«Της είπε ότι το έκανε για τη σχέση τους, για να σταματήσει να την ενοχλεί»

Ανατριχιαστική είναι η κατάθεση της φίλης της συντρόφου του 20χρονου δράστη της δολοφονίας του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο. «Ο 20χρονος αμέσως μετά τη δολοφονία μάς έδειχνε το ματωμένο μαχαίρι», είπε το νεαρό κορίτσι. Η Τασούλα Παπανικολάου έχει αποκλειστικές πληροφορίες.

Η δικαστική συντάκτρια του Star αποκάλυψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Σπύρο Λάμπρου, όσα περιέγραψε στην κατάθεσή της στους αστυνομικούς η φίλη της συντρόφου του 20χρονου, από τη στιγμή που έμαθαν για το μαχαίρωμα. Το έμαθαν, όπως λέει η ίδια, με καθυστέρηση, γιατί ο δράστης, δεν τους έλεγε την αλήθεια.

«Η φίλη μου έκλαιγε και τον ρωτούσε πώς είναι δυνατόν να έχει κάνει κάτι τέτοιο. Ο 20χρονος απάντησε ότι το έκανε για τη σχέση τους, για να σταματήσει να την ενοχλεί. Μας έδειξε και φωτογραφία από το κινητό του με το μαχαίρι με το οποίο είχε μαχαιρώσει το θύμα. Το είδα και ήταν γεμάτο αίματα. Εκείνη τη στιγμή δεν ήξερε ότι τον είχε σκοτώσει. Νόμιζε ότι τον είχε τραυματίσει» είπε η φίλη της 20χρονης.

Εκείνο το μοιραίο βράδυ, επί της ουσίας, ο δράστης με τους τρεις φίλους του - τον 21χρονο και τις δύο κοπέλες- συναντώνται δύο φορές: όταν πηγαίνουν στα Λιμανάκια της Βουλιαγμένης και όταν καταλήγουν σε ξενοδοχείο στην Αργυρούπολη. Χωρίζουν πρώτες πρωινές ώρες. Κανείς δεν λέει την αλήθεια στις Αρχές, παρά μόνο λίγες ώρες μετά, όταν ο φίλος του δράστη πηγαίνει πια στην αστυνομία, ανέφερε στο ρεπορτάζ της η Τασούλα Παπανικολάου.

Ο δράστης θα απολογηθεί την Τρίτη, ενώ οι τρεις φίλοι του θα δικαστούν στο Αυτόφωρο τη Δευτέρα.