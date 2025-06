Λος Άντζελες: Τρίτη μέρα χάους – Απειλεί να στείλει πεζοναύτες ο Τραμπ

Μέλη της Εθνοφρουράς της Καλιφόρνιας αναπτύχθηκαν στο Λος Άντζελες χθες Κυριακή για να βοηθήσουν στην καταστολή των διαδηλώσεων που ξέσπασαν για τρίτη ημέρα κατά των μαζικών συλλήψεων παράτυπων μεταναστών από την κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, με τον κυβερνήτη της πολιτείας να χαρακτηρίζει «παράνομη» την ανάπτυξή τους.

Η Εθνοφρουρά είχε αναπτυχθεί γύρω από κυβερνητικά κτίρια, την ώρα που η αστυνομία και διαδηλωτές συγκρούονταν στο περιθώριο διάφορων κινητοποιήσεων κατά των επιδρομών της ομοσπονδιακής υπηρεσίας μετανάστευσης (ICE) για τη σύλληψη παράτυπων μεταναστών στο Λος Άντζελες.

Τρίτη μέρα χάους και ταραχών στο Λος Άντζελες - AP Images

Η αστυνομία χαρακτήρισε κάποιες συγκεντρώσεις «παράνομες», ισχυριζόμενη ότι οι διαδηλωτές πέταξαν κομμάτια τσιμέντου, μπουκάλια και άλλα αντικείμενα εναντίον της.

Πολλά αυτοκινούμενα οχήματα της υπηρεσίας ταξί Waymo πυρπολήθηκαν σε κεντρικό δρόμο του Λος Άντζελες χθες το βράδυ, σύμφωνα με εικόνες από βίντεο.

Διαδηλωτές στο Λος Άντζελες πέταξαν πέτρες και βόμβες μολότοφ εναντίον αστυνομικών - AP Images

«Γίνονται συλλήψεις», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η αστυνομία, ενώ ανέπτυξε έφιππους αστυνομικούς σε μια προσπάθεια να ελέγξει τα πλήθη.

Διαδηλωτές φώναζαν «ντροπή σας» στην αστυνομία και κάποιοι φάνηκαν να ρίχνουν αντικείμενα εναντίον των αστυνομικών. Ομάδα διαδηλωτών έκλεισε προσωρινά τον 101 Freeway, μια μεγάλη οδική αρτηρία στο κέντρο του Λος Άντζελες.

BREAKING: Los Angeles sees escalating unrest. Demonstrators have damaged police cruisers on U.S. Route 101 by hurling objects from an overpass, while barricades are now erected outside City Hall. pic.twitter.com/6a7hTDcwIJ