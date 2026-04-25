Καιρός - Κολυδάς: Πιθανή «ψυχρή εισβολή» στις αρχές Μαΐου

Τι δείχνουν τα προγνωστικά μοντέλα

25.04.26 , 18:27 Καιρός - Κολυδάς: Πιθανή «ψυχρή εισβολή» στις αρχές Μαΐου
O καιρός για αύριο Κυριακή 26/4
Αλλαγή σκηνικού φαίνεται πως επιφυλάσσει ο καιρός μετά την Πρωτομαγιά, καθώς τα προγνωστικά μοντέλα δείχνουν πιθανή «ψυχρή εισβολή» στις αρχές Μαΐου, με πιο έντονο σήμα για τη βόρεια Ελλάδα.

Μέσα από ανάρτηση του, ο Θοδωρής Κολυδάς, κάνει λόγο για πιθανή εισβολή ψυχρών αέριων μαζών που θα επηρεάσουν κατά κύριο λόγο τα βόρεια της χώρας, την πρώτη εβδομάδα του Μαΐου.

Όπως εξήγησε, «η Θεσσαλονίκη εμφανίζει μεγαλύτερη πιθανότητα αισθητής πτώσης της θερμοκρασίας», με την ανάρτηση να καταλήγει: «Προκύπτει πτώση της θερμοκρασίας μετά την Πρωτομαγιά, αλλά δεν έχει ακόμη κλειδώσει η ένταση, η διάρκεια και το πόσο νότια θα φτάσει η ψυχρή μάζα.

Αναλυτικά η ανάρτηση Κολυδά

«Τα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι στις αρχές Μαΐου υπάρχει υπαρκτή πιθανότητα ψυχρής μεταφοράς προς την Ελλάδα, με πιο έντονο σήμα για τη βόρεια χώρα.

Από την ανάλυση των ensemble μετεωγραμμάτων του ECMWF και του GFS προκύπτει ότι η Θεσσαλονίκη εμφανίζει μεγαλύτερη πιθανότητα αισθητής πτώσης της θερμοκρασίας, περίπου 70–80%, ενώ στην Αθήνα η τάση είναι πιο οριακή, με πιθανότητα 55–65% και μεγαλύτερη αβεβαιότητα.

Τα 50+1 μέλη του ECMWF δεν δείχνουν ακόμη απόλυτη συμφωνία, ωστόσο αρκετά υποστηρίζουν κάθοδο ψυχρότερων αερίων μαζών προς τα Βαλκάνια.

Συνεπώς, υπάρχει σαφής τάση πτώσης της θερμοκρασίας μετά την Πρωτομαγιά, αλλά δεν έχει ακόμη κλειδώσει η ένταση, η διάρκεια και το πόσο νότια θα φτάσει η ψυχρή μάζα».

 

