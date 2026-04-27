Νταντάδες της γειτονιάς: Από σήμερα οι αιτήσεις - Ποιοι δικαιούνται ως 500€

Αφορούν υποψήφιους επιμελητές κι επιμελήτριες

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
STAR.GR
Οικονομια
Πηγή: Με πληροφορίες ΑΠΕ-ΜΠΕ
Νταντάδες της γειτονιάς: Ξεκινούν οι αιτήσεις από υποψήφιους επιμελητές κι επιμελήτριες / ANT1
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ανοίγει σήμερα (Δευτέρα 27 Απριλίου) και ώρα 13.00 το μεσημέρι η πλατφόρμα για το πρόγραμμα «Νταντάδες της γειτονιάς», και μπορείτε να κάνετε αίτηση ΕΔΩ. Στην παρούσα φάση αφορά αποκλειστικά την εγγραφή επιμελητών και επιμελητριών, όπως έκανε γνωστό η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου.

Η υπουργός ανέφερε ότι στο επίσημο δίκτυο φροντίδας εντάσσονται όχι μόνο επαγγελματίες, αλλά και άνθρωποι του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος, όπως παππούδες και γιαγιάδες, καθώς και φοιτήτριες, προσφέροντας ένα σύγχρονο και οργανωμένο πλαίσιο φύλαξης για βρέφη από 2 μηνών έως 2,5 ετών. Παράλληλα, σημείωσε ότι κάθε επιμελητής μπορεί να φροντίζει έως και τρία παιδιά, ενώ δίνεται η δυνατότητα στους γονείς να αλλάξουν επιμελητή εάν το επιθυμούν.

Έρχονται οι «Νταντάδες της Γειτονιάς»: Πώς θα πάρουν 500 ευρώ οι γιαγιάδες

Νταντάδες της γειτονιάς: Ποιοι δικαιούνται ως και 500 ευρώ

Το πρόγραμμα παρέχει ενίσχυση 500 ευρώ τον μήνα σε γονείς με πλήρη απασχόληση και 300 ευρώ σε γονείς με μερική απασχόληση ή σε αναζήτηση εργασίας. Για ένα παιδί, το ατομικό εισόδημα της μητέρας μπορεί να ανέρχεται έως τις 24.000 ευρώ, για δύο παιδιά έως τις 27.000 ευρώ, ενώ για οικογένειες με περισσότερα από τρία παιδιά δεν ισχύουν εισοδηματικά κριτήρια. Όπως τόνισε η υπουργός, τα κριτήρια είναι ελαστικά και έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε το πρόγραμμα να απευθύνεται σε όσο το δυνατόν περισσότερες οικογένειες που έχουν πραγματική ανάγκη στήριξης.

Τέλος, η υπουργός έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στη δυνατότητα συμμετοχής συνταξιούχων ως επιμελητών, διευκρινίζοντας ότι μπορούν να εργαστούν στο πρόγραμμα χωρίς καμία περικοπή ή παρακράτηση της σύνταξής τους. Με αυτόν τον τρόπο, όπως επεσήμανε, αξιοποιούνται με θεσμικό τρόπο η εμπειρία, η διαθεσιμότητα και η προσφορά ανθρώπων που μπορούν να στηρίξουν έμπρακτα την οικογένεια.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΝΤΑΝΤΑΔΕΣ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ
 |
ΝΤΑΝΤΑ
 |
ΠΑΠΠΟΥΣ
 |
ΓΙΑΓΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top