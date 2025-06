Τραμπ: Τον γιούχαραν σε δημόσια έξοδο με τη Μελάνια - Δείτε βίντεο

Ο Ντόναλντ Τραμπ, μαζί με τη σύζυγό του Μελάνια, πήγαν στο Kennedy Center της Ουάσινγκτον και παρακολούθησαν το επιτυχημένο μιούζικαλ «Οι Άθλιοι».

Η κίνησή του αυτή προκάλεσε ανάμεικτα σχόλια, λόγω του περιεχομένου του πασίγνωστου και βραβευμένου με Όσκαρ μιούζικαλ.

Ο Ντόναλντ και η Μελάνια Τραμπ / AP (Alex Brandon)

Πρόκειται για έργο που διερευνά ζητήματα κοινωνικής δικαιοσύνης, αγάπης και ανθρώπινης συμπόνιας σε ένα σκηνικό φτώχειας και επανάστασης. Σύμφωνα με τα σχόλια χρηστών των social media, η πολιτική του προέδρου των ΗΠΑ δε φαίνεται να συμβαδίζει με αυτές τις ιδέες.

Πράγματι, η παρουσία του προκάλεσε ανάμεικτες αντιδράσεις στους θεατές - χειροκροτήματα από τη μία και αποδοκιμασίες από την άλλη.

🚨 JUST IN: President Trump and First Lady Melania were greeted with MASSIVE cheers as they took their seats at the Kennedy Center



The whole crowd erupted in “USA! USA!” 🇺🇸



So great to see this! Enjoy Les Miserables, Mr. and Mrs. Trump. pic.twitter.com/DABRgsBS4Y