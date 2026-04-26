Test drive: Δοκιμάζουμε το νέο Chery Τiggo 7 PHEV

Διεκδικεί επάξια τον τίτλο «value for money»

Test drive: Δοκιμάζουμε το νέο Chery Τiggo 7 PHEV
Η πρόοδος της Chery στην ευρωπαϊκή αγορά είναι εντυπωσιακή, καθώς έχει καταφέρει να μπει με επιτυχία σε 23 διαφορετικές αγορές. Φυσικά η μία είναι η Ελλάδα  με το Spanos Group. Ο όμιλος έκανε μια τολμηρή αλλά από φάνηκε στην συνέχεια σίγουρη κίνηση, να φέρει στην χώρα μας την Chery και τα μοντέλα της  

Και δεν έφερε μόνο αυτοκίνητα αλλά εξασφάλισε εκτός από το αυτόνομο δίκτυο και ένα αποκλειστικό κέντρο ανταλλακτικών που έχει την δυνατότητα μέσα σε μια ημέρα να τα στέλνει στις επιτόπου αντιπροσωπείες. Μας δόθηκε η ευκαιρία να δοκιμάσουμε το Tiggo 7 στην plug in υβριδική έκδοση του. 

Εξωτερικά έχει καθαρές γραμμές και έχει Ευρωπαϊκό προσανατολισμό  καθώς απουσιάζουν οι ακρότητες και οι υπερβολές σε μάρκα και πίσω μέρος.  Μπροστά εκτός από το τονισμένο καπό  ξεχωρίζει η επιβλητική μάσκα «Chery CSH» με τους μικροσκοπικούς ρόμβους που είναι τοποθετημένοι σε γυαλιστερή επιφάνεια. Η μάσκα «δένει» αρμονικά με τα όμορφα αιχμηρά φωτιστικά σώματα τεχνολογίας Full Led .

Στο πίσω μέρος η εικόνα ειδικά τη νύχτα είναι εντυπωσιακή καθώς τα φωτιστικά σώματα ενώνονται μεταξύ τους με μια φωτιζόμενη λωρίδα. Περιμετρικά υπάρχουν μαύρα προστατευτικά σε θόλους και ποδιές θέλοντας με αυτό τον τρόπο να τονίσει και την δυνατότητα να κινηθεί και σε χωμάτινα μονοπάτια στρωτά εκτός ασφάλτου. 

Μπαίνοντας στο εσωτερικό θα πρέπει για μια ακόμη φορά να σταθούμε στην ποιότητα κατασκευής που έχουν τα κινέζικα μοντέλα τελευταίας γενιάς που δύσκολα συναντάμε σε αντίστοιχα Ευρωπαϊκά μοντέλα αυτής της κατηγορίας. Τα μαλακά πλαστικά κυριαρχούν στο εσωτερικό με την συναρμογή να βρίσκεται επίσης σε υψηλά επίπεδα. Επιπλέον οι δερμάτινες επενδύσεις και ο συνδυασμός μετάλλου και απομίμησης ξύλου ανεβάζουν τα επίπεδα της πολυτέλειας .

Η τεχνολογία γίνεται εμφανής με τις δυο ψηφιακές οθόνες που είναι 12,3 ίντσες η κάθε μια. Για το λογιστικό χρησιμοποιείται ο τελευταίας γενιάς επεξεργαστής με την κωδική ονομασία   που μπορεί να δεχτεί και νέες αναβαθμίσεις στο μέλλον. Μέσω της κεντρικής οθόνης γίνεται ο χειρισμός όλων των συστημάτων καθώς απουσιάζουν οι κλασσικοί διακόπτες.

Η συνδεσιμότητα είναι πλήρης με Android Auto και Apple CarPla,  ενώ κατεβαίνοντας στην κεντρική κονσόλα εντοπίσεις τον όμορφο γυάλινο επιλογέα ταχυτήτων. Επίσης υπάρχουν κουμπιά για την επιλογή προγραμμάτων οδήγησης. Υπάρχει ακόμη ασύρματη φόρτιση για το κινητό τηλέφωνο ισχύος 50W με ψύξη για την αποφυγή υπερθέρμανσης.

Στον τομέα της πρακτικότητάς πρέπει να αναφέρουμε και το ντουλαπάκι που ψύχεται. Με μήκος 4,56 μέτρα, πλάτος 1,86 μέτρα και ύψος 1,7 μέτρα και με  μεταξόνιο 2,67 μέτρα το Chery Tiggo 7 εξασφαλίζει  άνετους χώρους για πέντε επιβάτες. Ο χώρος αποσκευών είναι στα  565 λίτρα και ανεβαίνει στα 1.386 λίτρα με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων. 

Στην προσπάθεια μας να βάλουμε σε λειτουργία το αυτοκίνητο δυσκολευτήκαμε καθώς δεν βρίσκαμε τον διακόπτη εκκίνησης . Στην συνέχεια καταλάβαμε ότι για να εκκινήσει το αυτοκίνητο αυτόματα απλά πρέπει να φορέσεις την ζώνη ασφαλείας κάτι βέβαιά που αναγράφεται στην σχετική ένδειξη.

Στο επίκεντρο βρίσκεται το σύστημα Chery Super Hybrid, ένα προηγμένο υβριδικό σύστημα κίνησης που η Chery ονομάζει Super Hybrid (CSH). Υπόσχεται θερμοδυναμική απόδοση 44,5%,  Αποτελείται από έναν υπερτροφοδοτούμενο βενζινοκινητήρα 1.5 λίτρων ο οποίος αποδίδει 143 ίππους  και ένα ηλεκτρικό μοτέρ 204 ίππων, το οποίο είναι ενσωματωμένο στο κιβώτιο μιας σχέσης.

Για την λειτουργία του υβριδικού συστήματος και την ανάκτηση ενέργειας της μπαταριάς υπάρχει μια σειρά επιλογών . Στην εργοστασιακή επιλογή Initial είναι χρησιμοποιείται κατά προτεραιότητα η ηλεκτρική ενέργεια με την μπαταρία να διατηρεί ποσοστό 10%  

Δείχνει ιδανική η επιλογή του προγράμματος Smart η υβριδική λειτουργία είναιι προσανατολισμένη στην απόδοση και εξοικονόμηση, φορτίζοντας την μπαταρία σε ευνοϊκές συνθήκες. μπαταρία όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές. Στην επιλογή Forced, ορίζεται το χαμηλότερο ποσοστό  φόρτισης(μεταξύ 30% και 80%), κρατώντας ρεύμα για τις έκτακτες ανάγκες. 

Η  μπαταρία χωρητικότητας LFP 18,3 kWh, εξασφαλίζει σημαντική ηλεκτρική αυτονομία. Συνδυαστικά η ισχύς είναι στους  279 ίππους με  365 Nm ροπής. Η ιπποδύναμή μεταφέρεται στους μπροστινούς τροχούς μέσω του αυτόματου κιβωτίου συνεχώς μεταβαλλόμενης σχέσης  με την κωδική ονομασία Dedicated Hybrid Transmission – DHT.  

Στην πράξη η δύναμη στο υβριδικό πρόγραμμα οδήγησης κάνει την εμφάνιση της με  το άγγιγμα  του γκαζιού και σε σημείο υπερβολής καθώς μπορείς να ακούσεις τους τροχούς να σπινάρουν ακόμη και σε ταχύτητα 40 χλμ./ώρα.  Το μοτέρ γεμίζει γρήγορα με το βενζινοκινητήρα να μην εμφανίζει κραδασμούς να είναι πολιτισμένος σε λειτουργία, παραπέμποντας περισσότερο σε ένα ηλεκτρικό σύνολο αν και υπάρχει μια κάπως μικρή υστέρηση του κιβωτίου ταχυτήτων όταν πατήσεις απότομα το γκάζι.

Βέβαια σε συνθήκες πίεσης ο βενζινοκινητήρας εμφανίζει αυξημένη χροιά. Εκτός από την οθόνη έχεις την δυνατότητα να επιλέγεις πρόγραμμα οδήγησης Eco, Nοrmal και Sport μέσσω του περιστροφικού διακόπτη ο οποίος βρίσκεται στην βάση της κεντρικής κονσόλας   Με την επιλογή του Sport προγράμματος η επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα έρχεται σε 8,4 δευτερόλεπτα με την τελική ταχύτητα να αγγίζει τα 180 χλμ./ώρα καθώς περιορίζεται ηλεκτρονικά. . Εκπομπές CO2: 19 γρμ./χλμ. 

Η ηλεκτρική αυτονομία σύμφωνα με την εταιρεία είναι στα 90  χιλιόμετρα αν και δεν μπορέσαμε να πλησιάσουμε αυτή την τιμή. Εμείς αγγίξαμε στα 80 χλμ. ηλεκτρικής αυτονομίας ενώ με βάση το ρεζερβουάρ βενζίνης των 60 λίτρων συνολικά η αυτονομία ξεπερνά τα 1000 χιλιόμετρα.

Όσον αφορά την μέση κατανάλωση αυτή κυμάνθηκε από μηδέν στην ηλεκτρική λειτουργία, στα 5,7 λίτρα στην υβριδική ενώ όταν άδειασε η μπαταρία είδαμε ακόμη και 8 λίτρα/100 χλμ.Μια μέση τιμή είναι γύρω στα 5,7 λίτρα/100 χλμ.

Το Chery Tiggo 7 «πατάει» σε μία νέα πλατφόρμα πολύ υψηλής αντοχής., κάτιο που εξασφαλίζει και μεγάλη ακαμψία. Η διάταξη των αναρτήσεων είναι σύγχρονη και αποτελείται από γόνατα ΜακΦέρσον εμπρός και πολλαπλούς συνδέσμους πίσω. Η ρύθμιση της ανάρτησης προσφέρει ιδιαίτερη άνεση στον ανοιχτό δρόμο εκεί όπου ταξιδεύει προσφέροντας το απαραίτητο αίσθημα ασφαλείας και στιβαρότητας κατασκευής στους επιβάτες.

Το ταξίδι γίνεται απολαυστικό με την μόνη ενόχλησή να έρχεται από τους ήχους προειδοποίησης των συστημάτων ασφαλείας μεταξύ των οποίων και αυτό της απόσπασης προσοχής του οδηγού από τον δρόμο. Όταν βγεις σε επαρχιακά κομμάτια το μαλακό σετάρισμα των αναρτήσεων φιλτράρουν τις ανωμαλίες του οδοστρώματος με τις κλίσεις στις κλειστές στροφές να είναι πιο εμφανείς χωρίς όμως να δημιουργούν κάποιο αίσθημα ανασφάλειας .

Τα πράγματα βελτιώνονται αισθητά όταν επιλέξεις το Sport πρόγραμμα οδήγησης εκεί όπου και το σύστημα διεύθυνσης γίνεται πιο άμεσο και με καλύτερη πληροφόρηση. Ο κύκλος στροφής των 11,2 μέτρων σε βοηθά σημαντικά στην κίνηση στα στενά της πόλης. Την ίδια στιγμή το σύστημα  πέδησης είναι πολύ καλό σε αίσθηση και πολύ αποτελεσματικό στην σκληρή χρήση.    

Στην ασφαλή οδική συμπεριφορά συνεισφέρει και η ομπρέλα των ηλεκτρονικών συστημάτων υποβοήθησης του οδηγού με συνολικά 15 αισθητήρες και κάμερες, προσφέροντας ημιαυτόνομη οδήγηση επιπέδου 2.5. Το σύστημα AVAS (Acoustic Vehicle Alerting System) ενεργοποιείται αυτόματα για  την προστασία των πεζών,

Υπάρχει κάμερα με  πανοραμική απεικόνιση 540 μοιρών. Να σημειώσουμε ότι κινηθήκαμε και σε χωματόδρομους εκεί όπου διαπιστώσαμε και την στιβαρότητα της κατασκευής.

Η αυξημένη απόσταση από το έδαφος και το φιλτράρισμα των ανωμαλιών του χωματόδρομου σου επιτρέπουν να αναπτύξεις ταχύτητα χωρίς οι επιβάτες να αισθανθούν άβολα. Το σύστημα πέδησης με την γνωστή αίσθηση ανάκτησης ενέργειας σταμτούσε αποτελεσματικά το  Chery Tiggo 7 Plug-in Hybrid.  

Το πιο σημαντικό στον τομέα της φόρτισης είναι η δυνατότητα ταχυφόρτισης ισχύος 40 kW, με αποτέλεσμα να ανακτήσει μέσα σε μόλις οπότε σε 19 λεπτά της 30-80% της ενέργειας της μπαταρίας

Με ένα wallbox AC 6 kW, απαιτούνται περίπου 3 ώρες για πλήρη φόρτιση ενώ σε οικιακή πρίζα για την πλήρη φόρτιση απαιτούνται 8,5 ώρες. Να σημειώσουμε ότι υπάρχει η δυνατότητα επιστροφής ρεύματος σε μικροσυσκευές με την λειτουργία V2L.

Σε τελική ανάλυση το νέο Chery Tiggo 7 Plug-in Hybrid είναι ένα οικογενειακό μοντέλο με όμορφη σχεδίαση, μεγάλους χώρους και πλουσιότατο εξοπλισμό άνεσης και ασφαλείας. Που δεν βρίσκεις σε αυτή την τιμή.Διαθέτει προηγμένο  plug-in υβριδικό.σύστημα με την μπαταρία να γεμίζει και σε ταχυφορτιστή προσφέροντας και αμιγώς ηλεκτρική λειτουργία έως και 90 χιλιόμετρα. Για να το αποκτήσετε χρειάζεστε  για την έκδοση Comfort από 35990 ευρώ ενώ για την Luxuiry από 38990 ευρώ.

Η εργοστασιακή εγγύηση είναι στα επτά χρόνια ενώ υπάρχει και δωρεάν οδική βοήθεια. Ο Όμιλος Σπανού σε μια προσπάθεια να μπει γερά στο παιχνίδι των πωλήσεων προσφέρει μέχρι το καλοκαίρι άλλα 6 χρόνια εγγύηση φτάνοντας συνολικά τα 12 χρόνια ενώ όπως είπαμε υπόσχεται επάρκεια ανταλλακτικών με εξυπηρέτηση μέσα σε μια ημέρα.  

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ:ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΚΟΥΜΑΣ  

