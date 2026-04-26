Θέμης Σοφός για Σταματίνα Τσιμτσιλή: «Δηλώνω πάντα ερωτευμένος μαζί της»

Ο Θέμης Σοφός σε μία σπάνια τηλεοπτική συνέντευξη στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» μίλησε για τη σύζυγό του Σταματίνα Τσιμτισλή με την οποία είναι παντρεμένος 15 χρόνια και έχουν αποκτήσει μαζί τρία παιδιά, τη Νάγια, τη Μαίρη και τον Γιάννη.

Ο γνωστός ποινικολόγος αποκάλυψε ότι σπάνια βλέπει τηλεόραση, ενώ δήλωσε ερωτευμένος με τη σύζυγό του.

«Δεν υπάρχει μυστικό για να κυλάει αρμονικά ένας γάμος. Ο γάμος είναι κάτι του οποίου βασικό συστατικό είναι η ελευθερία. Ο σεβασμός είναι το δεύτερο βασικό στοιχείο και το τρίτο η ταπεινότητα και η αυτοθυσία, διότι σε μια διαφωνία ο ένας από τους δυο θα πρέπει να κάνει πίσω. Δηλώνω πάντα ερωτευμένος με τη Σταματίνα. Είναι ό,τι καλύτερο μου έχει συμβεί.

Θέμης Σοφός - Σταματίνα Τσιμτσιλή

Για το αν είμαι καλός μπαμπάς θα πρέπει να ρωτήσεις τη Σταματίνα. Χαζομπαμπάς είμαι σίγουρα. Έχω αδυναμία και στα τρία μας παιδιά. Είχαμε πέντε εγκυμοσύνες, δυο δυστυχώς δεν οδηγήθηκαν στο φυσικό τους αποτέλεσμα. Βλέπουμε με τη Σταματίνα ότι τα τρία μας παιδιά είναι αυτό το δώρο που μας χάρισε ο Θεός και προχωρούμε ενωμένοι και αγαπημένοι. Και εγώ και η Σταματίνα θα θέλαμε κι άλλα παιδιά. Ο Θεός αποφασίζει. Ό,τι έρθει, καλοδεχούμενο είναι».

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή με τα τρία τους παιδιά

«Σέβομαι απεριόριστα την εργασία της γυναίκας μου, τη μαχητικότητά της, την εργατικότητά της. Η Σταματίνα είναι ένας δουλευταράς. Η δημοσιότητα που συνοδεύει τη δική της δουλειά, ήταν η δική μου επιλογή να απέχω» είπε ο γνωστός ποινικολόγος.

«Τηλεόραση βλέπω πολύ λίγο. Χρόνια πριν έβλεπα ειδήσεις, αλλά τις ειδήσεις δυστυχώς τις θεωρώ ένα αγαθό εμπορεύσιμο, κατευθυνόμενο, πολιτικά αξιποιούμενο» πρόσθεσε ο Θέμης Σοφός ενώ δεν παρέλειψε να στείλει τα περαστικά του στον Γιώργο Μυλωνάκη που εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ.

«Τον Γιώργο Μυλωνάκη τον γνώρισα μέσα από την κοινωνική μας συναναστροφή. Του εύχομαι ολόψυχα να ξεπεράσει το πρόβλημα της υγείας του. Του εύχομαι από την καρδιά μου ταχεία ανάρρωση και επιστροφή στα καθήκοντά του» είπε.

