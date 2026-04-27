Ο Τραμπ περιέγραψε την επίθεση και τα έβαλε με το CBS

Την επίθεση στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου στην Ουάσιγκτον περιέγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ, σε συνέντευξή του στο CBS, δηλώνοντας εντυπωσιασμένος από τα αντανακλαστικά της ασφάλειάς του. Δεν παρέλειψε ωστόσο να επιτεθεί και στη δημοσιογράφο του δικτύου, όταν του έκανε μια ερώτηση που δεν του άρεσε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στην ταχύτητα του δράστη, ο οποίος, όπως είπε, «έτρεξε περίπου 45 λεπτά», προσθέτοντας ότι «όταν το βλέπεις στο βίντεο, είναι σχεδόν σαν μια θολή εικόνα».

.@POTUS: "I'm a big fan of the people of law enforcement... he was fast. When you look at it on tape, it's almost like a blur. But it was amazing because as soon as they saw that, you could see them draw their guns. They were so professional." pic.twitter.com/Pehcihv4c3 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 26, 2026

«Το NFL θα έπρεπε να τον προσλάβει», είπε ειρωνικά για τον δράστη. Αναφερόμενος δε στο μανιφέστο που είχε γράψει, δε δίστασε να τον χαρακτηρίσει «διαταραγμένο».

«Διάβασα ένα μανιφέστο. Έχει ριζοσπαστικοποιηθεί. Ήταν χριστιανός – πιστός – και στη συνέχεια έγινε αντιχριστιανός… πιθανότατα ήταν ένας αρκετά διαταραγμένος άνθρωπος», είπε.

Όσον αφορά στην αντίδραση των δυνάμεων ασφαλείας, σημείωσε ότι αντέδρασαν με επαγγελματισμό.

"It took 10 seconds for them to flank you, Mr. President, and then 20 seconds to get you out. It looked chaotic..."@POTUS: "It was a little bit me—I wanted to see what was happening, and I wasn't making it that easy for them...I was surrounded by great people, and I probably… pic.twitter.com/PaenM7lMfb — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 26, 2026

«Μόλις το αντιλήφθηκαν, τους βλέπεις να βγάζουν τα όπλα τους. Ήταν απόλυτα επαγγελματίες, στόχευσαν και τον εξουδετέρωσαν αμέσως», ανέφερε.

Παραδέχθηκε μάλιστα ότι η στάση του στα πρώτα δευτερόλεπτα της επίθεσης ίσως επηρέασε την αντίδραση της Μυστικής Υπηρεσίας.

«Αυτό που συνέβη ήταν ότι ίσως έφταιγα λίγο εγώ. Ήθελα να δω τι συνέβαινε. Και δεν τους το έκανα εύκολο», είπε.

Όπως εξήγησε, αρχικά δεν ήταν σαφές τι συνέβαινε, καθώς οι ήχοι μπορούσαν να εκληφθούν ως συνηθισμένοι θόρυβοι.

«Αρχίσαμε να αντιλαμβανόμαστε ότι ίσως επρόκειτο για σοβαρό πρόβλημα… διαφορετικό από τους συνηθισμένους θορύβους», ανέφερε.

«Ήμουν περιτριγυρισμένος από εξαιρετικούς ανθρώπους και πιθανόν τους έκανα να κινηθούν λίγο πιο αργά», πρόσθεσε και υποστήριξε πως τους είπε: «περιμένετε ένα λεπτό, αφήστε με να δω τι γίνεται».

Όταν τελικά απομακρύνθηκε από το τραπέζι, του ζητήθηκε να πέσει στο πάτωμα. «Έπεσα κάτω και η Πρώτη Κυρία έκανε το ίδιο», ανέφερε.

Τραμπ: «Ποιος δεν θα φοβόταν;»

Ο πρόεδρος περιέγραψε και τη στιγμή που η ατμόσφαιρα στο δείπνο άλλαξε, όταν άρχισαν να αντιλαμβάνονται τη σοβαρότητα της κατάστασης.

"You mentioned the First Lady. Her face, she looked very alarmed. Was she scared?"@POTUS: "Who wouldn’t be when you have a situation like that? I think she realized ahead of time that that was more of a bullet than it was a tray." pic.twitter.com/CKYGiVRo9h — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 26, 2026

Σε ερώτηση αν η Πρώτη Κυρία φοβήθηκε, απάντησε: «Δεν θέλω να πω, γιατί στους ανθρώπους δεν αρέσει να λέγεται ότι φοβήθηκαν, αλλά ποιος δεν θα φοβόταν σε μια τέτοια κατάσταση;».

Τραμπ: «Δεν είμαι βιαστής, θα έπρεπε να ντρέπεστε»

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η δημοσιογράφος του CBS, Νόρα Ο’Ντόνελ, του διάβασε αποσπάσματα από κείμενα που αποδίδονται στον δράστη.

.@POTUS SLAMS @60Minutes: "You should be ashamed of yourself, reading that — because I'm not any of those things." pic.twitter.com/QWxqoUFUaF — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 26, 2026

Σε ένα από αυτά αναφερόταν: «Δεν είμαι πλέον διατεθειμένος να επιτρέψω σε έναν παιδόφιλο, βιαστή και προδότη να βάψει τα χέρια μου με τα εγκλήματά του», χωρίς να κατονομάζεται ο Τραμπ.

Η αντίδραση του Αμερικανού προέδρου ωστόσο ήταν έντονη.

«Δεν είμαι βιαστής. Δεν βίασα κανέναν. Συγγνώμη, δεν είμαι παιδόφιλος. Διαβάζετε αυτές τις ανοησίες από έναν άρρωστο άνθρωπο, με τον οποίο με συνδέετε, πράγματα που δεν έχουν καμία σχέση με εμένα. Έχω πλήρως αθωωθεί», είπε οργισμένος.

Μάλιστα σε μετέπειτα τοποθέτησή του υποστήριξε ότι η δημοσιογράφος του CBS θα έπρεπε να ντρέπεται.

«Δε θα έπρεπε να τα διαβάζετε αυτά στο “60 Minutes”. Είστε ντροπή», είπε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ πρότεινε να επαναληφθεί το δείπνο των ανταποκριτών εντός 30 ημερών, με αυξημένα μέτρα ασφαλείας.

«Ελπίζω να το ξανακάνουμε. Θα πρέπει να γίνει μέσα σε 30 ημέρες, με ακόμη περισσότερη ασφάλεια και μεγαλύτερη περίμετρο προστασίας», είπε.

Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τον δράστη και τα κίνητρα της επίθεσης. Παράλληλα, ερευνάται η διαδρομή που ακολούθησε από το δωμάτιό του προς τον εξωτερικό χώρο, μεταφέροντας τα όπλα σε τσάντα.

Βίντεο που βρίσκονται στη διάθεση των αρχών καταγράφουν τον Άλεν να περνά από σημείο ελέγχου ασφαλείας πριν ακινητοποιηθεί, ενώ έχουν ήδη ληφθεί καταθέσεις από συγγενείς του, οι οποίοι συνεργάζονται με τις αρχές.

Στην έρευνα συμμετέχουν και ειδικοί αναλυτές του FBI, που επιχειρούν να προσδιορίσουν το κίνητρο της επίθεσης. Σύμφωνα με πληροφορίες του CBS News, ο Κόουλ Άλεν κρατείται σε αστυνομικό τμήμα στη βορειοδυτική Ουάσινγκτον και αναμένεται να μεταφερθεί σε κέντρο κράτησης στη νοτιοανατολική πλευρά της πόλης, πριν οδηγηθεί ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου.