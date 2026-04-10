Η Μελάνια Τραμπ αρνήθηκε κατηγορηματικά οποιαδήποτε σύνδεσή της με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Στην ομιλία της από τον Λευκό Οίκο, η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ μίλησε για προσπάθειες κάποιων που έχουν στόχο να τη «συκοφαντήσουν», διαδίδοντας «ψέματα» για εκείνη και τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα χρηματιστή Τζέφρι Έσπσταϊν.

Μελάνια Τραμπ: «Δεν είμαι θύμα του Έπσταϊν, ούτε ήμασταν φίλοι»

«Ποτέ δεν είχα γνώση για την κακοποίηση των θυμάτων του Έπσταϊν», δήλωσε αρχικά και πρόσθεσε: «Ποτέ δεν ήμουν φίλη με τον Έπσταϊν. Ο Ντόναλντ και εγώ προσκαλούμασταν κατά καιρούς στα ίδια πάρτι με τον Έπσταϊν. Για να είμαι σαφής, ποτέ δεν είχα σχέση με τον Έπσταϊν ή τη συνεργό του, τη Μάξγουελ».

«Τα ψέματα που με συνδέουν με τον διασυρμένο Τζέφρι Έπσταϊν πρέπει να σταματήσουν σήμερα», δήλωσε η Μελάνια Τραμπ, τονίζοντας ότι ουδέποτε είχε οποιαδήποτε σχέση μαζί του ή με τη συνεργάτιδά του. Όπως σημείωσε η κα. Τραμπ, η μοναδική επαφή που είχε με τη Μάξουελ περιοριζόταν σε περιστασιακή αλληλογραφία. Κατά συνέπεια, τόνισε ότι οι φήμες ότι ήταν ο Έπσταϊν αυτός που την σύστησε στον Ντόναλντ Τραμπ, ήταν επίσης ψέματα.

«Δεν είμαι θύμα του Έπσταϊν», ανέφερε επίσης η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ.

ΟΈπσταϊν συνελήφθη ξανά το 2019 με ομοσπονδιακές κατηγορίες για σωματεμπορία ανηλίκων με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση. Ο θάνατός του το 2019 σε ένα κελί φυλακής στο Μανχάταν κρίθηκε ως αυτοκτονία.