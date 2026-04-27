Ελληνίδα έφτιαξε τζατζίκι με κάκτο και ξεχώρισε στο Masterchef Βραζιλίας

Η ζωή της Παρασκευής Κοττά στο Σάο Πάολο

27.04.26 , 12:44 Φτιάξτε εύκολα, μοσχαράκι με πουρέ και μανιτάρια
27.04.26 , 12:42 Παπαϊωάννου: Χόρεψε τσιφτετέλι στον 6ο μήνα της εγκυμοσύνης της
27.04.26 , 12:39 Κώστας Τσουρός: «Δε θα συνεχιστεί η συνεργασία του με τον ΣΚΑΙ»
27.04.26 , 12:32 Παγκράτι: Έσπασε το πόδι 23χρονης, γιατί αργούσε να παρκάρει το αμάξι της
27.04.26 , 12:32 MasterChef: Ο Κουτσόπουλος έβγαλε το... τζίνι από το μπουκάλι!
27.04.26 , 12:31 Ελληνίδα έφτιαξε τζατζίκι με κάκτο και ξεχώρισε στο Masterchef Βραζιλίας
27.04.26 , 12:23 Τρομακτικό ατύχημα στην Ισπανία: Κόπηκε ιμάντας παιχνιδιού σε λούνα παρκ
27.04.26 , 12:19 TOYOTA GAZOO Racing-WRT: Καθολική επικράτηση στα Κανάρια Νησιά
27.04.26 , 12:13 Χριστιάνα Μπέτα: Απαντά για τον φημολογούμενο γάμο της Ν. Θεοδωρίδου
27.04.26 , 12:02 Tσιμτσιλή: «Aυτός είναι ένας λόγος να κάνω κι άλλο παιδί»
27.04.26 , 12:02 Σταματίνα Τσιμτσιλή: Το πάρτι για τα γενέθλια του γιου της, Γιάννη
27.04.26 , 11:43 Παναγιώτης Χατζηδάκης: «Η τηλεόραση γέρασε, θέλει μια ανανέωση»
27.04.26 , 11:42 Κωνσταντάρας: «Ήταν συντονισμένη όλη αυτή η επίθεση προς το πρόσωπό μου»
27.04.26 , 11:32 Ο Τραμπ περιέγραψε την επίθεση και τα έβαλε με το CBS
27.04.26 , 11:31 Νταντάδες της γειτονιάς: Από σήμερα οι αιτήσεις - Ποιοι δικαιούνται ως 500€
Γιώργος Λιάγκας: Απόδραση στην Τζια με τη Μαρία Αντωνά και τον γιο του
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Το πάρτι για τα γενέθλια του γιου της, Γιάννη
Ιωάννα Τούνη: Ο μικρός Πάρης αποκοιμήθηκε στην αγκαλιά της
Ερωτευμένα ζευγάρια στην παράσταση «ASTORIA»
«Κλείδωσε» ο καιρός της Πρωτομαγιάς - «Φθινοπωρινή παρένθεση» με κρύο
Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Παράταση στις αιτήσεις - Τι πρέπει να κάνετε
Σκορδά - Λιάγκας: Οι φωτογραφίες από τα 15α γενέθλια του γιου τους, Γιάννη
Παγκράτι: Έσπασε το πόδι 23χρονης, γιατί αργούσε να παρκάρει το αμάξι της
Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Νέα παράταση - Έως την Τετάρτη 29/4 οι αιτήσεις
Θέμης Σοφός για Σταματίνα Τσιμτσιλή: «Δηλώνω πάντα ερωτευμένος μαζί της»
Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Παρασκευή Κοττά: Όσα είπε η Ελληνίδα που ξεχώρισε στο Masterchef Βραζιλίας/ Ηappy Day
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Παρασκευή Κοττά, Ελληνίδα από τη Θεσσαλονίκη, συμμετείχε στο Masterchef Βραζιλίας και κατέκτησε την 8η θέση.
  • Μετακόμισε στη Βραζιλία πριν 12 χρόνια, ερωτευμένη με τη χώρα, παρά την εγκληματικότητα.
  • Η μαγειρική είναι μέρος της κληρονομιάς της από τη Μακεδονία και τον Πόντο.
  • Στο Masterchef, προώθησε την ελληνική κουζίνα, ετοιμάζοντας πιάτα όπως τζατζίκι με κάκτο.
  • Τώρα εργάζεται ως personal chef και είναι αναγνωρίσιμη στη Βραζιλία.

Μια Ελληνίδα από τη Θεσσαλονίκη, συμμετείχε στο Masterchef της Βραζιλίας πριν από 4 χρόνια κι όχι μόνο κατάφερε να φτάσει στην 8άδα, αλλά και να προκαλέσει αίσθηση με τις μαγειρικές της δημιουργίες. 

Η Παρασκευή Κοττά, η οποία ζει τα τελευταία 12 χρόνια στη Βραζιλία με τον άντρα της, μίλησε για την απόφασή τους να μετεγκατασταθούν στο Σάο Πάολο, αλλά και η ίδια να ξεχωρίσει στον διαγωνισμό μαγειρικής.  

«Η αλήθεια είναι ότι πριν 26 χρόνια, ήρθαμε εγώ με τον άντρα μου σαν τουρίστες, να γνωρίσουμε τη χώρα, αλλά την ερωτευτήκαμε τόσο πολύ και για 15 χρόνια προσπαθούσαμε, κοιτάζαμε πώς μπορούμε να έρθουμε. Έτσι, τα τελευταία 12 χρόνια τώρα είμαστε στη Βραζιλία και μένουμε εδώ, γιατί πραγματικά η Βραζιλία είναι μια χώρα υπέροχη», αποκάλυψε η ίδια στο Happy Day.

 

«Η αλήθεια είναι ότι έχει εγκληματικότητα, αλλά εμείς εδώ που είμαστε 12 χρόνια ποτέ δεν μας έχει τύχει κάτι», συμπλήρωσε.

Λόγω της καταγωγής της από τη Μακεδονία, με ρίζες από τον Πόντο, η μαγειρική υπήρχε πάντα στη ζωή της, όμως ποτέ δε φανταζόταν ότι θα ακολουθούσε αυτό το επάγγελμα.  

«Επειδή η καταγωγή μου είναι από Μακεδονία, οι ρίζες μου είναι από τον Πόντο, έχω μια κληρονομιά πολύ δυνατή πίσω από μένα, γυναίκες να μαγειρεύουνε πολύ. Πάντα μαγείρευα, πάντα μου άρεσε, πάντα το αγαπούσα, αλλά ποτέ δε φανταζόμουν στη ζωή μου ότι θα πάρω αυτόν τον κλάδο και ότι είχα αυτό το χάρισμα, μπορώ να πω», εξομολογήθηκε η Παρασκευή Κοττά.

«Έτσι, πριν 4 χρόνια, εδώ το MasterChef της Βραζιλίας είναι το μεγαλύτερο πρόγραμμα με τη μεγαλύτερη ακροαματικότητα, μιλάμε για εκατομμύρια άτομα που το παρακολουθούνε. Στη δική μου περίοδο που πήγα στο MasterChef, μόνο για να φανταστείτε, είχε 80. 000 εγγραφές και εγώ έφτασα μέχρι την 8η θέση», εξήγησε.  

«Όταν μπήκα στο Masterchef τη μιλούσα τη γλώσσα, γιατί ήμουν 9 χρόνια στη Βραζιλία. Φυσικά υπάρχουν ορολογίες που ακόμα τις μαθαίνω, αλλά στο κομμάτι της γαστρονομίας καταλάβαινα τι μου λέγανε», κατέληξε.

Το πρώτο πιάτο που ετοίμασε και της έδωσε το εισιτήριο για τη δεύτερη δοκιμασία, προκειμένου να συμμετάσχει στο βραζιλιάνικο Masterchef ήταν λαχανοντολμάδες. Όπως ανέφερε η ίδια, μαγείρευε ελληνικές συνταγές και προωθούσε την ελληνική κουζίνα, εκτός από τις δοκιμασίες που οι διαγωνιζόμενοι έπρεπε να μαγειρέψουν ένα συγκεκριμένο πιάτο.

«Το πιάτο με το οποία κέρδισα, γιατί έκανα τρία είδη διαφορετικά, παράδειγμα το ρύζι με μπασμάτι Ινδία, τα μανιτάρια με κάκτο Βραζιλίας και έκανα τζατζίκι», αποκάλυψε. 

Η Παρασκευή Κοττά είπε πως τη συγκινεί πως 4 χρόνια μετά τη συμμετοχή της, ο κόσμος στη Βραζιλία τη συναντά στον δρόμο και τη φψνάζει με το μικρό της όνομα. Τώρα στη Βραζιλία, εργάζεται ως personal chef.

