Καιρός: «Έρχεται ψυχρή εισβολή από την Πρωτομαγιά» - Τα πρώτα στοιχεία

Χαλάει ξανά ο καιρός - Η πρόγνωση των μετεωρολόγων

Η πρόγνωση του καιρού για την Κυριακή 26/4 από το Star, σύμφωνα με την ΕΜΥ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ανοιξιάτικος καιρός τις επόμενες ημέρες, αλλά από την Πρωτομαγιά αναμένονται βροχές και πτώση θερμοκρασίας.
  • Ο μετεωρολόγος Σάκης Αρναούτογλου προειδοποιεί για αστάθεια και πιθανές βροχές στη Μακεδονία και Θράκη.
  • Από τις αρχές Μαΐου, υπάρχει πιθανότητα ψυχρής μεταφοράς, κυρίως στη βόρεια Ελλάδα.
  • Η Θεσσαλονίκη έχει 70-80% πιθανότητα πτώσης θερμοκρασίας, ενώ στην Αθήνα 55-65%.
  • Η ένταση και διάρκεια της ψυχρής μάζας παραμένουν αβέβαιες.

Ανοιξιάτικος θα είναι ο καιρός τις επόμενες ημέρες σε όλη τη χώρα, όμως από την Πρωτομαγιά αναμένεται να χαλάσει ξανά με βροχές και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Σάκη Αρναούτογλου, τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία δείχνουν αστάθεια στο τέλος του μήνα, που θα ξεκινήσει από τη Μακεδονία και τη Θράκη, όπου αναμένεται να σημειωθούν κάποιες βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Από τις μέχρι τώρα ενδείξεις, ο άστατος καιρός θα συνεχιστεί έως και τις 4 Μαΐου.

Η πρόγνωση του καιρού έως τις 4 Μαΐου από τον Σάκη Αρναούτογλου

Καιρός - Κολυδάς: «Πιθανή ψυχρή μεταφορά στις αρχές Μαΐου»

Για άστατο καιρό από τις αρχές του μήνα έκανε λόγο και ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς. 

Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του, τα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι στις αρχές Μαΐου υπάρχει υπαρκτή πιθανότητα ψυχρής μεταφοράς προς την Ελλάδα, με πιο έντονο σήμα για τη βόρεια χώρα.

«Από την ανάλυση των ensemble μετεωγραμμάτων του ECMWF και του GFS προκύπτει ότι η Θεσσαλονίκη εμφανίζει μεγαλύτερη πιθανότητα αισθητής πτώσης της θερμοκρασίας, περίπου 70–80%, ενώ στην Αθήνα η τάση είναι πιο οριακή, με πιθανότητα 55–65% και μεγαλύτερη αβεβαιότητα. Τα 50+1 μέλη του ECMWF δεν δείχνουν ακόμη απόλυτη συμφωνία, ωστόσο αρκετά υποστηρίζουν κάθοδο ψυχρότερων αερίων μαζών προς τα Βαλκάνια. Συνεπώς, υπάρχει σαφής τάση πτώσης της θερμοκρασίας μετά την Πρωτομαγιά, αλλά δεν έχει ακόμη κλειδώσει η ένταση, η διάρκεια και το πόσο νότια θα φτάσει η ψυχρή μάζα», ανέφερε σε ανάρτηση στο Χ.

 

 

«Εκείνο που μένει να ξεκαθαρίσει τις επόμενες ημέρες δεν είναι αν θα αλλάξει ο καιρός, αλλά πόσο έντονη θα είναι τελικά η πτώση της θερμοκρασίας, πόσο θα διαρκέσει και μέχρι ποιο γεωγραφικό πλάτος θα φτάσει ουσιαστικά η ψυχρότερη αέρια μάζα», υπογράμμισε σε νεότερη τοποθέτηση στην ίδια πλατφόρμα.

Ανοιξιάτικος ο καιρός την Κυριακή 26/4 - Η πρόγνωση από την ΕΜΥ

ΑΤΤΙΚΗ

  • Καιρός: Γενικά αίθριος.
  • Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και από το απόγευμα μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.
  • Θερμοκρασία: Από 12 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

  • Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.
  • Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.
  • Θερμοκρασία: Από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

  • Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε ενδέχεται να σημειωθούν μεμονωμένοι όμβροι.
  • Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.
  • Θερμοκρασία: Από 08 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

  • Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε ενδέχεται να σημειωθούν μεμονωμένοι όμβροι στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Στερεάς.
  • Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο Ιόνιο πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.
  • Θερμοκρασία: Από 09 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

  • Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε ενδέχεται να σημειωθούν μεμονωμένοι όμβροι στα ορεινά της Θεσσαλίας και της ανατολικής Στερεάς.
  • Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα δυτικοί 3 με 5 και στη θάλασσα Κυθήρων τοπικά 6 μποφόρ.
  • Θερμοκρασία: Από 09 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

  • Καιρός: Στις Κυκλάδες αρχικά λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες στα νότια, όπου θα σημειωθούν λίγες βροχές νωρίς το πρωί. Από τις προμεσημβρινές ώρες ο καιρός θα γίνει γενικά αίθριος. Στην Κρήτη αρχικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς το πρωί μεμονωμένες καταιγίδες. Βαθμιαία τα φαινόμενα θαεξασθενήσουν, θα περιοριστούν στην ανατολική Κρήτη και από το απόγευμα ο καιρός θα γίνει γενικά αίθριος.
  • Άνεμοι: Βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και βαθμιαία δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.
  • Θερμοκρασία: Από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

  • Καιρός: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου γενικά αίθριος. Στα Δωδεκάνησα αρχικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς στα νότια νωρίς το πρωί μεμονωμένες καταιγίδες. Βαθμιαία τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και από το απόγευμα ο καιρός θα γίνει γενικά  αίθριος.
  • Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ.
  • Θερμοκρασία: Από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου.


 

