GAC: Η αρχιτεκτονική πίσω από μια γενιά αυτοκίνησης

Το AION V και το AION UT διακρίνονται για την υψηλή τεχνολογία τους

25.04.26 , 18:27 Καιρός - Κολυδάς: Πιθανή «ψυχρή εισβολή» στις αρχές Μαΐου
25.04.26 , 17:45 GAC: Η αρχιτεκτονική πίσω από μια γενιά αυτοκίνησης
25.04.26 , 17:28 Μακρόν σε Μητσοτάκη: Μοντέλο οικονομικής προόδου η Ελλάδα
25.04.26 , 17:08 Χειροπέδες σε διαιτητή πολεμικών τεχνών που κατηγορείται για δωροληψία
25.04.26 , 16:09 Κοινωνικός Τουρισμός: Αίτηση ανεξαρτήτως ΑΦΜ αύριο 26/4
25.04.26 , 14:16 Αντικειμενικές αξίες: Έρχονται αυτόματες αυξήσεις
25.04.26 , 13:53 Lingo: Ζευγάρι με 17 χρόνια γάμου κόντρα σε νεόνυμφους 5 μηνών!
25.04.26 , 13:33 Εννέα συμφωνίες μεταξύ Ελλαδας και Γαλλίας υπέγραψαν Μητσοτάκης - Μακρόν
25.04.26 , 13:09 Άγιος Δημήτριος: «Έπλυνα το μαχαίρι και το έκρυψα σε θερμοσίφωνα»
25.04.26 , 13:00 Ο βίος, οι λόγοι και οι ύμνοι του Αγίου Παΐσιου, με τον Πέτρο Γαϊτάνο
25.04.26 , 12:55 Ιωάννα Μαλέσκου: «Δε κόβω μόνο μαλλί, κόβω και ανθρώπους που δε θέλω»
25.04.26 , 12:12 Δίχρονος κλέβει την παράσταση στο Οβάλ Γραφείο, ενώ μιλάει ο Τραμπ
25.04.26 , 12:10 Σίσσυ Χρηστίδου: Τι είπε για την κόντρα Αρναούτογλου - Ουγγαρέζου
25.04.26 , 11:52 Hyundai IONIQ: Με δυο φουτουριστικά μοντέλα στην Κίνα
25.04.26 , 11:34 Εξιτήριο για τη Μαρέβα Γκραμπόφσκι - Μητσοτάκη
Ερωτευμένα ζευγάρια στην παράσταση «ASTORIA»
Μαρία Αναστασοπούλου: «Δεν έχω αποκλείσει τη δημιουργία οικογένειας»
Μάρα Ζαχαρέα: Με την κόρη της στο νοσοκομείο για τον Γιώργο Μυλωνάκη
Ελένη Μενεγάκη: «Θέλω να είμαι ο λόγος που χαμογελάς»
Κρήτη: Συγκινεί ο γιος της 43χρονης - «Δεν είμαστε μόνα μας τα τρία παιδιά»
Σκορδά - Λιάγκας: Οι φωτογραφίες από τα 15α γενέθλια του γιου τους, Γιάννη
Γεροντιδάκης: Οι ευχές στον «μικρό εαυτό» του - Η αντίδραση της Ντορέττας
Αποθέωση για τη Δέσποινα Βανδή: «8500 φιλιά στον καθένα σας!»
Πάνος Μουζουράκης: Πότε και πού θα γίνει η βάφτιση του γιου του
Λάμπρος Φισφής: Βραδινή έξοδος με την κούκλα σύζυγό του
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
GAC: Η αρχιτεκτονική πίσω από μια γενιά αυτοκίνησης
Στις επόμενες γραμμές ξεδιπλώνεται η λογική πίσω από αυτή την επένδυση. Η τεχνογνωσία που τη στηρίζει. Η φιλοσοφία που τη διαπερνά. Και, κυρίως, ο τρόπος με τον οποίο αυτή η βιομηχανική πραγματικότητα μεταφράζεται σε δύο μοντέλα που ήδη είναι εδώ, παρόντα, για να εκφράσουν την AION στην ευρωπαϊκή αγορά, το AION V και το AION UT.

GAC: Η αρχιτεκτονική πίσω από μια γενιά αυτοκίνησης
Μια υπερσύγχρονη παραγωγική επένδυση που ορίζει κατεύθυνση στα παγκόσμια δεδομένα

Τo GAC Lighthouse Factory αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα του πώς η αυτοκινητοβιομηχανία μετασχηματίζεται σε έναν πλήρως ψηφιοποιημένο, διασυνδεδεμένο και ενεργειακά συνειδητό οργανισμό.Η αναγνώρισή του ως Lighthouse Factory την εντάσσει σε μια περιορισμένη ομάδα παραγωγικών μονάδων παγκοσμίως που θέτουν τα πρότυπα της καινοτομίας στην αυτοκινητοβιομηχανία, αλλά και στην βιομηχανία, γενικότερα. 

Στην περίπτωση της GAC AION, η διάκριση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς πρόκειται για την πρώτη μονάδα αυτού του επιπέδου που είναι αφιερωμένη αποκλειστικά στην παραγωγή οχημάτων νέας ενέργειας.Η συγκεκριμένη μονάδα εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο ενός Smart Eco Factory, ενός περιβάλλοντος όπου η τελευταία ψηφιακή τεχνολογία (AI) και η περιβαλλοντική συνείδηση λειτουργούν ως ενιαίο σύστημα, διαμορφώνοντας μια παραγωγή που είναι ταυτόχρονα ευφυής και βιώσιμη.

GAC: Η αρχιτεκτονική πίσω από μια γενιά αυτοκίνησης

Η παραγωγική διαδικασία λειτουργεί με takt time 53 δευτερολέπτων, ένα στοιχείο που αποτυπώνει τον απόλυτο συγχρονισμό μεταξύ τεχνολογίας, ροής υλικών και διαχείρισης δεδομένων. Κάθε στάδιο ακολουθεί το επόμενο με ακρίβεια, δημιουργώντας μια συνεχόμενη αλυσίδα ποιότητας.

Η πλήρης ρομποτική επεξεργασία διασφαλίζει σταθερότητα στην κατασκευή, επαναληψιμότητα στην ποιότητα και ακρίβεια σε επίπεδο λεπτομέρειας που δύσκολα επιτυγχάνεται με συμβατικές μεθόδους. Σε συνδυασμό με την αύξηση της παραγωγικότητας κατά 50%, η μονάδα αποτυπώνει μια ισορροπία μεταξύ απόδοσης και ποιοτικού ελέγχου που χαρακτηρίζει τις πιο ώριμες βιομηχανικές δομές.
Παράλληλα, η πιστοποίηση zero-carbon ενσωματώνει την περιβαλλοντική διάσταση στον ίδιο τον πυρήνα της λειτουργίας. Η χρήση ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων, η αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών και η εφαρμογή αρχών κυκλικής οικονομίας δημιουργούν ένα μοντέλο παραγωγής που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της σύγχρονης κινητικότητας.

Η λειτουργία του Lighthouse Factory αναπτύσσεται μέσα σε ένα ευρύτερο industrial ecosystem για οχήματα νέας ενέργειας, ένα περιβάλλον όπου η παραγωγή, η έρευνα και η τεχνολογική εξέλιξη συνδέονται στενά, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για συνεχή βελτίωση και καινοτομία.

GAC: Η αρχιτεκτονική πίσω από μια γενιά αυτοκίνησης
Η τεχνογνωσία της GAC AION σε βάθος, με συνέπεια και συνέχεια

Η AION αποτελεί την εξειδικευμένη μάρκα μοντέλων της GAC και στηρίζεται σε ένα εκτεταμένο οικοσύστημα γνώσης και εμπειρίας.
Η GAC έχει αναπτύξει πλήρη τεχνογνωσία σε όλη την αλυσίδα αξίας της αυτοκινητοβιομηχανίας, από τον σχεδιασμό και την εξέλιξη πλατφόρμας έως την παραγωγή και τη διαχείριση ενέργειας. Το παγκόσμιο της δίκτυο έρευνας και ανάπτυξης, που εκτείνεται σε πολλαπλά κέντρα και χώρες, επιτρέπει τη συνεχή εξέλιξη τεχνολογιών αιχμής.

Οι στρατηγικές συνεργασίες με εταιρείες όπως η Toyota και η Honda έχουν συμβάλει στη διαμόρφωση ενός παραγωγικού μοντέλου που ενσωματώνει υψηλά πρότυπα ποιότητας και διαδικασιών.Στον τομέα της ηλεκτροκίνησης, η GAC έχει επενδύσει συστηματικά σε τεχνολογίες μπαταριών, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη Magazine Battery 2.0, η οποία έχει καταγράψει μηδενικά περιστατικά πυρκαγιάς σε περισσότερα από 50 δισεκατομμύρια χιλιόμετρα πραγματικής χρήσης.Η τεχνολογία έξυπνης οδήγησης ADiGO, τα συστήματα ασφάλειας X-SOUL και οι λύσεις διασύνδεσης δημιουργούν ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα, όπου το όχημα λειτουργεί ως κόμβος δεδομένων, επικοινωνίας και εμπειρίας.

GAC: Η αρχιτεκτονική πίσω από μια γενιά αυτοκίνησης
Η παραγωγή ως συνέχεια της φιλοσοφίας της

Το GAC Lighthouse Factory λειτουργεί ως φυσική επέκταση αυτής της τεχνογνωσίας. Η παραγωγή δεν αντιμετωπίζεται ως το τελικό στάδιο, αλλά ως μέρος μιας ενιαίας διαδικασίας που ξεκινά από τον σχεδιασμό και καταλήγει στον χρήστη.Η ενσωμάτωση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, η χρήση τεχνητής νοημοσύνης για τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών και η διαρκής παρακολούθηση της ποιότητας δημιουργούν ένα περιβάλλον όπου κάθε όχημα κατασκευάζεται με βάση συγκεκριμένα αυστηρά και συνεχώς ελεγχόμενα πρότυπα.Η συνέπεια αυτή αποτελεί βασικό θεμέλιο για την εμπιστοσύνη που συνοδεύει τη μάρκα, καθώς διασφαλίζει ότι το τελικό προϊόν ανταποκρίνεται σε υψηλές προσδοκίες, ανεξαρτήτως της αγοράς που προορίζεται.

GAC: Η αρχιτεκτονική πίσω από μια γενιά αυτοκίνησης
AION V και AION UT: η ευρωπαϊκή έκφραση της GAC

Η παραγωγή τους πραγματοποιείται στην Αυστρία, στις εγκαταστάσεις της Magna Stayer, με στόχο την άμεση και ουσιαστική ανταπόκριση στα ευρωπαϊκά απαιτούμενα πρότυπα ποιότητας, ασφάλειας και λοιπών κανονισμών. Η επιλογή της Magna Stayer, ενός από τους πλέον αναγνωρισμένους συνεργάτες με σημαντική παραγωγική δυναμική παγκοσμίως, ενισχύει τη συνολική αξιοπιστία της απαιτούμενης διαδικασίας.
Ταυτόχρονα, η κατασκευή τους ακολουθεί αυστηρά την ίδια στρατηγική και φιλοσοφία παραγωγής της GAC, διατηρώντας τη συνέπεια που χαρακτηρίζει τη μάρκα σε παγκόσμιο επίπεδο.

GAC: Η αρχιτεκτονική πίσω από μια γενιά αυτοκίνησης

Στην πράξη, το AION V ξεχωρίζει για την πληρότητα που φέρνει σε κάθε διάσταση της σύγχρονης ηλεκτρικής μετακίνησης, συνδυάζοντας αυτονομία, ευρυχωρία και τεχνολογία σε ένα σύνολο που ανταποκρίνεται με συνέπεια στις απαιτήσεις της καθημερινότητας αλλά και των μεγαλύτερων διαδρομών. Η αυτονομία του φτάνει έως τα 510 χιλιόμετρα, ενώ η δυνατότητα ταχείας φόρτισης επιτρέπει επαναφόρτιση από το 30% στο 80% σε μόλις 18 λεπτά, ενισχύοντας την πρακτικότητα και την αίσθηση ελευθερίας στην κίνηση.

GAC: Η αρχιτεκτονική πίσω από μια γενιά αυτοκίνησης

Το ψηφιακό του περιβάλλον υποστηρίζει την εμπειρία του οδηγού με προηγμένα συστήματα συνδεσιμότητας και υποβοήθησης, αξιοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος λειτουργικού, σύγχρονου και άμεσα κατανοητού.
Η άνεση και η ποιότητα κατασκευής εκφράζονται μέσα από την ευρυχωρία της καμπίνας, την εργονομία και την προσεγμένη υλοποίηση κάθε λεπτομέρειας, δημιουργώντας ένα περιβάλλον που ενισχύει την αίσθηση ασφάλειας και υποστηρίζει τον οδηγό και τους επιβάτες σε κάθε διαδρομή.

GAC: Η αρχιτεκτονική πίσω από μια γενιά αυτοκίνησης

Σε επίπεδο απόδοσης, το σύστημα κίνησης προσφέρει άμεση και γραμμική επιτάχυνση, με έμφαση στη σταθερότητα και την ομαλότητα, διαμορφώνοντας μια οδηγική εμπειρία που προσαρμόζεται με φυσικό τρόπο τόσο στην πόλη όσο και σε πιο απαιτητικές συνθήκες.

GAC: Η αρχιτεκτονική πίσω από μια γενιά αυτοκίνησης

Το AION UT κινείται σε παράλληλη κατεύθυνση, εστιάζοντας στην ευελιξία και τον αστικό χαρακτήρα. Ο σχεδιασμός του, με επιρροές από το σχεδιαστικό κέντρο της GAC στο Μιλάνο, και η εξίσου υψηλή τεχνολογία του το καθιστούν μια ολοκληρωμένη επιλογή για την καθημερινότητα των πόλεων.

Ξεχωρίζει για την ισορροπία που επιτυγχάνει σε όλους τους βασικούς τομείς της σύγχρονης αστικής μετακίνησης. Η αυτονομία του φτάνει έως τα 430 χιλιόμετρα (WLTP), καλύπτοντας με άνεση τις καθημερινές ανάγκες, ενώ η δυνατότητα ταχείας φόρτισης επιτρέπει επαναφόρτιση από το 30% στο 80% σε περίπου 24 λεπτά, ενισχύοντας την ευκολία χρήσης στην πράξη.

Σε επίπεδο απόδοσης, ο ηλεκτροκινητήρας αποδίδει 204 ίππους, εξασφαλίζοντας άμεση απόκριση και ευχάριστη οδηγική εμπειρία, τόσο σε αστικό περιβάλλον όσο και σε μεγαλύτερες διαδρομές, με επιλογές προγραμμάτων οδήγησης που προσαρμόζουν τη συμπεριφορά του οχήματος στις εκάστοτε ανάγκες.

GAC: Η αρχιτεκτονική πίσω από μια γενιά αυτοκίνησης

Το ψηφιακό περιβάλλον ενισχύει την καθημερινή εμπειρία, με μεγάλες οθόνες, σύγχρονο infotainment υψηλής ταχύτητας και πλήρη συνδεσιμότητα, δημιουργώντας ένα περιβάλλον εύχρηστο και άμεσα κατανοητό για τον οδηγό. Η άνεση και η ποιότητα κατασκευής αποτυπώνονται σε λεπτομέρειες όπως τα εργονομικά καθίσματα, τα ποιοτικά υλικά και η φωτεινή καμπίνα με πανοραμική οροφή, στοιχεία που ενισχύουν την καθημερινή χρήση και την αίσθηση ευρυχωρίας

GAC: Η αρχιτεκτονική πίσω από μια γενιά αυτοκίνησης
Η ευρωπαϊκή στρατηγική και η παρουσία στην Ελλάδα

Η προσέγγιση της GAC για την Ευρώπη συνοψίζεται στη φιλοσοφία “In Europe, For Europe”, η οποία αποτυπώνει τη δέσμευση για ουσιαστική ενσωμάτωση στις τοπικές αγορές. Στην ελληνική αγορά, ο Ομιλος Inchcape αποτελεί τον επίσημο συνεργάτη που αναλαμβάνει αυτή την ευθύνη, φέρνοντας μαζί του μια αποδεδειγμένη πορεία δεκαετιών στην εξυπηρέτηση του Έλληνα καταναλωτή. Μέσα από τη διαχείριση και υποστήριξη μαρκών στην χώρα μας, όπως η Toyota και η Lexus, έχει διαμορφώσει ένα υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης, επενδύοντας σταθερά στην ποιότητα υπηρεσιών, στο οργανωμένο δίκτυο και στην ουσιαστική φροντίδα μετά την πώληση.  Αυτή η εμπειρία και η αποδεδειγμένη συνέπεια αποτελούν τη βάση πάνω στην οποία στηρίζεται η δραστηριοποίηση της AION στην Ελλάδα, διασφαλίζοντας ότι η τεχνολογία και η ποιότητα των οχημάτων συνοδεύονται από αντίστοιχη ποιοιτκή εμπειρία εξυπηρέτησης.



 

Διαβάστε περισσότερα:
GAC
 |
AIOΝ V
 |
AION UT
 |
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
