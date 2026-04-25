Ιωάννα Μαλέσκου: «Δε κόβω μόνο μαλλί, κόβω και ανθρώπους που δε θέλω»

Μία ακόμα αλλαγή στα μαλλιά της έκανε η Ιωάννα Μαλέσκου, κάτι που δεν πέρασε απαρατήρητο από τους συνεργάτες της!

Με ανεβασμένη διάθεση αλλά και ανανεωμένη εμφανίστηκε το πρωί του Σαββάτου 25 Απριλίου η Ιωάννα Μαλέσκου στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ».

Η παρουσιάστρια έκοψε τα μαλλιά της σε ένα πολύ κοντό καρέ, με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα να σχολιάζει ότι κάθε εβδομάδα αλλάζει μαλλιά, και σε λίγο θα έχει λιγότερα απ’ ότι εκείνος αν συνεχίσει να τα κονταίνει έτσι.

Τότε, η Ιωάννα Μαλέσκου μεταξύ σοβαρού και αστείου είπε με νόημα: «Είναι Σάββατο και με τις αλλαγές ξέρεις τι γίνεται; Δεν κόβω μόνο μαλλί αλλά και ανθρώπους και συνθήκες που δεν θέλω στη ζωή μου. Ό,τι δεν λύνεται κόβεται, αγάπη».

Η παρουσιάστρια, που το τελευταίο διάστημα πειραματίζεται με το στιλ της, είχε ήδη αφήσει πίσω της το χαρακτηριστικό ξανθό look, επιλέγοντας μια πιο φυσική, σκούρα απόχρωση στη ρίζα.

Το νέο της hair look αναδεικνύει τα χαρακτηριστικά του προσώπου της και δίνει μια πιο φρέσκια, σύγχρονη αισθητική, σηματοδοτώντας όπως όλα δείχνουν μια νέα φάση στη ζωή της.