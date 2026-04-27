TOYOTA GAZOO Racing-WRT: Καθολική επικράτηση στα Κανάρια Νησιά

Ο Sébastien Ogier κέρδισε το Ράλι Islas Canarias ηγούμενος ενός τερματισμού-ρεκόρ για την ομάδα TOYOTA GAZOO Racing World Rally, που κατέλαβε τις τέσσερις πρώτες θέσεις της γενικής κατάταξης. Ο Γάλλος νίκησε επικρατώντας σε μια συναρπαστική ενδοομαδική μάχη.Το αυτοκίνητο GR YARIS Rally1 κυριάρχησε από την αρχή μέχρι το τέλος στους αμιγώς ασφαλτοστρωμένους δρόμους του νησιωτικού συμπλέγματος Gran Canaria για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, κερδίζοντας και τις 17 ειδικές διαδρομές του αγώνα. Ωστόσο, υπήρχε ελάχιστη διαφορά που χώριζε τους πέντε οδηγούς της TGR-WRT που έδωσαν μια συναρπαστική μάχη για τη νίκη και τις θέσεις στο βάθρο, που κράτησε μέχρι την τελευταία ημέρα.

Ο Ogier ηγήθηκε του ράλι από την πρώτη πραγματική ορεινή ειδική διαδρομή το πρωί της Παρασκευής μέχρι το τέλος, αλλά πιέστηκε έντονα από τους άλλους οδηγούς της TGR-WRT και το προβάδισμά του δεν ήταν ποτέ μεγαλύτερο από εννέα δευτερόλεπτα στις δύο πρώτες ολόκληρες ημέρες του αγώνα.

Ήταν ο Oliver Solberg που αναδείχθηκε ο ισχυρότερος ανταγωνιστής του Ogier, και είχε πλησιάσει στα 3,8 δευτερόλεπτα μέχρι το τέλος του Σαββάτου, πριν μειώσει τη διαφορά περαιτέρω στα 2,2 δευτερόλεπτα με νίκες στις δύο πρώτες ειδικές την Κυριακή. Στην προτελευταία διαδρομή του ράλι, ωστόσο, πέρασε ελαφρώς ανοιχτά πάνω από ένα άλμα και ακούμπησε σε μια μπαριέρα, προκαλώντας ζημιά στην μπροστινή αριστερή γωνία του αυτοκινήτου του και αναγκάζοντας τον ίδιο και τον συνοδηγό του Elliott Edmondson να εγκαταλείψουν.

Ο Ogier και ο συνοδηγός του Vincent Landais κέρδισαν αυτή την ειδική διαδρομή και συνέχισαν κατακτώντας την πρώτη τους νίκη στη σεζόν με διαφορά 19,9 δευτερολέπτων.

Τι ακολουθεί;

Η επιστροφή στο χώμα έρχεται στο δημοφιλές Ράλι Πορτογαλίας στις 7-10 Μαΐου. Με έδρα το Matosinhos κοντά στο Porto, στα βόρεια της χώρας, περιλαμβάνει κλασικές ειδικές διαδρομές σε αμμώδεις και βραχώδεις δρόμους.

