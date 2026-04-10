Μελάνια Τραμπ: «Δεν είμαι θύμα του Έπσταϊν, ούτε ήμασταν φίλοι»

Η Μελάνια Τραμπ αρνήθηκε κατηγορηματικά οποιαδήποτε σύνδεσή της με τον Τζέφρι Έπσταϊν.
Στην ομιλία της από τον Λευκό Οίκο, η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ μίλησε για προσπάθειες κάποιων που έχουν στόχο να τη «συκοφαντήσουν», διαδίδοντας «ψέματα» για εκείνη και τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα χρηματιστή Τζέφρι Έσπσταϊν.
«Ποτέ δεν είχα γνώση για την κακοποίηση των θυμάτων του Έπσταϊν», δήλωσε αρχικά και πρόσθεσε: «Ποτέ δεν ήμουν φίλη με τον Έπσταϊν. Ο Ντόναλντ και εγώ προσκαλούμασταν κατά καιρούς στα ίδια πάρτι με τον Έπσταϊν. Για να είμαι σαφής, ποτέ δεν είχα σχέση με τον Έπσταϊν ή τη συνεργό του, τη Μάξγουελ».
Υπόθεση Επστάιν: Οι αναφορές σε Nτόναλντ Τραμπ, Ίλον Μασκ, Μπιλ Γκέιτς
«Τα ψέματα που με συνδέουν με τον διασυρμένο Τζέφρι Έπσταϊν πρέπει να σταματήσουν σήμερα», δήλωσε η Μελάνια Τραμπ, τονίζοντας ότι ουδέποτε είχε οποιαδήποτε σχέση μαζί του ή με τη συνεργάτιδά του. Όπως σημείωσε η κα. Τραμπ, η μοναδική επαφή που είχε με τη Μάξουελ περιοριζόταν σε περιστασιακή αλληλογραφία. Κατά συνέπεια, τόνισε ότι οι φήμες ότι ήταν ο Έπσταϊν αυτός που την σύστησε στον Ντόναλντ Τραμπ, ήταν επίσης ψέματα.
«Δεν είμαι θύμα του Έπσταϊν», ανέφερε επίσης η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ.
Ο Έπσταϊν συνελήφθη ξανά το 2019 με ομοσπονδιακές κατηγορίες για σωματεμπορία ανηλίκων με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση. Ο θάνατός του το 2019 σε ένα κελί φυλακής στο Μανχάταν κρίθηκε ως αυτοκτονία.