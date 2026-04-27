Ο Τραμπ περιέγραψε την επίθεση και τα έβαλε με το CBS

«Δεν είμαι βιαστής, θα έπρεπε να ντρέπεστε»

27.04.26 , 12:44 Φτιάξτε εύκολα, μοσχαράκι με πουρέ και μανιτάρια
27.04.26 , 12:42 Παπαϊωάννου: Χόρεψε τσιφτετέλι στον 6ο μήνα της εγκυμοσύνης της
27.04.26 , 12:39 Κώστας Τσουρός: «Δε θα συνεχιστεί η συνεργασία του με τον ΣΚΑΙ»
27.04.26 , 12:32 Παγκράτι: Έσπασε το πόδι 23χρονης, γιατί αργούσε να παρκάρει το αμάξι της
27.04.26 , 12:32 MasterChef: Ο Κουτσόπουλος έβγαλε το... τζίνι από το μπουκάλι!
27.04.26 , 12:31 Ελληνίδα έφτιαξε τζατζίκι με κάκτο και ξεχώρισε στο Masterchef Βραζιλίας
27.04.26 , 12:23 Τρομακτικό ατύχημα στην Ισπανία: Κόπηκε ιμάντας παιχνιδιού σε λούνα παρκ
27.04.26 , 12:19 TOYOTA GAZOO Racing-WRT: Καθολική επικράτηση στα Κανάρια Νησιά
27.04.26 , 12:13 Χριστιάνα Μπέτα: Απαντά για τον φημολογούμενο γάμο της Ν. Θεοδωρίδου
27.04.26 , 12:02 Tσιμτσιλή: «Aυτός είναι ένας λόγος να κάνω κι άλλο παιδί»
27.04.26 , 12:02 Σταματίνα Τσιμτσιλή: Το πάρτι για τα γενέθλια του γιου της, Γιάννη
27.04.26 , 11:43 Παναγιώτης Χατζηδάκης: «Η τηλεόραση γέρασε, θέλει μια ανανέωση»
27.04.26 , 11:42 Κωνσταντάρας: «Ήταν συντονισμένη όλη αυτή η επίθεση προς το πρόσωπό μου»
27.04.26 , 11:32 Ο Τραμπ περιέγραψε την επίθεση και τα έβαλε με το CBS
27.04.26 , 11:31 Νταντάδες της γειτονιάς: Από σήμερα οι αιτήσεις - Ποιοι δικαιούνται ως 500€
Γιώργος Λιάγκας: Απόδραση στην Τζια με τη Μαρία Αντωνά και τον γιο του
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Το πάρτι για τα γενέθλια του γιου της, Γιάννη
Ιωάννα Τούνη: Ο μικρός Πάρης αποκοιμήθηκε στην αγκαλιά της
Ερωτευμένα ζευγάρια στην παράσταση «ASTORIA»
«Κλείδωσε» ο καιρός της Πρωτομαγιάς - «Φθινοπωρινή παρένθεση» με κρύο
Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Παράταση στις αιτήσεις - Τι πρέπει να κάνετε
Σκορδά - Λιάγκας: Οι φωτογραφίες από τα 15α γενέθλια του γιου τους, Γιάννη
Παγκράτι: Έσπασε το πόδι 23χρονης, γιατί αργούσε να παρκάρει το αμάξι της
Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Νέα παράταση - Έως την Τετάρτη 29/4 οι αιτήσεις
Θέμης Σοφός για Σταματίνα Τσιμτσιλή: «Δηλώνω πάντα ερωτευμένος μαζί της»
Περισσότερα

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ περιέγραψε την επίθεση στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, εκφράζοντας θαυμασμό για την αντίδραση της ασφάλειας.
  • Αναφέρθηκε στον δράστη ως 'διαταραγμένο' και σχολίασε την ταχύτητά του κατά την επίθεση.
  • Τόνισε ότι η αντίδραση της Μυστικής Υπηρεσίας επηρεάστηκε από την αρχική του στάση.
  • Αντέτεινε ότι δεν είναι βιαστής, απαντώντας σε ερωτήσεις της δημοσιογράφου του CBS.
  • Πρότεινε επανάληψη του δείπνου με αυξημένα μέτρα ασφαλείας εντός 30 ημερών.

Την επίθεση στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου στην Ουάσιγκτον περιέγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ, σε συνέντευξή του στο CBS, δηλώνοντας εντυπωσιασμένος από τα αντανακλαστικά της ασφάλειάς του. Δεν παρέλειψε ωστόσο να επιτεθεί και στη δημοσιογράφο του δικτύου, όταν του έκανε μια ερώτηση που δεν του άρεσε. 

Πανικός από πυροβολισμούς σε δείπνο στον Λευκό Οίκο - Απομακρύνθηκε ο Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στην ταχύτητα του δράστη, ο οποίος, όπως είπε, «έτρεξε περίπου 45 λεπτά», προσθέτοντας ότι «όταν το βλέπεις στο βίντεο, είναι σχεδόν σαν μια θολή εικόνα».

 

 

«Το NFL θα έπρεπε να τον προσλάβει», είπε ειρωνικά για τον δράστη. Αναφερόμενος δε στο μανιφέστο που είχε γράψει, δε δίστασε να τον χαρακτηρίσει «διαταραγμένο».

Τραμπ: Τον γιούχαραν σε δημόσια έξοδο με τη Μελάνια - Δείτε βίντεο

«Διάβασα ένα μανιφέστο. Έχει ριζοσπαστικοποιηθεί. Ήταν χριστιανός – πιστός – και στη συνέχεια έγινε αντιχριστιανός… πιθανότατα ήταν ένας αρκετά διαταραγμένος άνθρωπος», είπε.

Επίθεση Τραμπ 1

Όσον αφορά στην αντίδραση των δυνάμεων ασφαλείας, σημείωσε ότι αντέδρασαν με επαγγελματισμό. 

 

 

«Μόλις το αντιλήφθηκαν, τους βλέπεις να βγάζουν τα όπλα τους. Ήταν απόλυτα επαγγελματίες, στόχευσαν και τον εξουδετέρωσαν αμέσως», ανέφερε.

Παραδέχθηκε μάλιστα ότι η στάση του στα πρώτα δευτερόλεπτα της επίθεσης ίσως επηρέασε την αντίδραση της Μυστικής Υπηρεσίας. 

Μελάνια Τραμπ: «Δεν είμαι θύμα του Έπσταϊν, ούτε ήμασταν φίλοι»

«Αυτό που συνέβη ήταν ότι ίσως έφταιγα λίγο εγώ. Ήθελα να δω τι συνέβαινε. Και δεν τους το έκανα εύκολο», είπε.

Όπως εξήγησε, αρχικά δεν ήταν σαφές τι συνέβαινε, καθώς οι ήχοι μπορούσαν να εκληφθούν ως συνηθισμένοι θόρυβοι. 

Επίθεση Τραμπ 2

«Αρχίσαμε να αντιλαμβανόμαστε ότι ίσως επρόκειτο για σοβαρό πρόβλημα… διαφορετικό από τους συνηθισμένους θορύβους», ανέφερε.

«Ήμουν περιτριγυρισμένος από εξαιρετικούς ανθρώπους και πιθανόν τους έκανα να κινηθούν λίγο πιο αργά», πρόσθεσε και υποστήριξε πως τους είπε: «περιμένετε ένα λεπτό, αφήστε με να δω τι γίνεται».

Όταν τελικά απομακρύνθηκε από το τραπέζι, του ζητήθηκε να πέσει στο πάτωμα. «Έπεσα κάτω και η Πρώτη Κυρία έκανε το ίδιο», ανέφερε.

Ο πρόεδρος περιέγραψε και τη στιγμή που η ατμόσφαιρα στο δείπνο άλλαξε, όταν άρχισαν να αντιλαμβάνονται τη σοβαρότητα της κατάστασης. 

Μελάνια και Ντόναλντ Τραμπ

 

 

Σε ερώτηση αν η Πρώτη Κυρία φοβήθηκε, απάντησε: «Δεν θέλω να πω, γιατί στους ανθρώπους δεν αρέσει να λέγεται ότι φοβήθηκαν, αλλά ποιος δεν θα φοβόταν σε μια τέτοια κατάσταση;».

Τραμπ: «Δεν είμαι βιαστής, θα έπρεπε να ντρέπεστε»

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η δημοσιογράφος του CBS, Νόρα Ο’Ντόνελ, του διάβασε αποσπάσματα από κείμενα που αποδίδονται στον δράστη. 

 

 

Σε ένα από αυτά αναφερόταν: «Δεν είμαι πλέον διατεθειμένος να επιτρέψω σε έναν παιδόφιλο, βιαστή και προδότη να βάψει τα χέρια μου με τα εγκλήματά του», χωρίς να κατονομάζεται ο Τραμπ.

Η αντίδραση του Αμερικανού προέδρου ωστόσο ήταν έντονη. 

«Δεν είμαι βιαστής. Δεν βίασα κανέναν. Συγγνώμη, δεν είμαι παιδόφιλος. Διαβάζετε αυτές τις ανοησίες από έναν άρρωστο άνθρωπο, με τον οποίο με συνδέετε, πράγματα που δεν έχουν καμία σχέση με εμένα. Έχω πλήρως αθωωθεί», είπε οργισμένος.

Μάλιστα σε μετέπειτα τοποθέτησή του υποστήριξε ότι η δημοσιογράφος του CBS θα έπρεπε να ντρέπεται. 

«Δε θα έπρεπε να τα διαβάζετε αυτά στο “60 Minutes”. Είστε ντροπή», είπε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ πρότεινε να επαναληφθεί το δείπνο των ανταποκριτών εντός 30 ημερών, με αυξημένα μέτρα ασφαλείας. 

«Ελπίζω να το ξανακάνουμε. Θα πρέπει να γίνει μέσα σε 30 ημέρες, με ακόμη περισσότερη ασφάλεια και μεγαλύτερη περίμετρο προστασίας», είπε.

Επίθεση Τραμπ 3

Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τον δράστη και τα κίνητρα της επίθεσης. Παράλληλα, ερευνάται η διαδρομή που ακολούθησε από το δωμάτιό του προς τον εξωτερικό χώρο, μεταφέροντας τα όπλα σε τσάντα.

Βίντεο που βρίσκονται στη διάθεση των αρχών καταγράφουν τον Άλεν να περνά από σημείο ελέγχου ασφαλείας πριν ακινητοποιηθεί, ενώ έχουν ήδη ληφθεί καταθέσεις από συγγενείς του, οι οποίοι συνεργάζονται με τις αρχές.

Στην έρευνα συμμετέχουν και ειδικοί αναλυτές του FBI, που επιχειρούν να προσδιορίσουν το κίνητρο της επίθεσης. Σύμφωνα με πληροφορίες του CBS News, ο Κόουλ Άλεν κρατείται σε αστυνομικό τμήμα στη βορειοδυτική Ουάσινγκτον και αναμένεται να μεταφερθεί σε κέντρο κράτησης στη νοτιοανατολική πλευρά της πόλης, πριν οδηγηθεί ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

