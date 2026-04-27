Ελληνίδα έφτιαξε τζατζίκι με κάκτο και ξεχώρισε στο Masterchef Βραζιλίας

Μια Ελληνίδα από τη Θεσσαλονίκη, συμμετείχε στο Masterchef της Βραζιλίας πριν από 4 χρόνια κι όχι μόνο κατάφερε να φτάσει στην 8άδα, αλλά και να προκαλέσει αίσθηση με τις μαγειρικές της δημιουργίες.

Η Παρασκευή Κοττά, η οποία ζει τα τελευταία 12 χρόνια στη Βραζιλία με τον άντρα της, μίλησε για την απόφασή τους να μετεγκατασταθούν στο Σάο Πάολο, αλλά και η ίδια να ξεχωρίσει στον διαγωνισμό μαγειρικής.

«Η αλήθεια είναι ότι πριν 26 χρόνια, ήρθαμε εγώ με τον άντρα μου σαν τουρίστες, να γνωρίσουμε τη χώρα, αλλά την ερωτευτήκαμε τόσο πολύ και για 15 χρόνια προσπαθούσαμε, κοιτάζαμε πώς μπορούμε να έρθουμε. Έτσι, τα τελευταία 12 χρόνια τώρα είμαστε στη Βραζιλία και μένουμε εδώ, γιατί πραγματικά η Βραζιλία είναι μια χώρα υπέροχη», αποκάλυψε η ίδια στο Happy Day.

«Η αλήθεια είναι ότι έχει εγκληματικότητα, αλλά εμείς εδώ που είμαστε 12 χρόνια ποτέ δεν μας έχει τύχει κάτι», συμπλήρωσε.

Λόγω της καταγωγής της από τη Μακεδονία, με ρίζες από τον Πόντο, η μαγειρική υπήρχε πάντα στη ζωή της, όμως ποτέ δε φανταζόταν ότι θα ακολουθούσε αυτό το επάγγελμα.

«Επειδή η καταγωγή μου είναι από Μακεδονία, οι ρίζες μου είναι από τον Πόντο, έχω μια κληρονομιά πολύ δυνατή πίσω από μένα, γυναίκες να μαγειρεύουνε πολύ. Πάντα μαγείρευα, πάντα μου άρεσε, πάντα το αγαπούσα, αλλά ποτέ δε φανταζόμουν στη ζωή μου ότι θα πάρω αυτόν τον κλάδο και ότι είχα αυτό το χάρισμα, μπορώ να πω», εξομολογήθηκε η Παρασκευή Κοττά.

«Έτσι, πριν 4 χρόνια, εδώ το MasterChef της Βραζιλίας είναι το μεγαλύτερο πρόγραμμα με τη μεγαλύτερη ακροαματικότητα, μιλάμε για εκατομμύρια άτομα που το παρακολουθούνε. Στη δική μου περίοδο που πήγα στο MasterChef, μόνο για να φανταστείτε, είχε 80. 000 εγγραφές και εγώ έφτασα μέχρι την 8η θέση», εξήγησε.

«Όταν μπήκα στο Masterchef τη μιλούσα τη γλώσσα, γιατί ήμουν 9 χρόνια στη Βραζιλία. Φυσικά υπάρχουν ορολογίες που ακόμα τις μαθαίνω, αλλά στο κομμάτι της γαστρονομίας καταλάβαινα τι μου λέγανε», κατέληξε.

Το πρώτο πιάτο που ετοίμασε και της έδωσε το εισιτήριο για τη δεύτερη δοκιμασία, προκειμένου να συμμετάσχει στο βραζιλιάνικο Masterchef ήταν λαχανοντολμάδες. Όπως ανέφερε η ίδια, μαγείρευε ελληνικές συνταγές και προωθούσε την ελληνική κουζίνα, εκτός από τις δοκιμασίες που οι διαγωνιζόμενοι έπρεπε να μαγειρέψουν ένα συγκεκριμένο πιάτο.

«Το πιάτο με το οποία κέρδισα, γιατί έκανα τρία είδη διαφορετικά, παράδειγμα το ρύζι με μπασμάτι Ινδία, τα μανιτάρια με κάκτο Βραζιλίας και έκανα τζατζίκι», αποκάλυψε.

Η Παρασκευή Κοττά είπε πως τη συγκινεί πως 4 χρόνια μετά τη συμμετοχή της, ο κόσμος στη Βραζιλία τη συναντά στον δρόμο και τη φψνάζει με το μικρό της όνομα. Τώρα στη Βραζιλία, εργάζεται ως personal chef.