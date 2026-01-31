Υπόθεση Επστάιν: Οι αναφορές σε Nτόναλντ Τραμπ, Ίλον Μασκ, Μπιλ Γκέιτς

Τι αποκαλύπτουν τα νέα έγγραφα

Κοσμος
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ / Φωτογραφία AP (Jon Elswick)
Υπόθεση Έπσταϊν: Οι Αναφορές Σε Τραμπ, Μασκ, Γκέιτς
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ορισμένα από τα νέα έγγραφα που δημοσιοποίησε την Παρασκευή, το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ σχετικά με την υπόθεση Έπστιν αναφέρονται στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και σε άλλα πρόσωπα που βρίσκονται στο προσκήνιο, όπως ο Μπιλ Γκέιτς.

Το Γαλλικό Πρακτορείο παρουσίασε τι περιλαμβάνουν αυτά τα έγγραφα για τα πρόσωπα αυτά. Κανένα δε βρίσκεται στο στόχαστρο της δικαιοσύνης για το θέμα αυτό.

Ντόναλντ Τραμπ

Τα έγγραφα που δημοσιοποιήθηκαν χθες περιλαμβάνουν έναν κατάλογο που κατήρτισε το FBI, η ομοσπονδιακή αστυνομία των ΗΠΑ, με ισχυρισμούς για σεξουαλικές επιθέσεις που συνδέονται με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, πολλοί από τους οποίους προέρχονται από ανώνυμες κλήσεις και μη επιβεβαιωμένες πληροφορίες.

Οι ισχυρισμοί αυτοί, ορισμένοι από τους οποίους αποκτήθηκαν μέσω έμμεσων πηγών, διατυπώθηκαν μέσω τηλεφώνου ή ακόμη ηλεκτρονικά στο Εθνικό Κέντρο Διαχείρισης Απειλών του FBI.

Το έγγραφο αφήνει να εννοηθεί πως οι ερευνητές έδωσαν συνέχεια σε ορισμένες από αυτές τις πληροφορίες. Άλλες εκτιμήθηκε ότι είχαν μικρή αξιοπιστία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αρνείται επί μακρόν κάθε εμπλοκή σε συναλλαγές του σεξουαλικού εγκληματία Τζέφρι Έπστιν.

«Ορισμένα από τα έγγραφα περιλαμβάνουν ψευδείς και 'κίτρινους' ισχυρισμούς για τον πρόεδρο Τραμπ», γράφει το υπουργείο Δικαιοσύνης. «Αυτοί οι ισχυρισμοί είναι αβάσιμοι και ψευδείς».

Λίστα Έπστιν

Έγγραφο που περιλαμβάνεται στη δημοσιοποίηση των φακέλων του Τζέφρι Έπσταϊν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ . Απεικονίζει διάφορα πρόσωπα που διαχειρίζονταν τα οικονομικά του Έπσταϊν ή ανήκαν στον στενό του κύκλο / Φωτογραφία AP (Jon Elswick)

Μπιλ Γκέιτς

Σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (μέιλ) που εμφανίζονται μεταξύ των εγγράφων που δημοσιοποιήθηκαν χθες, ο Τζέφρι Έπστιν λέει πως ο Μπιλ Γκέιτς, συνιδρυτής της Microsoft, διατηρούσε εξωσυζυγικές σχέσεις.

Ο Νεοϋρκέζος χρηματιστής λέει πως η σχέση του με τον εν λόγω δισεκατομμυριούχο θα επέτρεπε να «βοηθήσει τον Μπιλ να βρει ναρκωτικά, για να αντιμετωπίσει τις συνέπειες του σεξ με κορίτσια από τη Ρωσία, να διευκολύνει παράνομα ραντεβού με παντρεμένες γυναίκες».

Το Ίδρυμα Γκέιτς διέψευσε σε ανακοίνωση προς τα ΜΜΕ τις «εντελώς παράλογες κατηγορίες που προέρχονται από έναν ειδικό στα ψέματα».

Ίλον Μασκ

Εμφανίζονται επίσης πολλές ανταλλαγές μέιλ ανάμεσα στον Τζέφρι Έπστιν και τον επιχειρηματία Ίλον Μασκ.

Τον Νοέμβριο του 2012, ο Τζέφρι Έπστιν του έστειλε μέιλ ρωτώντας «πόσοι θα είναι στο ελικόπτερο για να πάνε στο νησί».

«Πιθανόν μόνο η Ταλούλα κι εγώ. Ποια μέρα/νύχτα θα γίνει η πιο τρελή γιορτή στο νησί σου;», ρώτησε ο δισεκατομμυριούχος.

Ο Τζέφρι Έπστιν είχε στην κατοχή του τρία νησιά στην Καραϊβική. Το ένα από αυτά ήταν, σύμφωνα με την κατηγορία, ο τόπος όπου επιτέθηκε σεξουαλικά σε πολλές γυναίκες και ανήλικα κορίτσια.

Ο Ίλον Μασκ αντέδρασε σήμερα στο X, λέγοντας πως «συνειδητοποιεί πλήρως ότι ορισμένες ανταλλαγές μέιλ (με τον Έπστιν) μπορεί να παρερμηνευθούν και να χρησιμοποιηθούν από επικριτές για να αμαυρώσουν το όνομά του».

«Αυτό λίγο με νοιάζει, αλλά αυτό που με νοιάζει, είναι να προσπαθήσουμε τουλάχιστον να ασκήσουμε δίωξη σε όσους διέπραξαν σοβαρά εγκλήματα με τον Έπστιν, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την απεχθή εκμετάλλευση ανηλίκων», έγραψε.

Ρίτσαρντ Μπράνσον

Τα έγγραφα αναφέρονται στη φιλική σχέση του Τζέφρι Έπστιν με τον Βρετανό δισεκατομμυριούχο Ρίτσαρντ Μπράνσον, συνιδρυτή του ομίλου Virgin Group.

Σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον Έπστιν τον Σεπτέμβριο του 2013, έγραφε: «Ήταν πραγματικά ωραία που σε είδα χθες. Τα παιδιά της ομάδας ναυτικού αθλητισμού δεν σταματάνε να μιλάνε γι΄αυτό! Αν περάσεις από την περιοχή, θα ήμουν ευτυχής να σε ξαναδώ. Υπό τον όρο ότι θα φέρεις το χαρέμι σου!».

Εκπρόσωπος της εταιρίας του Ρίτσαρντ Μπράνσον δήλωσε την Παρασκευή πως όλες οι επαφές «που ο Ρίτσαρντ και η Τζόαν Μπράνσον (σύζυγος του Ρίτσαρντ, έχει πεθάνει) είχαν με τον Έπστιν έλαβαν χώρα μόνο σε μερικές περιπτώσεις, πριν από περισσότερα από 12 χρόνια» και περιορίζονταν σε ομαδικές συναντήσεις ή επαγγελματικές συναντήσεις, μετέδωσαν αμερικανικά ΜΜΕ.

«Ο Ρίτσαρντ θεωρεί πως οι πράξεις του Έπστιν ήταν απεχθείς και υποστηρίζει το δικαίωμα στη δικαιοσύνη για τα πολλά θύματά του», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ

Ο πρώην πρίγκιπας Άντριου προσκάλεσε τον Τζέφρι Έπστιν να τον επισκεφθεί στα ανάκτορα του Μπάγκιγχαμ τον Σεπτέμβριο του 2010, ενώ ο χρηματιστής βρισκόταν σε ταξίδι στο Λονδίνο.

Μια ανταλλαγή μέιλ δείχνει πως επικοινώνησε με τον Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ για να τον ρωτήσει: «Ποια ώρα επιθυμείτε εγώ (...) εμείς ότι θα έχουμε επίσης ανάγκη (...) μια ιδιωτική στιγμή». Και ο Άντριου απάντησε: «Μπορούμε να δειπνήσουμε στα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ και να έχουμε αρκετή ιδιωτικότητα».

Η πρόσκληση αυτή γίνεται έναν μήνα αφότου ο Έπστιν πρότεινε να παρουσιάσει στον Άντριου μια Ρωσίδα ηλικίας 26 ετών, σύμφωνα με τα έγγραφα.

Ο πρώην πρίγκιπας δήλωσε ότι «θα ήταν ευτυχής να τον δει», αλλά τίποτε δε δείχνει ότι τελκά έλαβε χώρα μία συνάντηση.

Χάουαρντ Λίτνικ

Μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δείχνουν πως ο Τζέφρι Έπστιν και ο επιχειρηματίας Χάουαρντ Λίτνικ, νυν υπουργός Εμπορίου του Ντόναλντ Τραμπ, είχαν κανονίσει τον Δεκέμβριο του 2012 να γευματίσουν στο νησί του χρηματιστή.

«Φθάνουμε προς εσάς από το Σεντ Τόμας», έγραψε η σύζυγος του Χάουαρντ Λούτνικ στη γραμματέα του Τζέφρι Έπστιν, ρωτώντας την πού έπρεπε να ρίξουν την άγκυρα.

Στιβ Τις

Πολλά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου υποδηλώνουν πως ο Τζέφρι Έπστιν έφερε σε επαφή τον παραγωγό του "Forrest Gump" και ιδιοκτήτη της ομάδας του αμερικανικού ποδοσφαίρου New York Giants, Στιβ Τις, με πολλές γυναίκες.

Σε ένα μήνυμα, ο σεξουαλικός εγκληματίας περιγράφει μία γυναίκα λέγοντας ότι είναι «Ρωσίδα, και σπάνια λέει αλήθεια, αλλά είναι ευχάριστη στην παρέα».

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ
 |
ΙΛΟΝ ΜΑΣΚ
 |
ΜΠΙΛ ΓΚΕΙΤΣ
 |
ΕΠΣΤΑΪΝ
 |
ΥΠΟΘΕΣΗ ΕΠΣΤΑΙΝ
