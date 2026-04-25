«Της είπε ότι το έκανε για τη σχέση τους, για να σταματήσει να την ενοχλεί»

Νέα κατάθεση-σοκ για τη δολοφονία στον Άγιο Δημήτριο

25.04.26 , 21:45 Κυβερνητικό «φρένο» στην εκλογολογία
25.04.26 , 21:04 «Της είπε ότι το έκανε για τη σχέση τους, για να σταματήσει να την ενοχλεί»
25.04.26 , 21:00 Μπριζίτ Μακρόν: Η επίσκεψη στο σπίτι της Μαρέβας Μητσοτάκη στον Λυκαβηττό
25.04.26 , 20:21 Vespa: Τα 80 χρόνια ενός συμβόλου ελευθερίας
25.04.26 , 20:17 Στον «αέρα» οι συνομιλίες - Οι Ιρανοί αποχώρησαν από το Ισλαμαμπάντ
25.04.26 , 20:05 Ολοκληρώθηκε η επίσκεψη Μακρόν στην Αθήνα - Τα ισχυρά μηνύματα
25.04.26 , 20:02 Γκουντάρας: Το μήνυμα που έστειλε στην Καινούργιου - «Δεν απάντησε»
25.04.26 , 18:27 Καιρός - Κολυδάς: Πιθανή «ψυχρή εισβολή» στις αρχές Μαΐου
25.04.26 , 17:45 GAC: Η αρχιτεκτονική πίσω από μια γενιά αυτοκίνησης
25.04.26 , 17:28 Μακρόν σε Μητσοτάκη: Η Ελλάδα είναι μοντέλο οικονομικής προόδου
25.04.26 , 17:08 Χειροπέδες σε διαιτητή πολεμικών τεχνών που κατηγορείται για δωροληψία
25.04.26 , 17:00 Βασίλης Σπανούλης – Ολυμπία Χοψονίδου: Βραδινή έξοδος για το ζευγάρι!
25.04.26 , 16:09 Κοινωνικός Τουρισμός: Αίτηση ανεξαρτήτως ΑΦΜ αύριο 26/4
25.04.26 , 14:16 Αντικειμενικές αξίες: Έρχονται αυτόματες αυξήσεις
25.04.26 , 13:53 Lingo: Ζευγάρι με 17 χρόνια γάμου κόντρα σε νεόνυμφους 5 μηνών!
Ερωτευμένα ζευγάρια στην παράσταση «ASTORIA»
Ιωάννα Μαλέσκου: «Δε κόβω μόνο μαλλί, κόβω και ανθρώπους που δε θέλω»
Μαρία Αναστασοπούλου: «Δεν έχω αποκλείσει τη δημιουργία οικογένειας»
Ελένη Μενεγάκη: «Θέλω να είμαι ο λόγος που χαμογελάς»
Κρήτη: Συγκινεί ο γιος της 43χρονης - «Δεν είμαστε μόνα μας τα τρία παιδιά»
Μάρα Ζαχαρέα: Με την κόρη της στο νοσοκομείο για τον Γιώργο Μυλωνάκη
Γεροντιδάκης: Οι ευχές στον «μικρό εαυτό» του - Η αντίδραση της Ντορέττας
Σκορδά - Λιάγκας: Οι φωτογραφίες από τα 15α γενέθλια του γιου τους, Γιάννη
Λεωνίδας Κουτσόπουλος για Χρύσα Μιχαλοπούλου: «Κάνουμε πολλά πράγματα μαζί»
Δύσκολη μέρα για τη Χριστίνα Μπόμπα: «Όλα μοιάζουν ασήμαντα»
Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Πηγή: Ρεπορτάζ Τασούλα Παπανικολάου, κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Απόσπασμα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star (25/4/2026)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ανατριχιαστική είναι η κατάθεση της φίλης της συντρόφου του 20χρονου δράστη της δολοφονίας του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο. «Ο 20χρονος αμέσως μετά τη δολοφονία μάς έδειχνε το ματωμένο μαχαίρι», είπε το νεαρό κορίτσι. Η Τασούλα Παπανικολάου έχει αποκλειστικές πληροφορίες.

Άγιος Δημήτριος: «Έπλυνα το μαχαίρι και το έκρυψα σε θερμοσίφωνα»

Η δικαστική συντάκτρια του Star αποκάλυψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Σπύρο Λάμπρου, όσα περιέγραψε στην κατάθεσή της στους αστυνομικούς η φίλη της συντρόφου του 20χρονου, από τη στιγμή που έμαθαν για το μαχαίρωμα. Το έμαθαν, όπως λέει η ίδια, με καθυστέρηση, γιατί ο δράστης, δεν τους έλεγε την αλήθεια.

«Η φίλη μου έκλαιγε και τον ρωτούσε πώς είναι δυνατόν να έχει κάνει κάτι τέτοιο. Ο 20χρονος απάντησε ότι το έκανε για τη σχέση τους, για να σταματήσει να την ενοχλεί. Μας έδειξε και φωτογραφία από το κινητό του με το μαχαίρι με το οποίο είχε μαχαιρώσει το θύμα. Το είδα και ήταν γεμάτο αίματα. Εκείνη τη στιγμή δεν ήξερε ότι τον είχε σκοτώσει. Νόμιζε ότι τον είχε τραυματίσει» είπε η φίλη της 20χρονης.

Άγιος Δημήτριος: Αυτός είναι ο 20χρονος που σκότωσε τον 27χρονο

Άγιος Δημήτριος: Τι ισχυρίστηκε ο 20χρονος - «Κρατούσα το μαχαίρι από φόβο»

Εκείνο το μοιραίο βράδυ, επί της ουσίας, ο δράστης με τους τρεις φίλους του - τον 21χρονο και τις δύο κοπέλες- συναντώνται δύο φορές: όταν πηγαίνουν στα Λιμανάκια της Βουλιαγμένης και όταν καταλήγουν σε ξενοδοχείο στην Αργυρούπολη. Χωρίζουν πρώτες πρωινές ώρες. Κανείς δεν λέει την αλήθεια στις Αρχές, παρά μόνο λίγες ώρες μετά, όταν ο φίλος του δράστη πηγαίνει πια στην αστυνομία, ανέφερε στο ρεπορτάζ της η Τασούλα Παπανικολάου.

Ο δράστης θα απολογηθεί την Τρίτη, ενώ οι τρεις φίλοι του θα δικαστούν στο Αυτόφωρο τη Δευτέρα.

 

 

 

Διαβάστε περισσότερα:
