Σίσσυ Χρηστίδου: Τι είπε για την κόντρα Αρναούτογλου - Ουγγαρέζου

«Στη συγκεκριμένη περίπτωση ο Δημήτρης δεν έχει πει απολύτως τίποτα»

Η Σίσσυ Χρηστίδου πήρε θέση στην κόντρα που έχει ξεσπάσει τις τελευταίες ημέρες ανάμεσα στον Γρηγόρη Αρναούτογλου και τον Δημήτρη Ουγγαρέζο.

Ο Ουγγαρέζος απαντά στον Γρηγόρη που τον είπε «καημένο»

Η παρουσιάστρια τοποθετήθηκε μέσα από την εκπομπή της «Χαμογέλα και Πάλι» το πρωί του Σαββάτου. Βλέποντας όσα έχουν ειπωθεί και από τις δυο πλευρές, η Σίσσυ Χρηστίδου σχολίασε: «Πριν παίξει το απόσπασμα του Δημήτρη, δε ξέραμε για τί πράγμα μιλάμε. Κρίναμε την αντίδραση του Γρηγόρη, χωρίς να ξέρουμε σε τι απευθύνεται αυτή η αντίδραση. Αυτό που λείπει όμως από το ρεπορτάζ, είναι ο ακροατής. Ο ακροατής φταίει, γιατί ο ακροατής είπε στον Μπουμπουλίνη και αυτός με τη σειρά του στον Γρηγόρη, κι αυτός βγήκε και απάντησε στον αέρα χωρίς να έχει ακούσει.

Θέλουμε τον ακροατή… Εδώ ο Δημήτρης δεν είπε τίποτα. Είναι ένας άνθρωπος που στο τέλος της ημέρας – ειδικά ο Δημήτρης – αν θέλει να πει κάτι, το λέει. Δεν έχει δείξει ποτέ ότι φοβάται ή ότι τον νοιάζει. Δεν είναι ένας άνθρωπος που θα φοβηθεί να πει κάτι ευθέως. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν είπε απολύτως τίποτα… Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι ο Γρηγόρης, που χθες θα άκουσε το απόσπασμα, θα αισθάνθηκε και ο ίδιος ότι έχει υπερβάλει. Υποθέτω ότι δεν το είχε ακούσει και μπορεί να κάνει κάποια διορθωτική. Ο Δημήτρης ξεκαθάρισε μέσα στη βδομάδα ότι “από το πουθενά, ρε παιδιά, τι ξεκινήσαμε τώρα;”. Έχει πει επανειλημμένα ότι είναι ένας άνθρωπος που θαυμάζει και εκτιμά».

Όλα ξεκίνησαν όταν ο Γρηγόρης Αρναούτογλου εξαπέλυσε πυρά κατά του Δημήτρη Ουγγαρέζου μέσα από τη ραδιοφωνική του εκπομπή λέγοντας, «Κάνει μια απεγνωσμένη προσπάθεια κι αυτός ο καημένος ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, που μου είναι τόσο συμπαθής, που κάνει μια εκπομπή και δυστυχώς δεν πάει καθόλου καλά στο ραδιόφωνο και προσπαθεί με τις άλλες ραδιοφωνικές εκπομπές να δει τι γίνεται. Κάνει μια απεγνωσμένη προσπάθεια ο Δημήτρης. Εντάξει, κάνε την προσπάθειά σου κι εσύ Δημήτρη μου. Με ενημέρωσαν ότι είπε ότι έκανε μια βόλτα στα ραδιόφωνα να δει τι γίνεται για ποιο λόγο είναι πρώτα τα άλλα ραδιόφωνα κι εκείνος δεν είναι πρώτος.

Μέχρι εκεί που έκανες βόλτα Δημήτρη στα άλλα ραδιόφωνα, καλά έκανες και το έκανες, και εμείς το έχουμε κάνει πριν καμιά 15αριά χρόνια. Το να σχολιάζεις όμως άλλους συναδέλφους απέναντι, αν σου άρεσε κάτι ή δε σου άρεσε δεν το βρίσκω και πολύ κομψό. Κοίταξε να δεις τι θα κάνεις εκεί, να βρεις έναν τρόπο να αρέσεις εσύ, και άσε το τι κάνουμε εμείς. Ο καθένας ας αρέσει εκεί που πρέπει γιατί τελικά οι δυο μας και όλοι μας δε μπορούμε να αρέσουμε ο ένας στον άλλον. Οπότε άσε αυτούς που μας ακούνε να βγάζουν εκείνοι συμπέρασμα και κοίτα να δεις τι θα κάνεις για να αλλάξεις λίγο την κατάσταση. Καλή σου επιτυχία, από τα βάθη της καρδιάς μας».

Ουγγαρέζος για Αρναούτογλου: «Αφήστε τους άλλους να βρίζουν»

Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος από την πρώτη στιγμή μέσα από τα social media του υπέδειξε ως υπαίτιο αυτής της ιστορίας τον συνεργάτη του Γρηγόρη Αρναούτογλου, Δημήτρη Μπουμπουλίνη κατηγορώντας τον ότι μετέφερε ανυπόστατα πράγματα στον παρουσιαστή. 

Πράγματι ο Δημήτρης Μπουμπουλίνης παραδέχτηκε ότι μετέφερε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου κάτι που ένας ακροατής του είπε, χωρίς ο ίδιος να έχει ακούσει με τα αυτιά του κάτι.

Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος από τη δική του πλευρά, επέλεξε προκειμένου να αποκαταστήσει την αλήθεια να παίξει το ηχητικό απόσπασμα που προκάλεσε αυτή τη κόντρα.
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
