εξατμιστεί.

Κρέμα

Προσθέτεις την κρέμα γάλακτος, αλάτι και πιπέρι. Χαμηλώνεις φωτιά.

Δένεις το φαγητό

Βάζεις πίσω τα φιλετάκια και μαγειρεύεις 5-7 λεπτά μέχρι να δέσει η σάλτσα.

Πουρές

1. Βράζεις τις πατάτες σε αλατισμένο νερό μέχρι να μαλακώσουν.

2. Τις λιώνεις καλά όσο είναι ζεστές.

3. Προσθέτεις το βούτυρο.

4. Ρίχνεις σιγά σιγά το ζεστό γάλα μέχρι να γίνει κρεμώδης.

5. Αλατίζεις και (αν θες) βάζεις λίγο μοσχοκάρυδο

