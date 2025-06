Πεδίο μάχης το Λος Άντζελες μετά από μαζικές συλλήψεις μεταναστών

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διέταξε την ανάπτυξη 2.000 μελών της Εθνοφρουράς στο Λος Άντζελες, μετά τις ταραχές που ξέσπασαν κατά τη διάρκεια διαμαρτυριών για τις μαζικές συλλήψεις παράτυπων μεταναστών.

🚨 JUST IN: EXPLOSIONS in the streets of Los Angeles as protests heat up



This is bound to get worse quickly now that the sun has gone down.



WHERE IS THE NATIONAL GUARD?! pic.twitter.com/JZKisqYL9L — Nick Sortor (@nicksortor) June 8, 2025

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ επέκρινε τις αρχές της Καλιφόρνια, χαρακτηρίζοντάς τες «ανίκανες» που δεν κατάφεραν να επιβάλουν την τάξη.

Ταραχές ξέσπασαν στο Λος Άντζελες μετά από τις συλλήψεις μεταναστών - AP Images

«Σκόπιμα εμπρηστική» χαρακτήρισε την απόφαση αυτή ο Δημοκρατικός κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ.

Κάνοντας ένα λογοπαίγνιο με το επώνυμο του Νιούσομ, τον οποίο αποκάλεσε Νιούσκαμ (σε ελεύθερη μετάφραση νέο σκουπίδι/απόβρασμα), ο πρόεδρος Τραμπ έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social:

🚨 #BREAKING: Rioters are now attempting to BURN DOWN BUILDINGS in Los Angeles as darkness falls



NATIONAL GUARD NEEDS TO STEP IT UP!



The streets are TOTAL ANARCHY.

pic.twitter.com/aUwKSoZSRk — Nick Sortor (@nicksortor) June 8, 2025

«Αν ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσκαμ και η δήμαρχος του Λος Άντζελες Κάρεν Μπας δεν μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους - και όλοι ξέρουν ότι δεν μπορούν - τότε η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα παρέμβει και θα λύσει το πρόβλημα των ταραχών και των πλιατσικολόγων όπως θα έπρεπε να επιλυθεί».

Χιλιάδες κόσμου αντέδρασαν στις συλλήψεις μεταναστών στο Λος Άντζελες - AP Images

Από την πλευρά του, ο υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, προειδοποίησε πως το Πεντάγωνο είναι έτοιμο να κινητοποιήσει πεζοναύτες εάν οι ταραχές συνεχιστούν στο Λος Άντζελες.

🚨 #BREAKING: Secretary Hegseth just announced he is preparing to deploy MARINES to the streets of Los Angeles if the National Guard needs assistance



“Marines at Camp Pendleton are on HIGH ALERT if vioIence continues,” SecDef said



TAKE CALIFORNIA BACK! 🇺🇸 pic.twitter.com/uIWBtQnNAD — Nick Sortor (@nicksortor) June 8, 2025

«Το υπουργείο Άμυνας κινητοποιεί αμέσως την Εθνοφρουρά προκειμένου να υποστηρίξει τις ομοσπονδιακές αρχές επιβολής του νόμου στο Λος Άντζελες. Εάν η βία συνεχιστεί, εν ενεργεία πεζοναύτες από τη βάση Πέντλετον θα κινητοποιηθούν επίσης - βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή», έγραψε ο Χέγκσεθ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε εντολή να αναπτυχθούν 2.000 μέλη της Εθνοφρουράς στους δρόμους του Λος Άντζελες για να καταστείλουν τις ταραχές - AP Images

Λος Άντζελες: Πάνω από 40 συλλήψεις διαδηλωτών

Περισσότεροι από 40 άνθρωποι συνελήφθησαν χθες Σάββατο στο Λος Άντζελες επειδή αντιτάχθηκαν σε μέλη της ομοσπονδιακής υπηρεσίας μετανάστευσης (ICE) η οποία εδώ και εβδομάδες σαρώνει τις ΗΠΑ για τον εντοπισμό και τη σύλληψη παράτυπων μεταναστών στο πλαίσιο επιχείρησης που διέταξε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των ταραχών στο Λος Άντζελες - AP Images

«Έχουν ήδη γίνει αρκετές συλλήψεις για παρεμπόδιση των επιχειρήσεών μας», έγραψε ο υποδιευθυντής του FBI, Νταν Μποντζίνο, σε ανάρτησή του στο Χ. «Θα ακολουθήσουν αρκετές ακόμη. Χτενίζουμε τα βίντεο για να εντοπίσουμε τους δράστες. Εσείς φέρνετε το χάος, εμείς φέρνουμε χειροπέδες», συμπλήρωσε.

Διαδηλωτές έβαλαν φωτιές σε αυτοκίνητα και σε κάδους σκουπιδιών στο Λος Άντζελες - AP Images

Στελέχη της ICE συγκεντρώθηκαν το πρωί στο προάστιο Πάραμαουντ, στο οποίο διαμένουν αρκετά μέλη της ισπανόφωνης κοινότητας, κοντά σε ένα κατάστημα της αλυσίδας Home Depot, όπου συνήθως ανειδίκευτοι εργάτες αναζητούν μεροκάματο προσφέροντας τις υπηρεσίες τους. Δεν είναι σαφές αν οι πράκτορες της ICE ετοιμάζονταν να συλλάβουν παράτυπους μετανάστες ή συγκεντρώθηκαν εκεί για να προετοιμάσουν κάποια επιχείρηση.

Όταν έγινε αντιληπτή η παρουσία τους, προκλήθηκε ένταση και το γραφείο του σερίφη δήλωσε ότι ανέπτυξε αστυνομικούς για την αποκατάσταση της τάξης. Διαδηλωτές πέταξαν αντικείμενα στους αστυνομικούς και επιχείρησαν να εμποδίσουν την αναχώρηση λεωφορείου από την περιοχή. Αστυνομικοί απώθησαν το συγκεντρωμένο πλήθος με δακρυγόνα και χειροβομβίδες κρότου-λάμψης.

Ο Τραμπ απείλησε να βγάλει στον δρόμο ακόμα και τον στρατό για να σταματήσει τις ταραχές - AP Images

Λίγες ώρες αργότερα, οι δρόμοι ήταν γεμάτοι συντρίμμια και αναποδογυρισμένα καροτσάκια αγορών. Ορισμένοι διαδηλωτές έβαλαν φωτιά σε μια αμερικανική σημαία.

Παρόμοια περιστατικά είχαν σημειωθεί και την Παρασκευή στο Λος Άντζελες, όπου διαδηλωτές έριξαν αυγά σε οχήματα της ICE αφότου πράκτορες της υπηρεσίας συνέλαβαν παράτυπους μετανάστες. Σε εικόνες που δημοσίευσε το Σάββατο στην πλατφόρμα Χ ο επικεφαλής της Συνοριοφυλακής ,Μάικλ Μπανκς, και κοινοποίησε ο Στίβεν Μίλερ - σύμβουλος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ -, διακρίνονται δεκάδες πάνοπλοι πράκτορες με στρατιωτικές στολές να έρχονται αντιμέτωποι με διαδηλωτές.

Διαδηλωτές στο Λος Άντζελες αντιδρούν στο πογκρόμ που έχει ξεκινήσει η κυβέρνηση σε βάρος των μεταναστών - AP Images

Σχολιάζοντας τα επεισόδια, ο Στίβεν Μίλερ έκανε λόγο για «εξέγερση» κατά της έννομης τάξης και της εθνικής κυριαρχίας των ΗΠΑ.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο